Прем’єр Гренландії Нільсен про чергові претензії Трампа: це наша країна, наші рішення ухвалюються тут

На тлі чергових заяв президента США Дональда Трампа премʼєр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен наголосив, що рішення про майбутнє острова ухвалюватимуться його жителями.

Про це Нільсен написав на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, за словами прем’єра, він засмучений через те, що "американський президент на пресконференції вночі знову висловив бажання захопити Гренландію".

"Такими словами наша країна зводиться до питання безпеки та влади. Ми не бачимо себе такими, і про нас у Гренландії не можна і не слід говорити таким чином", – зазначив він.

Також читайте: Трамп про необхідність контролю США над Гренландією: "Нам це потрібно для національної безпеки"

Крім того, Нільсен подякував співгромадянам і світовим лідерам, "які чітко і недвозначно висловили свою повагу до Гренландії, до наших демократичних інститутів та до основних принципів міжнародного права".

"Повторюю: Гренландія – це наша країна. Наші рішення ухвалюються тут. І я завжди боротимуся за нашу свободу та наше право самостійно визначати і формувати наше майбутнє", – наголосив прем’єр.

Також читайте: Трамп не відмовився від своїх прагнень про захоплення Гренландії, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Також читайте: Данія створила "нічну варту" для відстеження заяв Трампа про Гренландію

Плани США на Гренландію