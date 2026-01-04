Будріс нагадав, що режим Мадуро підтримував війну РФ проти України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс нагадав, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого захопили США, підтримував агресію Росії проти України.

Про це він написав у соцмережі X на тлі останніх подій у Венесуелі, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми уважно стежимо за ситуацією у Венесуелі у координації з нашими міжнародними партнерами та союзниками. Литва не визнала Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели. Нагадуємо, що його режим підтримував загарбницьку війну Росії проти України й активно взаємодіяв з Іраном та Кубою", - йдеться в повідомленні.

Водночас Будріс наголосив, що на цьому етапі вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки відповідали міжнародному праву.

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