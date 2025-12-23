РУС
Премьер Гренландии Нильсен об очередных претензиях Трампа: это наша страна, наши решения принимаются здесь

Нильсен об очередных претензиях Трампа на Гренландию

На фоне очередных заявлений президента США Дональда Трампа премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что решения о будущем острова будут приниматься его жителями.

Об этом Нильсен написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам премьера, он расстроен тем, что "американский президент на пресс-конференции ночью снова выразил желание захватить Гренландию".

"Такими словами наша страна сводится к вопросу безопасности и власти. Мы не видим себя такими, и о нас в Гренландии нельзя и не следует говорить таким образом", – отметил он.

Читайте также: Трамп о необходимости контроля США над Гренландией: "Нам это нужно для национальной безопасности"

Кроме того, Нильсен поблагодарил сограждан и мировых лидеров, "которые четко и недвусмысленно выразили свое уважение к Гренландии, к нашим демократическим институтам и к основным принципам международного права".

"Повторяю: Гренландия – это наша страна. Наши решения принимаются здесь. И я всегда буду бороться за нашу свободу и наше право самостоятельно определять и формировать наше будущее", – подчеркнул премьер.

Читайте также: Трамп не отказался от своих стремлений захватить Гренландию, - премьер Дании Фредериксен

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Читайте также: Дания создала "ночную стражу" для отслеживания заявлений Трампа о Гренландии

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Гренландия (90) США (28744) Трамп Дональд (7292)
