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Новини Удари США по Венесуелі
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Будріс нагадав, що режим Мадуро підтримував війну РФ проти України

Будріс про події у Венесуелі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс нагадав, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого захопили США, підтримував агресію Росії проти України.

Про це він написав у соцмережі X на тлі останніх подій у Венесуелі, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми уважно стежимо за ситуацією у Венесуелі у координації з нашими міжнародними партнерами та союзниками. Литва не визнала Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели. Нагадуємо, що його режим підтримував загарбницьку війну Росії проти України й активно взаємодіяв з Іраном та Кубою", - йдеться в повідомленні.

Водночас Будріс наголосив, що на цьому етапі вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки відповідали міжнародному праву.

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Що передувало?

Автор: 

Венесуела (433) Мадуро Ніколас (121) Будріс Кястутіс (56)
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Топ коментарі
+8
а картопляныка можете забрать???
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04.01.2026 10:48 Відповісти
+7
"Куба завжди була дуже залежною від Венесуели. Саме звідти вони отримували свої гроші, і вони захищали Венесуелу, але в цьому випадку це спрацювало не надто добре. Знаєте, минулої ночі багато кубинців втратили своє життя. Ви знали про це? Багато кубинців втратили своє життя. Вони захищали Мадуро. Це був поганий хід", - сказав він.

Державний секретар Марко Рубіо, який теж був присутній на пресконференції, порадив уряду Куби сприймати слова Трампа та дії проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро не як новини, а як реальну загрозу та останнє попередження.

"Коли президент говорить, до його слів слід ставитися серйозно. Якби я жив у Гавані та був членом уряду, я б, щонайменше, був дуже стурбований", - заявив Рубіо.
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04.01.2026 10:34 Відповісти
+7
Суверенітет мають лише ядерні держави. Всі решта - об'єкти їхньої політики
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04.01.2026 10:35 Відповісти

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