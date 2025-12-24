РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9092 посетителя онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
469 14

Спецпосланник Трампа в Гренландии Лэндри: США не планируют "завоевание" острова

Лендрі

Спецпосланник президента США в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри уверяет, что США не планируют "завоевание" острова.

Его заявление приводит агентствоAssociated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США не намерены брать остров под контроль 

В своих первых комментариях после назначения на должность Лэндри заявил, что администрация Трампа не собирается "пытаться кого-то завоевать" или "отнять чью-то страну".

В то же время, как отмечает AP, комментарии Лэндри противоречат словам Дональда Трампа, который ранее заявлял, что "США нужно получить Гренландию" "из соображений безопасности".

"Думаю, наши дискуссии должны быть с людьми в Гренландии... Чего они хотят, какие возможности им не предоставили, почему они не получили защиты, которую заслуживают", - сказал посланник Трампа в Гренландии.

Читайте также: Трамп не отказался от своих стремлений по захвату Гренландии, - премьер Дании Фредериксен

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Премьер Гренландии Нильсен об очередных претензиях Трампа: это наша страна, наши решения принимаются здесь

Автор: 

Гренландия (91) США (28769) Трамп Дональд (7303)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
США, США, Китай вас вже за гнобив. Ви країна терпіл. Знаєте що Трамп робив у Клінтона? Вчіться……
показать весь комментарий
24.12.2025 19:38 Ответить
+2
Рудий такий же рюрік-педофіл, як його російський кореш. Вони друг дружке будуть стелити червоні килимкові дорожки.
показать весь комментарий
24.12.2025 19:38 Ответить
+1
Теж бейсболіст?
показать весь комментарий
24.12.2025 19:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рудий такий же рюрік-педофіл, як його російський кореш. Вони друг дружке будуть стелити червоні килимкові дорожки.
показать весь комментарий
24.12.2025 19:38 Ответить
" США не мають наміру брати острів під контроль" Ми просто "проведемо тут референдум"...
показать весь комментарий
24.12.2025 19:54 Ответить
США, США, Китай вас вже за гнобив. Ви країна терпіл. Знаєте що Трамп робив у Клінтона? Вчіться……
показать весь комментарий
24.12.2025 19:38 Ответить
Так то Донік був перевдягнений у Моніку?
показать весь комментарий
24.12.2025 19:48 Ответить
Теж бейсболіст?
показать весь комментарий
24.12.2025 19:39 Ответить
А навіщо тоді спецпосланець !
показать весь комментарий
24.12.2025 19:40 Ответить
Щоб розповісти план по незахвату острова.
показать весь комментарий
24.12.2025 19:49 Ответить
Приблизно те саме що "посли" кремля у Лднр
показать весь комментарий
24.12.2025 20:27 Ответить
Типу того - Трамп не планує завоювання Гренландії якщо Гренландія здасться Трампу.
показать весь комментарий
24.12.2025 19:46 Ответить
Спецпосланець? Це що таке? Ну консул на тереторії Данії в Гренландії це інше
показать весь комментарий
24.12.2025 19:52 Ответить
Так і лапті не планували нападати на Україну.
показать весь комментарий
24.12.2025 19:59 Ответить
Значить будуть захоплювати
показать весь комментарий
24.12.2025 20:17 Ответить
Здається, десь я вже подібне чув у 2021 та 2022.
показать весь комментарий
24.12.2025 20:35 Ответить
 
 