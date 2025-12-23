РУС
1 635 23

Трамп о необходимости контроля США над Гренландией: "Нам это нужно для национальной безопасности"

Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании установить контроль Соединенных Штатов над Гренландией после объявления о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Ландри специальным посланником США на острове. 

Об этом он сказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Трамп пояснил, что решение о назначении спецпосланника уже принято, а Ландри, по его словам, является "человеком, который умеет заключать сделки" и способен помочь реализовать американское видение в отношении Гренландии.

Президент США подчеркнул, что интерес Вашингтона к острову не связан с энергетическими или минеральными ресурсами, а носит исключительно оборонный характер. По его словам, вдоль побережья Гренландии находятся российские и китайские суда, в то время как Дания, в состав которой входит автономная территория, не обеспечивает достаточного уровня военной защиты.

Трамп также поставил под сомнение исторические аргументы Копенгагена относительно контроля над Гренландией и заявил, что вопрос статуса острова требует урегулирования. Он отметил, что население территории невелико, а оборонное присутствие Дании - минимально.

Bloomberg напоминает, что Дональд Трамп впервые публично заговорил о возможности приобретения Гренландии у Дании еще шесть лет назад. Во время второго президентского срока он значительно активизировал действия в этом направлении, направив на арктический остров ряд высокопоставленных чиновников, в частности вице-президента Джей Ди Венса и министра энергетики Криса Райта. В январе, еще до инаугурации, Гренландию также посетил Дональд Трамп-младший.

Усиление внимания США к Гренландии вызвало беспокойство в Дании и среди местного населения. Датская военная разведка впервые назвала США потенциальным риском для безопасности, указав на готовность Вашингтона использовать экономические и технологические рычаги влияния.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полной солидарности ЕС с Данией и народом Гренландии, подчеркнув нерушимость принципов суверенитета и территориальной целостности.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения к территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Топ комментарии
+10
по черговому колу!
гренладія, мексика, венесуела, емігранти, всій війни, нобелівська мєдалька, бееее..... мееее.....
одне і те ж саме.
як, наш утирочний голобородько.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:14 Ответить
+7
Хоче - то він хоче, але хто ж йому дасть? Цей дегенерат тільки може язиком плескати.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:14 Ответить
+7
"Нам це потрібно для національної безпеки"
Дебіл тебе ху....ло наказав, шоб ЄС від України відволікти.

бажаєш безпеки так допомоги Україні знищити ху...лостан.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоче - то він хоче, але хто ж йому дасть? Цей дегенерат тільки може язиком плескати.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:14 Ответить
Планету захопили ідіоти, маніяки та схиблені уйопки.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:24 Ответить
Ну відносно всієї планети - це перебільшення. Трохи адекватних людей ще залишилось. Мерц, Стубб, Мелоні, Стармер та інші. Просто їх вплив та можливості не дуже великі.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:45 Ответить
по черговому колу!
гренладія, мексика, венесуела, емігранти, всій війни, нобелівська мєдалька, бееее..... мееее.....
одне і те ж саме.
як, наш утирочний голобородько.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:14 Ответить
Ізвенітє , Голобородько Мівіною чєчєнцев убівал на колчаковскіх фронтах. Єму бєлій білєт полагаєцца....
показать весь комментарий
23.12.2025 11:19 Ответить
Для расшірєнія жізнєнного пространства.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:16 Ответить
поле для гольфу у гренландії?
хмммм.....
вєліколєпний бізнес план.
буде що зятю та не своєму сину передати.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:22 Ответить
Так Гренландія це Greenland = green land, тобто "зелена земля". Поле для гольфу теж зелене.
Отже Трампу насправді потрібне нове велике поле для гольфу. Розміром відповідне до його уявлення про себе. Ну от Гренландія десь приблизно відповідає.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:24 Ответить
Трамп робить те, чого бажають американські олігархи: "Купить дешевше, продать подорожче..." . А тут, у ного, ще й можливість "державного рекету"... Знайди у Гуглі карту Північного Льодовитого океану, щоб було видно берегову лінію прибережних країн. І співстав частки РФ, Канади, Данії (з Гренландією), та США... Частка США - НАЙМЕНША. Це лише узбережжя Аляски. В світлі глобального потепління, оголюється прибережний шельф та саме узбережжя. Полегшується доступ до недоступних раніше родовищ корисних копалин (включаючи і нафтові та вугільні). Використовуючи Трампа, як "таран", олігархи США хочуть "накласти лапу" на них...
От і вся "політика трампізму"... Вона класична неоколоніальна... А обидві Світові війни велися саме за ресурси та колоніальні володіння... І дії Трампа прямо ведуть до розпалювання ІІІ Світової. Починається з приарктичними державами, та з Венесуелою (боротьба з наркоторгівлею - це лише "ширма"... Бо Венесуела є лише "проміжною ланкою", для транспортування кокаїну, з тієї ж Колумбії. У Венесуелі виробництво власного кокаїну - мізерне, у порівнянні з Колумбією... ). З цієї ж причини і "загравання" Трампа, з Путіним - він надіється притягти РФ на свій бік, щоб монополізувать доступ до її арктичного шельфу... Але "пізно всралась ваша хата..." - Китай там уже "межові стовпці" забивать почав...
показать весь комментарий
23.12.2025 12:03 Ответить
Але це не скасовує того, що Трамп - самозакоханий невіглас.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:06 Ответить
Трамп - всього-навсього, "корисний інструмент" світового економічного бандитизму...
показать весь комментарий
23.12.2025 12:09 Ответить
Пардон за мой хранцузький, але там вже *** розбере, хто тим чубом насправді крутить.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:10 Ответить
Хоче збільшити площу Трампляндії.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:25 Ответить
Це ж територія НАТО - розміщуй там війська США - як в Європі - для чого ці наскоки
показать весь комментарий
23.12.2025 11:16 Ответить
ЩЕ ОДИН КРЕТИН!!!!

Чувак ти і так маєш там базу, Данія дає вам робити хоч 1000 баз. Але не дає забирати територію в себе

В нього холодна війна з Китаєм а він лякає ВСІХ союзників - ІМБІЦИЛ
показать весь комментарий
23.12.2025 11:17 Ответить
"Нам це потрібно для національної безпеки"
Дебіл тебе ху....ло наказав, шоб ЄС від України відволікти.

бажаєш безпеки так допомоги Україні знищити ху...лостан.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:21 Ответить
Саме так. Адже звідти (через Північний полюс), чей же, не Китай зможе напасти... А лише кацапія.

Утім, він у це не вірить. Просто заздрить путіну, що той що хоче, те й робить. "трампу" теж так хочеться. Шукає "причини".
показать весь комментарий
23.12.2025 11:24 Ответить
У него подход такой же как и у друга из москвы. "Нам нужно"(с), шо все проясняет...
показать весь комментарий
23.12.2025 11:24 Ответить
Ще один фюрер виліз!
показать весь комментарий
23.12.2025 11:25 Ответить
Тебе не Гренландия нужна, тебе нужно уколы надо делать и таблетки давать от старческого маразма и кретинизма...
показать весь комментарий
23.12.2025 11:39 Ответить
Нас рать...
показать весь комментарий
23.12.2025 11:46 Ответить
Життєвий простір автора "Mein Kampf". ***** та трампло його послідовники
показать весь комментарий
23.12.2025 11:53 Ответить
Этот "миротворец" недоделанный вместе с другом x#йлом ведёт планету к III Мировой.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:06 Ответить
 
 