РУС
Новости Удары США по Венесуэле
1 495 28

Будрис напомнил, что режим Мадуро поддерживал войну РФ против Украины.

Будрис о событиях в Венесуэле

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного США, поддерживал агрессию России против Украины.

Об этом он написал в соцсети X на фоне последних событий в Венесуэле, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле в координации с нашими международными партнерами и союзниками. Литва не признала Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. Напоминаем, что его режим поддерживал захватническую войну России против Украины и активно взаимодействовал с Ираном и Кубой", - говорится в сообщении.

В то же время Будрис подчеркнул, что на данном этапе крайне важно, чтобы любые дальнейшие шаги соответствовали международному праву.

Читайте также: Самолет с задержанным Мадуро и его женой приземлился в Нью-Йорке, - СМИ

Что предшествовало?

Автор: 

Венесуэла (227) Мадуро Николас (68) Будрис Кястутис (30)
Топ комментарии
+4
Суверенітет мають лише ядерні держави. Всі решта - об'єкти їхньої політики
показать весь комментарий
04.01.2026 10:35 Ответить
+3
"Куба завжди була дуже залежною від Венесуели. Саме звідти вони отримували свої гроші, і вони захищали Венесуелу, але в цьому випадку це спрацювало не надто добре. Знаєте, минулої ночі багато кубинців втратили своє життя. Ви знали про це? Багато кубинців втратили своє життя. Вони захищали Мадуро. Це був поганий хід", - сказав він.

Державний секретар Марко Рубіо, який теж був присутній на пресконференції, порадив уряду Куби сприймати слова Трампа та дії проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро не як новини, а як реальну загрозу та останнє попередження.

"Коли президент говорить, до його слів слід ставитися серйозно. Якби я жив у Гавані та був членом уряду, я б, щонайменше, був дуже стурбований", - заявив Рубіо.
показать весь комментарий
04.01.2026 10:34 Ответить
+3
Друг вАлодЬЙА АбідьЄЦЦА...
показать весь комментарий
04.01.2026 10:53 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 10:34 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 10:35 Ответить
У Германии нет ЯО, у Японии нет. Да у многих стран нет
показать весь комментарий
04.01.2026 10:36 Ответить
У названих Вами країнах присутні війська США. Тому не можна говорити про повний суверенітет.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:02 Ответить
Но они они ведут собственную как внешнюю, так и внутреннюю политику
показать весь комментарий
04.01.2026 11:35 Ответить
Поки це не суперечить інтересам США.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:37 Ответить
Ні. Ну от Швейцарія, Швеція, Японія не мають ЯО.
показать весь комментарий
04.01.2026 10:37 Ответить
Тобто ссср до того, як вкрав у США ядерну зброю суверенітету не мав.
показать весь комментарий
04.01.2026 10:58 Ответить
Це ще таке завуальоване виправдання діяльності-бездіяльності теперішньої влади. Атомної бомби нема, тому все отаке.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:00 Ответить
Карма она такая. плешивому карлику на заметку.
Кожен буде жати що посіяв
показать весь комментарий
04.01.2026 10:35 Ответить
Скоріше це нагадування всім, хто підтримує війну ху.... лостану проти України. Даже не сподівайтеся ху....лостан кине вас всіх.
показать весь комментарий
04.01.2026 10:36 Ответить
ну чо Ротдригусу прийняли росії
показать весь комментарий
04.01.2026 10:40 Ответить
https://i.postimg.cc/zDH3CmfK/b7e65524cd08141a142a8d0887261b82.webp
показать весь комментарий
04.01.2026 10:39 Ответить
а картопляныка можете забрать???
показать весь комментарий
04.01.2026 10:48 Ответить
Его никто поймать не может - он "неуловимый Джо" 😁
показать весь комментарий
04.01.2026 10:52 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 10:53 Ответить
Друг Донi теж.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:05 Ответить
...що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого захопили США, підтримував агресію Росії проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3593732

а що, з режимом щось сталось?
та ні, трамп усунув мадуро але зберіг та співпрацюватиме з встановленим мадурою режимом.
опозицію він вже послав. з родригес рубіо вже веде перемовини.
мотив. те, що визначає - мотив.
мотив трампа - особисте збагачення (й саме на особисте збагачення трампа працюють сьогодні США).
усунувши мадуро, який не йшов на співпрацю він доб'ється цієї співпраці від родригес.
на цьому все.
ті, хто чекає на падіння цін на нафту, - не здивуюсь, якщо трамп буде домовлятися щодо цін на нафту саме з путіним.
визначальним в діях є мотив.
показать весь комментарий
04.01.2026 10:52 Ответить
Навіщо йому з хутіним домовлятись, про що? Рашка щось вирішує на світовому ринку нафти в газу? Нічого, зероу…
показать весь комментарий
04.01.2026 11:39 Ответить
А хто сказав, що режим мадуро повалений? Уся система влади у Венесуелі не змінилася
показать весь комментарий
04.01.2026 10:53 Ответить
Другие будут сговорчивее
показать весь комментарий
04.01.2026 11:13 Ответить
Такі «влади» завʼязані на лідера, нема лідера, нема влади, все інше сміття…
показать весь комментарий
04.01.2026 11:41 Ответить
Виходить так що орбан фіцо лукашенко підтримують росію то треба і там захватить керівництво розбить аеродроми і військові бази цетобто нормально є поговірка язиком хоч в жопу а рукам волі не давай мені сусід не подобається то вбить його а майно забрать так це тактика кацапсячого пуйла
показать весь комментарий
04.01.2026 10:54 Ответить
Трохи не так. Ти побудував за свої кошти у сусіда нафтовидобувні підприємства, доходи всіх задовільняли, аж тут у сусіда з'явився *****-нащадок, націоналізував усе твоє, почав труїти твоїх родичів, підтримувати таких же їбаньків, як сам. Твої дії, справедливий ти наш?
показать весь комментарий
04.01.2026 11:07 Ответить
Ух ти!
Ти не знав, що Україну вигадав лєнін?
А кацапи подарили нам землю та все нам збудували?
А, ми невдячні, все в них відібрали та почали їх труїти і саме страшне, лягли під НАТО!

Нічого не нагадує?
показать весь комментарий
04.01.2026 11:31 Ответить
Націоналізація -- можливий процес. Коли націоналізували майно компаній США у Венесуелі, їм виплачувалися компенсації.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:39 Ответить
Угу.
А товаріщ кім не тільки підтримував,а ще й зброю дає і солдатів.
Але до кіма руки короткі та і очко дим-жим...
показать весь комментарий
04.01.2026 11:36 Ответить
А що далі? Продовж 90 днів виконуючий обов'язки президента повинен оголосити нові вибори.
Деякі дібіли вважають що на пост президента негайно повинен заступити зять трампона, хтось з опозиції, Родрігес повинна виконувати розпорядження радників трампона, вумний нарід Венесуели повинен відрами носити нафту в танкери США бо хтось колись володів бензозаправкою, надра країни є власністтю США і решта просто тупого бреда...
показать весь комментарий
04.01.2026 11:38 Ответить
 
 