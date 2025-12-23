Трамп о необходимости контроля США над Гренландией: "Нам это нужно для национальной безопасности"

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании установить контроль Соединенных Штатов над Гренландией после объявления о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Ландри специальным посланником США на острове.

Об этом он сказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Трамп пояснил, что решение о назначении спецпосланника уже принято, а Ландри, по его словам, является "человеком, который умеет заключать сделки" и способен помочь реализовать американское видение в отношении Гренландии.

Президент США подчеркнул, что интерес Вашингтона к острову не связан с энергетическими или минеральными ресурсами, а носит исключительно оборонный характер. По его словам, вдоль побережья Гренландии находятся российские и китайские суда, в то время как Дания, в состав которой входит автономная территория, не обеспечивает достаточного уровня военной защиты.

Трамп также поставил под сомнение исторические аргументы Копенгагена относительно контроля над Гренландией и заявил, что вопрос статуса острова требует урегулирования. Он отметил, что население территории невелико, а оборонное присутствие Дании - минимально.

Bloomberg напоминает, что Дональд Трамп впервые публично заговорил о возможности приобретения Гренландии у Дании еще шесть лет назад. Во время второго президентского срока он значительно активизировал действия в этом направлении, направив на арктический остров ряд высокопоставленных чиновников, в частности вице-президента Джей Ди Венса и министра энергетики Криса Райта. В январе, еще до инаугурации, Гренландию также посетил Дональд Трамп-младший.

Усиление внимания США к Гренландии вызвало беспокойство в Дании и среди местного населения. Датская военная разведка впервые назвала США потенциальным риском для безопасности, указав на готовность Вашингтона использовать экономические и технологические рычаги влияния.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полной солидарности ЕС с Данией и народом Гренландии, подчеркнув нерушимость принципов суверенитета и территориальной целостности.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения к территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Планы США на Гренландию

