США можуть отримати доступ до російської зброї завдяки операції у Венесуелі, - Defence Express

Після проведення у Венесуелі операції та затримання президента Ніколаса Мадуро Сполучені Штати заявили про намір керувати Венесуелою, допоки не зможуть гарантувати безпечний перехід влади. Серед іншого, це може надати США доступ до російської зброї.

Про це повідомляє Defence Express, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

Як зазначається, у разі формування у Венесуелі уряду, лояльного до США, американські фахівці можуть отримати доступ до всього озброєння венесуельських збройних сил, включно з тим, яке було передано РФ останнім часом.

Так, ідеться про деякі зразки, детальний аналіз яких буде дуже корисним для Пентагону.

Яка зброя може зацікавити США?

Видання пише, що найбільш цікавими для США може бути ЗРК С-300ВМ, які були поставлені Венесуелі РФ у 2013 році у кількості двох дивізіонів.

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Також у жовтні 2025 року РФ перекинула до країни кількома рейсами Ил-76ТД невідому кількість ЗРГК "Панцирь" та ЗРК "Бук-М2". Останні також постачались до країни з 2009 по 2015 рік.

Цікавим може бути для США аналіз Су-30МКВ, які Каракас почав отримувати ще у 2006 році та має на озброєнні 21 такий винищувач, втративши за цей час три винищувачі. При цьому навіть більшу цінність можуть становити ракети "повітря-повітря" Р-77, яка є найсучаснішою російською ракетою повітряного бою.

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Також певну цікавість в американських фахівців може викликати 300-мм РСВЗ "Смерч", яка разом із С-300ВМ була передана РФ Венесуелі у 2009 році у кількості 12 одиниць. І хоча це не російське озброєння, але для американців може бути цікавим і іранський розвідувально-ударний БПЛА Mohajer-6, невідому кількість яких Каракас отримав не пізніше 2020 року. Як і китайські амфібійні БМП VN-16 (Type 05, ZBD-05).

США захочуть роззброїти Венесуелу

Видання також зазначає, що у Вашингтоні будуть зацікавлені у роззброєнні одних з найпотужніших збройних сил Південної Америки. Як і в тому, щоб змусити Каракас перейти на американське озброєння.

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Що передувало?