Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах флага США: Реакция посла Дании

Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отреагировал.

Так, в своем посте в соцсети Х с картой Гренландии Миллер написала только слово "Скоро".

В свою очередь посол Дании Йеспер Меллер Серенсен в своем посте в соцсети Х раскритиковал публикацию Миллер.

"Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы являемся близкими союзниками и должны продолжать сотрудничать как таковые. Безопасность США – это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является членом НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе над обеспечением безопасности в Арктике. Королевство Дания значительно активизировало свои усилия по безопасности в Арктике – только в 2025 году мы выделили 13,7 млрд долларов США, которые можно использовать в Арктике и Северной Атлантике. Потому что мы серьезно относимся к нашей общей безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания", – написал он.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

