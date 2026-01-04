Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії в кольорах прапора США: Реакція посла Данії

Кеті Міллер - дружина радника президента США Дональда Трампа та заступника керівника апарату Білого дому з питань політики та внутрішньої безпеки Стівена Міллера - опублікувала карту Гренландії у кольорах американського прапора. Посол Данії у США Єспер Меллер Серенсен відреагував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, у своєму дописі в соцмережі Х із картою Гренландії Міллер написала лише слово "Скоро".

Також читайте: Спецпосланець Трампа у Гренландії Лендрі: США не планують "завоювання" острова

Своєю чергою посол Данії Єспер Меллер Серенсен у своєму дописі в соцмережі Х розкритикував публікацію Міллер.

"Просто дружнє нагадування про США та Королівство Данія: ми є близькими союзниками і повинні продовжувати співпрацювати як такі. Безпека США – це також безпека Гренландії та Данії. Гренландія вже є членом НАТО. Королівство Данія та Сполучені Штати працюють разом над забезпеченням безпеки в Арктиці. Королівство Данія значно активізувало свої зусилля щодо безпеки в Арктиці – лише у 2025 році ми виділили 13,7 млрд доларів США, які можна використати в Арктиці та Північній Атлантиці. Тому що ми серйозно ставимося до нашої спільної безпеки. І так, ми очікуємо повної поваги до територіальної цілісності Королівства Данія", – написав він.

Також читайте: Прем’єр Гренландії Нільсен про чергові претензії Трампа: це наша країна, наші рішення ухвалюються тут

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Плани США на Гренландію