Спецпосланець Трампа у Гренландії Лендрі: США не планують "завоювання" острова

Спецпосланець президента США у Гренландії, губернатор Луїзіани Джефф Лендрі запевняє, що США не планують "завоювання" острова.

Його заяву наводить агентство Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США не мають наміру брати острів під контроль

У своїх перших коментарях після призначення на посаду Лендрі заявив, що адміністрація Трампа не збирається "намагатися когось завоювати" чи "відібрати чиюсь країну".

Водночас, як зазначає AP, коментарі Лендрі суперечать словам Дональда Трампа, який раніше заявляв, що "США треба отримати Гренландію" "з міркувань безпеки".

"Думаю, наші дискусії мають бути з людьми у Гренландії... Чого вони прагнуть, яких їм можливостей не надали, чому вони не отримали захисту, на який заслуговують",- сказав посланець Трампа в Гренландії.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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