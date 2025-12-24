Спецпосланник Трампа в Гренландии Лэндри: США не планируют "завоевание" острова
Спецпосланник президента США в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри уверяет, что США не планируют "завоевание" острова.
Его заявление приводит агентствоAssociated Press, сообщает Цензор.НЕТ.
США не намерены брать остров под контроль
В своих первых комментариях после назначения на должность Лэндри заявил, что администрация Трампа не собирается "пытаться кого-то завоевать" или "отнять чью-то страну".
В то же время, как отмечает AP, комментарии Лэндри противоречат словам Дональда Трампа, который ранее заявлял, что "США нужно получить Гренландию" "из соображений безопасности".
"Думаю, наши дискуссии должны быть с людьми в Гренландии... Чего они хотят, какие возможности им не предоставили, почему они не получили защиты, которую заслуживают", - сказал посланник Трампа в Гренландии.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль