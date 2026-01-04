РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8315 посетителей онлайн
Новости Удары США по Венесуэле
2 459 40

США могут получить доступ к российскому оружию благодаря операции в Венесуэле, - Defence Express

ЗРК "Бук-М2" ВС Венесуэлы

После проведения в Венесуэле операции и задержания президента Николаса Мадуро Соединенные Штаты заявили о намерении управлять Венесуэлой, пока не смогут гарантировать безопасный переход власти. Среди прочего, это может предоставить США доступ к российскому оружию.

Об этом сообщает Defence Express, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем идет речь?

Как отмечается, в случае формирования в Венесуэле правительства, лояльного к США, американские специалисты могут получить доступ ко всему вооружению венесуэльских вооруженных сил, включая то, которое было передано РФ в последнее время.

Речь идет о некоторых образцах, подробный анализ которых будет очень полезен для Пентагона.

Какое оружие может заинтересовать США?

Издание пишет, что наиболее интересными для США могут быть ЗРК С-300ВМ, которые были поставлены Венесуэле РФ в 2013 году в количестве двух дивизионов.

Читайте также: Китай призывает США немедленно освободить Мадуро

Также в октябре 2025 года РФ перебросила в страну несколькими рейсами Ил-76ТД неизвестное количество ЗРГК "Панцирь" и ЗРК "Бук-М2". Последние также поставлялись в страну с 2009 по 2015 год.

Интересным для США может быть анализ Су-30МКВ, которые Каракас начал получать еще в 2006 году и имеет на вооружении 21 такой истребитель, потеряв за это время три истребителя. При этом еще большую ценность могут представлять ракеты "воздух-воздух" Р-77, которые являются самыми современными российскими ракетами воздушного боя.

Читайте: Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой, - Bloomberg

Также определенный интерес у американских специалистов может вызвать 300-мм РСВЗ "Смерч", которая вместе с С-300ВМ была передана РФ Венесуэле в 2009 году в количестве 12 единиц. И хотя это не российское вооружение, но для американцев может быть интересен и иранский разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6, неизвестное количество которых Каракас получил не позднее 2020 года. Как и китайские амфибийные БМП VN-16 (Type 05, ZBD-05).

США захотят разоружить Венесуэлу

Издание также отмечает, что в Вашингтоне будут заинтересованы в разоружении одних из самых мощных вооруженных сил Южной Америки. Как и в том, чтобы заставить Каракас перейти на американское вооружение.

Читайте: Будрис напомнил, что режим Мадуро поддерживал войну РФ против Украины

Что предшествовало?

Автор: 

Венесуэла (246) оружие (10579) США (28840)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Срати хотіли Штати на дозволи агонізуючої помийки.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:16 Ответить
+5
Ні. Нема сенсу. ***** ніяк би не міг врятувати Мадуру. А в Україні в ***** нього нема гучних успіхів.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:13 Ответить
+5
Ніхто не проти якщо США викрадуть піськограя і приєднають Україну як новий штат. ***** лусне від безмитної злоби.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чомусь закрадається підозра: а чи не є "криза" США&Венесуела результатом сепаратного зговору Трамп - Путін США "повертає" собі Венесуелу, а Путін Україну?
показать весь комментарий
04.01.2026 17:11 Ответить
Ні. Нема сенсу. ***** ніяк би не міг врятувати Мадуру. А в Україні в ***** нього нема гучних успіхів.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:13 Ответить
За 2024 рік, за даними порталу "Мілітарний", армія РФ окупувала 3,6 тис. км² української землі. У 2025 році - приблизно 4 322 км2. Джерело: https://censor.net/ua/n3593329
показать весь комментарий
04.01.2026 17:17 Ответить
Враховуючи ресурси кацапів в розміри їх армії, це топтання на місці. За 4 роки не підімняти навіть Донецьку обл. повністю при наявних ресурсах і розмірах, це повний провал.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:22 Ответить
Вони економно витрачають ресурси. Там досі вільний виїзд з країни чоловікам будь-якого віку.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:24 Ответить
Виступаючи через X, Барро додав, що «Франція повторює, що жодне довгострокове політичне рішення не може бути нав'язане ззовні, і що лише суверенні народи вирішують своє майбутнє». Дипломат попередив, що «зростаюча кількість порушень цього принципу країнами, які несуть головну відповідальність як постійні члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки».

