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Будріс нагадав, що режим Мадуро підтримував війну РФ проти України
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс нагадав, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого захопили США, підтримував агресію Росії проти України.
Про це він написав у соцмережі X на тлі останніх подій у Венесуелі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми уважно стежимо за ситуацією у Венесуелі у координації з нашими міжнародними партнерами та союзниками. Литва не визнала Ніколаса Мадуро легітимним президентом Венесуели. Нагадуємо, що його режим підтримував загарбницьку війну Росії проти України й активно взаємодіяв з Іраном та Кубою", - йдеться в повідомленні.
Водночас Будріс наголосив, що на цьому етапі вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки відповідали міжнародному праву.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
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Державний секретар Марко Рубіо, який теж був присутній на пресконференції, порадив уряду Куби сприймати слова Трампа та дії проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро не як новини, а як реальну загрозу та останнє попередження.
"Коли президент говорить, до його слів слід ставитися серйозно. Якби я жив у Гавані та був членом уряду, я б, щонайменше, був дуже стурбований", - заявив Рубіо.