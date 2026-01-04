США могут получить доступ к российскому оружию благодаря операции в Венесуэле, - Defence Express

После проведения в Венесуэле операции и задержания президента Николаса Мадуро Соединенные Штаты заявили о намерении управлять Венесуэлой, пока не смогут гарантировать безопасный переход власти. Среди прочего, это может предоставить США доступ к российскому оружию.

О чем идет речь?

Как отмечается, в случае формирования в Венесуэле правительства, лояльного к США, американские специалисты могут получить доступ ко всему вооружению венесуэльских вооруженных сил, включая то, которое было передано РФ в последнее время.

Речь идет о некоторых образцах, подробный анализ которых будет очень полезен для Пентагона.

Какое оружие может заинтересовать США?

Издание пишет, что наиболее интересными для США могут быть ЗРК С-300ВМ, которые были поставлены Венесуэле РФ в 2013 году в количестве двух дивизионов.

Также в октябре 2025 года РФ перебросила в страну несколькими рейсами Ил-76ТД неизвестное количество ЗРГК "Панцирь" и ЗРК "Бук-М2". Последние также поставлялись в страну с 2009 по 2015 год.

Интересным для США может быть анализ Су-30МКВ, которые Каракас начал получать еще в 2006 году и имеет на вооружении 21 такой истребитель, потеряв за это время три истребителя. При этом еще большую ценность могут представлять ракеты "воздух-воздух" Р-77, которые являются самыми современными российскими ракетами воздушного боя.

Также определенный интерес у американских специалистов может вызвать 300-мм РСВЗ "Смерч", которая вместе с С-300ВМ была передана РФ Венесуэле в 2009 году в количестве 12 единиц. И хотя это не российское вооружение, но для американцев может быть интересен и иранский разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6, неизвестное количество которых Каракас получил не позднее 2020 года. Как и китайские амфибийные БМП VN-16 (Type 05, ZBD-05).

США захотят разоружить Венесуэлу

Издание также отмечает, что в Вашингтоне будут заинтересованы в разоружении одних из самых мощных вооруженных сил Южной Америки. Как и в том, чтобы заставить Каракас перейти на американское вооружение.

