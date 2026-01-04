Будрис напомнил, что режим Мадуро поддерживал войну РФ против Украины.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного США, поддерживал агрессию России против Украины.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле в координации с нашими международными партнерами и союзниками. Литва не признала Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. Напоминаем, что его режим поддерживал захватническую войну России против Украины и активно взаимодействовал с Ираном и Кубой", - говорится в сообщении.

В то же время Будрис подчеркнул, что на данном этапе крайне важно, чтобы любые дальнейшие шаги соответствовали международному праву.

Что предшествовало?