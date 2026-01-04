Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії в кольорах прапора США: Реакція посла Данії
Кеті Міллер - дружина радника президента США Дональда Трампа та заступника керівника апарату Білого дому з питань політики та внутрішньої безпеки Стівена Міллера - опублікувала карту Гренландії у кольорах американського прапора. Посол Данії у США Єспер Меллер Серенсен відреагував.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у своєму дописі в соцмережі Х із картою Гренландії Міллер написала лише слово "Скоро".
Своєю чергою посол Данії Єспер Меллер Серенсен у своєму дописі в соцмережі Х розкритикував публікацію Міллер.
"Просто дружнє нагадування про США та Королівство Данія: ми є близькими союзниками і повинні продовжувати співпрацювати як такі. Безпека США – це також безпека Гренландії та Данії. Гренландія вже є членом НАТО. Королівство Данія та Сполучені Штати працюють разом над забезпеченням безпеки в Арктиці. Королівство Данія значно активізувало свої зусилля щодо безпеки в Арктиці – лише у 2025 році ми виділили 13,7 млрд доларів США, які можна використати в Арктиці та Північній Атлантиці. Тому що ми серйозно ставимося до нашої спільної безпеки. І так, ми очікуємо повної поваги до територіальної цілісності Королівства Данія", – написав він.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
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