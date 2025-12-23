Премьер Гренландии Нильсен об очередных претензиях Трампа: это наша страна, наши решения принимаются здесь

На фоне очередных заявлений президента США Дональда Трампа премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что решения о будущем острова будут приниматься его жителями.

Об этом Нильсен написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Так, по словам премьера, он расстроен тем, что "американский президент на пресс-конференции ночью снова выразил желание захватить Гренландию".

"Такими словами наша страна сводится к вопросу безопасности и власти. Мы не видим себя такими, и о нас в Гренландии нельзя и не следует говорить таким образом", – отметил он.

Читайте также: Трамп о необходимости контроля США над Гренландией: "Нам это нужно для национальной безопасности"

Кроме того, Нильсен поблагодарил сограждан и мировых лидеров, "которые четко и недвусмысленно выразили свое уважение к Гренландии, к нашим демократическим институтам и к основным принципам международного права".

"Повторяю: Гренландия – это наша страна. Наши решения принимаются здесь. И я всегда буду бороться за нашу свободу и наше право самостоятельно определять и формировать наше будущее", – подчеркнул премьер.

Читайте также: Трамп не отказался от своих стремлений захватить Гренландию, - премьер Дании Фредериксен

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Читайте также: Дания создала "ночную стражу" для отслеживания заявлений Трампа о Гренландии

Планы США на Гренландию