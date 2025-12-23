Трамп про необхідність контролю США над Гренландією: "Нам це потрібно для національної безпеки"

Президент США Дональд Трамп знову заявив про бажання встановити контроль Сполучених Штатів над Гренландією після оголошення про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Ландрі спеціальним посланцем США на острові.

Про це він сказав журналістам у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Трамп пояснив, що рішення про призначення спецпосланця вже ухвалене, а Ландрі, за його словами, є "людиною, яка вміє укладати угоди" і здатна допомогти реалізувати американське бачення щодо Гренландії.

Президент США наголосив, що інтерес Вашингтона до острова не пов’язаний із енергетичними чи мінеральними ресурсами, а має виключно безпековий характер. За його словами, вздовж узбережжя Гренландії перебувають російські та китайські судна, тоді як Данія, до складу якої входить автономна територія, не забезпечує достатнього рівня військового захисту.

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Трамп також поставив під сумнів історичні аргументи Копенгагена щодо контролю над Гренландією та заявив, що питання статусу острова потребує врегулювання. Він зауважив, що населення території невелике, а оборонна присутність Данії є мінімальною.

Bloomberg нагадує, що Дональд Трамп уперше публічно заговорив про можливість придбання Гренландії у Данії ще шість років тому. Під час другого президентського терміну він значно активізував дії у цьому напрямку, направивши на арктичний острів низку високопосадовців, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса та міністра енергетики Кріса Райта. У січні, ще до інавгурації, Гренландію також відвідав Дональд Трамп-молодший.

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Посилення уваги США до Гренландії викликало занепокоєння в Данії та серед місцевого населення. Данська військова розвідка вперше назвала США потенційним ризиком для безпеки, вказавши на готовність Вашингтона використовувати економічні та технологічні важелі впливу.

Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про повну солідарність ЄС із Данією та народом Гренландії, наголосивши на непорушності принципів суверенітету та територіальної цілісності.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

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Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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