Будрис напомнил, что режим Мадуро поддерживал войну РФ против Украины.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного США, поддерживал агрессию России против Украины.
Об этом он написал в соцсети X на фоне последних событий в Венесуэле, передает Цензор.НЕТ.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле в координации с нашими международными партнерами и союзниками. Литва не признала Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. Напоминаем, что его режим поддерживал захватническую войну России против Украины и активно взаимодействовал с Ираном и Кубой", - говорится в сообщении.
В то же время Будрис подчеркнул, что на данном этапе крайне важно, чтобы любые дальнейшие шаги соответствовали международному праву.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
Державний секретар Марко Рубіо, який теж був присутній на пресконференції, порадив уряду Куби сприймати слова Трампа та дії проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро не як новини, а як реальну загрозу та останнє попередження.
"Коли президент говорить, до його слів слід ставитися серйозно. Якби я жив у Гавані та був членом уряду, я б, щонайменше, був дуже стурбований", - заявив Рубіо.
Кожен буде жати що посіяв
а що, з режимом щось сталось?
та ні, трамп усунув мадуро але зберіг та співпрацюватиме з встановленим мадурою режимом.
опозицію він вже послав. з родригес рубіо вже веде перемовини.
мотив. те, що визначає - мотив.
мотив трампа - особисте збагачення (й саме на особисте збагачення трампа працюють сьогодні США).
усунувши мадуро, який не йшов на співпрацю він доб'ється цієї співпраці від родригес.
на цьому все.
ті, хто чекає на падіння цін на нафту, - не здивуюсь, якщо трамп буде домовлятися щодо цін на нафту саме з путіним.
визначальним в діях є мотив.
Ти не знав, що Україну вигадав лєнін?
А кацапи подарили нам землю та все нам збудували?
А, ми невдячні, все в них відібрали та почали їх труїти і саме страшне, лягли під НАТО!
Нічого не нагадує?
А товаріщ кім не тільки підтримував,а ще й зброю дає і солдатів.
Але до кіма руки короткі та і очко дим-жим...
Деякі дібіли вважають що на пост президента негайно повинен заступити зять трампона, хтось з опозиції, Родрігес повинна виконувати розпорядження радників трампона, вумний нарід Венесуели повинен відрами носити нафту в танкери США бо хтось колись володів бензозаправкою, надра країни є власністтю США і решта просто тупого бреда...