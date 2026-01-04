РУС
4 118 78

Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах флага США: Реакция посла Дании

Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах США

Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отреагировал.

Так, в своем посте в соцсети Х с картой Гренландии Миллер написала только слово "Скоро".

Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах США

Читайте также: Спецпосланник Трампа в Гренландии Лэндри: США не планируют "завоевание" острова

В свою очередь посол Дании Йеспер Меллер Серенсен в своем посте в соцсети Х раскритиковал публикацию Миллер.

"Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы являемся близкими союзниками и должны продолжать сотрудничать как таковые. Безопасность США – это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является членом НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе над обеспечением безопасности в Арктике. Королевство Дания значительно активизировало свои усилия по безопасности в Арктике – только в 2025 году мы выделили 13,7 млрд долларов США, которые можно использовать в Арктике и Северной Атлантике. Потому что мы серьезно относимся к нашей общей безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания", – написал он.

Читайте также: Премьер Гренландии Нильсен об очередных претензиях Трампа: это наша страна, наши решения принимаются здесь

Посол Дании о карте Гренландии в цветах США

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Автор: 

Гренландия (92) Дания (689) США (28840)
Топ комментарии
+23
Данія, це найкращий союзник України, на відміну від США, котра повністю перестала допомагати нам.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:30 Ответить
+14
...а потім і тебе. заслужив
показать весь комментарий
04.01.2026 14:28 Ответить
+9
🖕🖕🖕ось вам а не Гренладію курви хітродупі
показать весь комментарий
04.01.2026 14:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...а потім і тебе. заслужив
показать весь комментарий
04.01.2026 14:28 Ответить
А ты какая мра зь? Судя по словам московитская!
показать весь комментарий
04.01.2026 14:59 Ответить
стара курка втратила останній мозок
показать весь комментарий
04.01.2026 15:33 Ответить
кєті уолдман -їі дівоча фамілія,виросла в простій єврейський сім"ї,а якою жабою стала
показать весь комментарий
04.01.2026 15:40 Ответить
Данія, це найкращий союзник України, на відміну від США, котра повністю перестала допомагати нам.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:30 Ответить
Антиглобалісти це зрадники всього людства.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:35 Ответить
Паша, ти дебіл, або ще гірше, москаль
показать весь комментарий
04.01.2026 14:57 Ответить
Заберить у неї олівці!!!
показать весь комментарий
04.01.2026 14:26 Ответить
Я ж тобі віддам, щоб заспокоївся, будеш путінку малювати
показать весь комментарий
04.01.2026 14:50 Ответить
Малюнки тупої баби , це ще не показник.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:25 Ответить
Якщо США захоплять Гренландію (а це дуже просто), то чим відповість ЄС? Буде вводити 19 пакетів санкцій або утреться?
показать весь комментарий
04.01.2026 14:27 Ответить
США захоплять Гренландію лише після того як вона захоче вийде зі складу Данії і отримати незалежність. Для них і справді краще буде стати штатом США.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:33 Ответить
Ти у себе розберися, а вони самі знають що їм краще. Та що за незалежність якщо під тампостан ляже
показать весь комментарий
04.01.2026 14:55 Ответить
Краще під США, ніж під китай.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:54 Ответить
🖕🖕🖕ось вам а не Гренладію курви хітродупі
показать весь комментарий
04.01.2026 14:28 Ответить
У пана дружина анаутка?
показать весь комментарий
04.01.2026 14:30 Ответить
А де ж, власне, реакція?
показать весь комментарий
04.01.2026 14:28 Ответить
Чисто інформативний вкид щоб отримати похвалу від Трампа.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:32 Ответить
Мало , що нерозумна дружина , якогось радника могла намалювати? Кому воно цікаво?
Он наша, прости господи, депутатка Безугла і не таке малює.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:33 Ответить
Хоч би ізиг вивчив, ванька - читати неможливо.
А чого тебе так попердолило? До стульчака в сортирі примерз?
показать весь комментарий
04.01.2026 15:00 Ответить
А Мексика і Канада? Спочатку без силових захоплень президентів.
Нехай добровільно передадуть владу страпону. Або сину страпона - молодшому трампону.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:35 Ответить
велика геополітика скотилась до законів джуглів: хто слабіший - того з*їли
показать весь комментарий
04.01.2026 14:35 Ответить
Прийдешня 3 світова це все підрихтує. Цеж було вже.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:47 Ответить
Не буде ніякої 3 світової. Американців випхнуть з Євразії. Європейці, якщо захочуть, переїдуть в південну Америку. А Штати візьмуть під контроль все між Атлантикою і Тихим океаном.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:54 Ответить
Буде 100%. Вона вже почалась.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:58 Ответить
воюють росіяни з українцями, представники інших країн в бойових діях приймають мінімальну участь. якщо для тебе весь світ - це Україна і кацапстан, мушу тебе засмутити, ти ще не бачив світу у своєму житті.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:07 Ответить
Бідака посол "очікує поваги" від суцільного хамидла, яке заполонило Білий дім?
показать весь комментарий
04.01.2026 14:41 Ответить
Просто намалюйте карту США в таких кольорах і заспокойтеся !
показать весь комментарий
04.01.2026 14:49 Ответить
"SO SOON" буде вам, зажрані піндоси
показать весь комментарий
04.01.2026 14:51 Ответить
Дебіли.... ***, як казала конячка, після білого порошку. Зовсім тампостан з глузду з'їхав, або коли мадуру вивозили валізи з порошком позичили
показать весь комментарий
04.01.2026 14:51 Ответить
Міллери, кушнери, віткоффи...все їм мало...революції, захоплення, гешефти - постійно крутить їм в сракці.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:54 Ответить
Те про що я вчора і казав. У Тромба як і у ***** після легкого захоплення криму проснеться маніяк. Краще б Тромбу не вдалося так легко і без втрат захопити Венесуелу.
показать весь комментарий
04.01.2026 14:58 Ответить
В принципе дури хватит. Они ещё с ****** на пару Европу делить будут
показать весь комментарий
04.01.2026 15:12 Ответить
ничего они не будут делить, вся Евразия ляжет под Китай, европейцы, которые не захотят жить под Китаем, переедут в Америку: северную или южную на выбор. вот и весь раздел мира
показать весь комментарий
04.01.2026 15:19 Ответить
Європа ніколи не "ляже" під Китай, на відміну від Параші.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:43 Ответить
і що Європа буде робити, коли Китай руками рашистів вторгнеться до них? )
показать весь комментарий
04.01.2026 15:52 Ответить
Если вы поддерживаете беспредельщиков, не удивляйтесь что эти беспредельщики, рано или поздно займутся вами.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:20 Ответить
вчера тут радостно визжали, что Трамп напал на Венесуелу. А я спрашивал: а что вы скажете, если завтра Трамп нападет на Гренландию? ) не верят )
показать весь комментарий
04.01.2026 15:24 Ответить
Гусь тоже думал что купается, пока вода не закипела.)
показать весь комментарий
04.01.2026 15:33 Ответить
Панама тоже в планах, так шо не привыкай.)
показать весь комментарий
04.01.2026 15:46 Ответить
Я веду расследования по офшорам, к Панаме имею отношение, как к панамке от солнца.👶
показать весь комментарий
04.01.2026 15:52 Ответить
а панамка не офшор или я чего-то...?
показать весь комментарий
04.01.2026 15:58 Ответить
Панамка головной убор, офшоры в Панаме.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:03 Ответить
Трамп напав не на Венесуелу, а на Мадуро.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:51 Ответить
ага, а пуйло напав не на Україну, а на наркомана Зелю ))
показать весь комментарий
04.01.2026 15:53 Ответить
пуйло напав на Україну у 2014. Зеля тоді у москві був і ніхто на нього не нападав.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:01 Ответить
дивно, ви ж не так давно кричали, що війна почалася тому, що Зеленський замість підготовки до війни стелив асфальт. а тепер виявляється, що Зеленський взагалі не при справах був. ви спочатку сформулюйте чітко свою позицію, а потім вже озвучуйте її. а то ви постійне суперечите самі собі
показать весь комментарий
04.01.2026 16:10 Ответить
А теперь туда протянуться костлявые добрые ручки виткоффов и кушниров.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:00 Ответить
Це добре, чи погано?
показать весь комментарий
04.01.2026 16:02 Ответить
Все цікаве ще попереду і піндоси зарано св'яткують перемогу...
показать весь комментарий
04.01.2026 15:40 Ответить
Джерело:
https://x.com/KatieMiller/status/2007541679293944266?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007541679293944266%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fssha-i-grenlandiya-danskiy-posol-daniji-rizko-vidreaguvav-na-opublikovanu-druzhinoyu-radnika-trampa-kartu-50573112.html

