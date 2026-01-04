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Новини Контроль США над Гренландією
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Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії в кольорах прапора США: Реакція посла Данії

Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії в кольорах США

Кеті Міллер - дружина радника президента США Дональда Трампа та заступника керівника апарату Білого дому з питань політики та внутрішньої безпеки Стівена Міллера - опублікувала карту Гренландії у кольорах американського прапора. Посол Данії у США Єспер Меллер Серенсен відреагував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, у своєму дописі в соцмережі Х із картою Гренландії Міллер написала лише слово "Скоро".

Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії в кольорах США

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Своєю чергою посол Данії Єспер Меллер Серенсен у своєму дописі в соцмережі Х розкритикував публікацію Міллер.

"Просто дружнє нагадування про США та Королівство Данія: ми є близькими союзниками і повинні продовжувати співпрацювати як такі. Безпека США – це також безпека Гренландії та Данії. Гренландія вже є членом НАТО. Королівство Данія та Сполучені Штати працюють разом над забезпеченням безпеки в Арктиці. Королівство Данія значно активізувало свої зусилля щодо безпеки в Арктиці – лише у 2025 році ми виділили 13,7 млрд доларів США, які можна використати в Арктиці та Північній Атлантиці. Тому що ми серйозно ставимося до нашої спільної безпеки. І так, ми очікуємо повної поваги до територіальної цілісності Королівства Данія", – написав він.

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Посол Данії про мапу Гренландії в кольорах США

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Автор: 

Гренландія (231) Данія (928) США (26954)
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Топ коментарі
+37
Данія, це найкращий союзник України, на відміну від США, котра повністю перестала допомагати нам.
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04.01.2026 14:30 Відповісти
+17
велика геополітика скотилась до законів джуглів: хто слабіший - того з*їли
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04.01.2026 14:35 Відповісти
+14
...а потім і тебе. заслужив
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04.01.2026 14:28 Відповісти

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