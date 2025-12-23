Трамп о необходимости контроля США над Гренландией: "Нам это нужно для национальной безопасности"
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании установить контроль Соединенных Штатов над Гренландией после объявления о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Ландри специальным посланником США на острове.
Об этом он сказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Трамп пояснил, что решение о назначении спецпосланника уже принято, а Ландри, по его словам, является "человеком, который умеет заключать сделки" и способен помочь реализовать американское видение в отношении Гренландии.
Президент США подчеркнул, что интерес Вашингтона к острову не связан с энергетическими или минеральными ресурсами, а носит исключительно оборонный характер. По его словам, вдоль побережья Гренландии находятся российские и китайские суда, в то время как Дания, в состав которой входит автономная территория, не обеспечивает достаточного уровня военной защиты.
Трамп также поставил под сомнение исторические аргументы Копенгагена относительно контроля над Гренландией и заявил, что вопрос статуса острова требует урегулирования. Он отметил, что население территории невелико, а оборонное присутствие Дании - минимально.
Bloomberg напоминает, что Дональд Трамп впервые публично заговорил о возможности приобретения Гренландии у Дании еще шесть лет назад. Во время второго президентского срока он значительно активизировал действия в этом направлении, направив на арктический остров ряд высокопоставленных чиновников, в частности вице-президента Джей Ди Венса и министра энергетики Криса Райта. В январе, еще до инаугурации, Гренландию также посетил Дональд Трамп-младший.
Усиление внимания США к Гренландии вызвало беспокойство в Дании и среди местного населения. Датская военная разведка впервые назвала США потенциальным риском для безопасности, указав на готовность Вашингтона использовать экономические и технологические рычаги влияния.
В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полной солидарности ЕС с Данией и народом Гренландии, подчеркнув нерушимость принципов суверенитета и территориальной целостности.
Что предшествовало?
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения к территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
гренладія, мексика, венесуела, емігранти, всій війни, нобелівська мєдалька, бееее..... мееее.....
одне і те ж саме.
як, наш утирочний голобородько.
хмммм.....
вєліколєпний бізнес план.
буде що зятю та не своєму сину передати.
Отже Трампу насправді потрібне нове велике поле для гольфу. Розміром відповідне до його уявлення про себе. Ну от Гренландія десь приблизно відповідає.
От і вся "політика трампізму"... Вона класична неоколоніальна... А обидві Світові війни велися саме за ресурси та колоніальні володіння... І дії Трампа прямо ведуть до розпалювання ІІІ Світової. Починається з приарктичними державами, та з Венесуелою (боротьба з наркоторгівлею - це лише "ширма"... Бо Венесуела є лише "проміжною ланкою", для транспортування кокаїну, з тієї ж Колумбії. У Венесуелі виробництво власного кокаїну - мізерне, у порівнянні з Колумбією... ). З цієї ж причини і "загравання" Трампа, з Путіним - він надіється притягти РФ на свій бік, щоб монополізувать доступ до її арктичного шельфу... Але "пізно всралась ваша хата..." - Китай там уже "межові стовпці" забивать почав...
Чувак ти і так маєш там базу, Данія дає вам робити хоч 1000 баз. Але не дає забирати територію в себе
В нього холодна війна з Китаєм а він лякає ВСІХ союзників - ІМБІЦИЛ
Дебіл тебе ху....ло наказав, шоб ЄС від України відволікти.
бажаєш безпеки так допомоги Україні знищити ху...лостан.
Утім, він у це не вірить. Просто заздрить путіну, що той що хоче, те й робить. "трампу" теж так хочеться. Шукає "причини".