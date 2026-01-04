ФБР: Вашингтон вичерпав мирні шляхи вирішення питання Мадуро

Сполучені Штати заявили про завершення багатомісячної операції, спрямованої на притягнення до відповідальності президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві директора Федерального бюро розслідувань США Каша Пателя, оприлюдненій у соцмережі X.

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За його словами, американська сторона намагалася вирішити питання мирним і законним шляхом, однак ці спроби не дали результату.

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Заява ФБР та позиція США

Директор ФБР наголосив, що Сполучені Штати використали всі можливі правові механізми для врегулювання ситуації без застосування силових методів.

"Сполучені Штати використали всі законні можливості для мирного вирішення цього питання. Ці можливості неодноразово відхилялися. Відповідальність за такий результат лежить виключно на тих, хто вирішив продовжувати злочинну діяльність", – заявив Патель.

Він зазначив, що операція вимагала кількох місяців координації, ретельного планування та злагодженої роботи різних структур федерального уряду. Керівну роль у процесі, за його словами, відігравало Міністерство оборони США.

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Міжвідомча операція та мета місії

За інформацією ФБР, у реалізації операції брали участь Міністерство юстиції, Державний департамент, ФБР, Управління з боротьби з наркотиками, розвідувальне співтовариство, а також міжнародні партнери.

Патель заявив, що метою місії було забезпечення кримінального переслідування у справах, пов’язаних із масштабним обігом наркотиків та іншими злочинами, які, за версією США, сприяли зростанню насильства, дестабілізації регіону та загостренню наркокризи.

"Це була бездоганно виконана операція з інтенсивною співпрацею між командами. Вона демонструє відданість принципам підзвітності, верховенства права та захисту національної безпеки США", – підсумував директор ФБР.

Папа Римський відреагував на операцію Трампа

Тим часом Папа Римський Лев XIV заявив, що "з душею, сповненою занепокоєння" стежить за розвитком подій у Венесуелі після захоплення президента Ніколаса Мадуро та його дружини.

Папа також закликав президента США Дональда Трампа не усувати Мадуро за допомогою військової сили.





У ніч на 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі. Після цього Мадуро звинуватив Вашингтон у військовій агресії. Згодом американські військові схопили його з дружиною та доставили до Нью-Йорка, де планується судовий процес.

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