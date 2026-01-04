США могут получить доступ к российскому оружию благодаря операции в Венесуэле, - Defence Express
После проведения в Венесуэле операции и задержания президента Николаса Мадуро Соединенные Штаты заявили о намерении управлять Венесуэлой, пока не смогут гарантировать безопасный переход власти. Среди прочего, это может предоставить США доступ к российскому оружию.
Об этом сообщает Defence Express, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
Как отмечается, в случае формирования в Венесуэле правительства, лояльного к США, американские специалисты могут получить доступ ко всему вооружению венесуэльских вооруженных сил, включая то, которое было передано РФ в последнее время.
Речь идет о некоторых образцах, подробный анализ которых будет очень полезен для Пентагона.
Какое оружие может заинтересовать США?
Издание пишет, что наиболее интересными для США могут быть ЗРК С-300ВМ, которые были поставлены Венесуэле РФ в 2013 году в количестве двух дивизионов.
Также в октябре 2025 года РФ перебросила в страну несколькими рейсами Ил-76ТД неизвестное количество ЗРГК "Панцирь" и ЗРК "Бук-М2". Последние также поставлялись в страну с 2009 по 2015 год.
Интересным для США может быть анализ Су-30МКВ, которые Каракас начал получать еще в 2006 году и имеет на вооружении 21 такой истребитель, потеряв за это время три истребителя. При этом еще большую ценность могут представлять ракеты "воздух-воздух" Р-77, которые являются самыми современными российскими ракетами воздушного боя.
Также определенный интерес у американских специалистов может вызвать 300-мм РСВЗ "Смерч", которая вместе с С-300ВМ была передана РФ Венесуэле в 2009 году в количестве 12 единиц. И хотя это не российское вооружение, но для американцев может быть интересен и иранский разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6, неизвестное количество которых Каракас получил не позднее 2020 года. Как и китайские амфибийные БМП VN-16 (Type 05, ZBD-05).
США захотят разоружить Венесуэлу
Издание также отмечает, что в Вашингтоне будут заинтересованы в разоружении одних из самых мощных вооруженных сил Южной Америки. Как и в том, чтобы заставить Каракас перейти на американское вооружение.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Навчившись з історії, Франція готується до цього, але не може з цим змиритися. Вона підтверджує свою відданість Статуту Організації Об'єднаних Націй, який повинен продовжувати спрямовувати міжнародні дії держав завжди і всюди», - сказав міністр закордонних справ Франції, який стверджував, що його країна захищає «суверенітет венесуельського народу, голос якого має переважати».
суверенитет народу в міжнародному праві має закінчуватись з обранням нелегитимного правителя
.
Ні кацапе. Твій носій біологічних матеріалів нікому не цікавий.
Рівень договорів з ним це сіярто, фіцо, орбан. Ще може в ростові з овочем чи асадом побазікати. Про дєла мінувшьіх днєй, прєданья старіньі глубокай.
Сергiй Супрун 24.05.2025
Теж стосується. Звідки вас стільки понавилазило в часи традиційної пори опохмєлюгі?
Бо повертання України залежить не від ***** чи Трампа , чи від Зєлі , а від впертого опору українського народу .
Трамп залюбки вже б давно віддав Україну ***** , якби міг .
У них вже все заздалегідь поділене та віришено. Зе теж візьмуть як мадуру , чи вбʼють як ******** і ***** отримає Україну, а трампло Венесуелу.
скільки себе памʼятаю все , що створювали московити це звичайне мавпування з гіршими показниками , це як колись міг 25 в Японії, американці як подивилися то рік реготали, а совєти щоки надували яка грізна зброя
Більш цінніші - Р-77, і РСЗВ...
мадура ще начебто видав 5 000 ПЗРК
.
Трампон зі своєю тупою командою тільки й уміє, що понти показувати, а реальні результати нікчемні. Трамп обісрався в Афгані. А у Венесуелі вони (США) взагалі тут же втекли.
Як вони збираються керувати Венесуєлою, за якою конституцією, за якими законами? Хто і як буде контролювати виконання законів, яка адміністрація там буде працювати?
Це чергова "мильна бульбашка", розрахована на тупих виборців МАГА...!
навіть тупий маговець відрізнить різницю між вторгненням МАГА в Банасуелу від Албано-Комбоджійської війни
.