Прем’єр Гренландії Нільсен про чергові претензії Трампа: це наша країна, наші рішення ухвалюються тут
На тлі чергових заяв президента США Дональда Трампа премʼєр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен наголосив, що рішення про майбутнє острова ухвалюватимуться його жителями.
Про це Нільсен написав на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Так, за словами прем’єра, він засмучений через те, що "американський президент на пресконференції вночі знову висловив бажання захопити Гренландію".
"Такими словами наша країна зводиться до питання безпеки та влади. Ми не бачимо себе такими, і про нас у Гренландії не можна і не слід говорити таким чином", – зазначив він.
Крім того, Нільсен подякував співгромадянам і світовим лідерам, "які чітко і недвозначно висловили свою повагу до Гренландії, до наших демократичних інститутів та до основних принципів міжнародного права".
"Повторюю: Гренландія – це наша країна. Наші рішення ухвалюються тут. І я завжди боротимуся за нашу свободу та наше право самостійно визначати і формувати наше майбутнє", – наголосив прем’єр.
Що передувало?
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
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