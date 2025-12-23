Премьер Гренландии Нильсен об очередных претензиях Трампа: это наша страна, наши решения принимаются здесь
На фоне очередных заявлений президента США Дональда Трампа премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что решения о будущем острова будут приниматься его жителями.
Об этом Нильсен написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, по словам премьера, он расстроен тем, что "американский президент на пресс-конференции ночью снова выразил желание захватить Гренландию".
"Такими словами наша страна сводится к вопросу безопасности и власти. Мы не видим себя такими, и о нас в Гренландии нельзя и не следует говорить таким образом", – отметил он.
Кроме того, Нильсен поблагодарил сограждан и мировых лидеров, "которые четко и недвусмысленно выразили свое уважение к Гренландии, к нашим демократическим институтам и к основным принципам международного права".
"Повторяю: Гренландия – это наша страна. Наши решения принимаются здесь. И я всегда буду бороться за нашу свободу и наше право самостоятельно определять и формировать наше будущее", – подчеркнул премьер.
Что предшествовало?
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Саме тому той трамп симпатизує *****, бо обидва іпануті "собіратєлі" земель.
І вони, ті два виродки, ще такого натворять, якщо їх таки не зупинити...
усе у цьому світі просто
Для премії миру імені "торгівця смертю" розв'язані війни не рахують. Тільки "зав'язані".