Hey, Katie Miller!
Give Iland back to the Greenlanders!
Поверни Острів (Grønland, Kalaallit Nunaat) гренландцям!
показать весь комментарий
04.01.2026 15:40 Ответить
Потужно!!
показать весь комментарий
04.01.2026 15:40 Ответить
Трамп зруйнує світовий порядок задля "великої Америки" й збагачення свого сімейства.
Для Світу з його хиткою стабільністю й для самої Америки це добра не принесе.
Перетворити Європу із партнера на конкурента - не економічного, а цивілізаційного -
верх самодурства.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:41 Ответить
У ********* світі, наближеність до влади, зовсім не свідчить про наявність інтелекту.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:48 Ответить
в тої курки в дефіциті не інтелект.
показать весь комментарий
04.01.2026 15:57 Ответить
и он тоже
показать весь комментарий
04.01.2026 16:02 Ответить
V Amerike u vlasti shcas cirk Shapito , poetamu nechevo udivlatis etamu ******* !
показать весь комментарий
04.01.2026 15:53 Ответить
А розмалювати Канаду, шо - фарби не вистачило?
показать весь комментарий
04.01.2026 15:55 Ответить
І росію...
показать весь комментарий
04.01.2026 16:03 Ответить
З гренладськіми націнаркологнічними батальйонами повинно бути покінчено. Цю проблему треба вирішувати фундаментально.
показать весь комментарий
04.01.2026 16:09 Ответить
" не валяй дурака, Америка" (с) Слідкуй краще ,щоб Аляску в триколор не замалювали , бо вашого Дональда вже взули у валєнки!
показать весь комментарий
04.01.2026 16:25 Ответить
 
 