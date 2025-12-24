Спецпосланник Трампа в Гренландии Лэндри: США не планируют "завоевание" острова

Спецпосланник президента США в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри уверяет, что США не планируют "завоевание" острова.

Его заявление приводит агентствоAssociated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США не намерены брать остров под контроль

В своих первых комментариях после назначения на должность Лэндри заявил, что администрация Трампа не собирается "пытаться кого-то завоевать" или "отнять чью-то страну".

В то же время, как отмечает AP, комментарии Лэндри противоречат словам Дональда Трампа, который ранее заявлял, что "США нужно получить Гренландию" "из соображений безопасности".

"Думаю, наши дискуссии должны быть с людьми в Гренландии... Чего они хотят, какие возможности им не предоставили, почему они не получили защиты, которую заслуживают", - сказал посланник Трампа в Гренландии.

Читайте также: Трамп не отказался от своих стремлений по захвату Гренландии, - премьер Дании Фредериксен

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Планы США на Гренландию

Читайте также: Премьер Гренландии Нильсен об очередных претензиях Трампа: это наша страна, наши решения принимаются здесь