«Навчившись з історії, Франція готується до цього, але не може з цим змиритися. Вона підтверджує свою відданість Статуту Організації Об'єднаних Націй, який повинен продовжувати спрямовувати міжнародні дії держав завжди і всюди», - сказав міністр закордонних справ Франції, який стверджував, що його країна захищає «суверенітет венесуельського народу, голос якого має переважати».
показать весь комментарий
04.01.2026 17:25 Ответить
суверенний народ НЕ обирає нелегетимну владу

суверенитет народу в міжнародному праві має закінчуватись з обранням нелегитимного правителя

.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:41 Ответить
Так для венесуельського народу влада Мадуро легітимна, нелегітимною владу Мадуро вважають інші держави, які постраждали від націоналізації нафтовидобувних та нафтопереробних підприємств.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:50 Ответить
ще один бовдур, якій передивився жирика
показать весь комментарий
04.01.2026 17:13 Ответить
Срати хотіли Штати на дозволи агонізуючої помийки.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:16 Ответить
Ну Піськограя ж ще не викрали з Київа, і нові штати в конституції Америки не з'явились.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:16 Ответить
Ніхто не проти якщо США викрадуть піськограя і приєднають Україну як новий штат. ***** лусне від безмитної злоби.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:18 Ответить
Николай Нагорняк 29.01.2025

Ні кацапе. Твій носій біологічних матеріалів нікому не цікавий.
Рівень договорів з ним це сіярто, фіцо, орбан. Ще може в ростові з овочем чи асадом побазікати. Про дєла мінувшьіх днєй, прєданья старіньі глубокай.

Сергiй Супрун 24.05.2025

Теж стосується. Звідки вас стільки понавилазило в часи традиційної пори опохмєлюгі?
показать весь комментарий
04.01.2026 17:43 Ответить
***** повертає Україну вже 12 років , повертати почав при Обамі , продовжив при Трампі , потім при Байдену , і тепер знову при Трампі , та ніяк не поверне .
Бо повертання України залежить не від ***** чи Трампа , чи від Зєлі , а від впертого опору українського народу .
Трамп залюбки вже б давно віддав Україну ***** , якби міг .
показать весь комментарий
04.01.2026 17:58 Ответить
Суцільний профіт.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:12 Ответить
Якби не рудий патологічний жлоб, новина могла б бути корисною.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:13 Ответить
O, ja-ja! Rusisch Fantastisch? ja!...
показать весь комментарий
04.01.2026 17:14 Ответить
Недарма ***** та трампло постійно займалися сакасом по телефону.

У них вже все заздалегідь поділене та віришено. Зе теж візьмуть як мадуру , чи вбʼють як ******** і ***** отримає Україну, а трампло Венесуелу.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:15 Ответить
В цюму нема сенсу. Трампу відверто ***** на якісь дозволи *****.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:19 Ответить
Зейло ж натякало що "застрелиться" і здрисне - навіщо його вбивати
показать весь комментарий
04.01.2026 17:25 Ответить
Ну хіба що поржать. Ця зброя дикунів нічого не може, окрім як щодня кошмарити Україну.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:15 Ответить
Дуже примітивна думка. Вивчити, розібрати, з'ясувати можливості. Інколи може навіть вдається перейняти деякі оригінальні ідеї.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:20 Ответить
у московитів ідеї?
скільки себе памʼятаю все , що створювали московити це звичайне мавпування з гіршими показниками , це як колись міг 25 в Японії, американці як подивилися то рік реготали, а совєти щоки надували яка грізна зброя
показать весь комментарий
04.01.2026 17:35 Ответить
Разобрать не смогут, в амеров нет того долота...
показать весь комментарий
04.01.2026 17:58 Ответить
Був-би при владі Байден - зброю-б нам передали...
показать весь комментарий
04.01.2026 17:21 Ответить
Як мінімум, ракети до С300 можна і попросити, бо установки у нас є, а ракет нема. Можуть дати, бо це ППО.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:24 Ответить
А навіщо нам С-300? Літаки зараз літають поза межами дії ЗРК. Хіба що, проти крилатих ракет... Балістичні вони перехопить не здатні...
Більш цінніші - Р-77, і РСЗВ...
показать весь комментарий
04.01.2026 17:49 Ответить
Це вже наступальна зброя, якщо ми щось нею спалимо, тампон буде незадоволений.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:51 Ответить
Можуть не означає хочуть(А особливо Трампонич(Надує губи як дибіл і щось знову втне про власну унікальіність((
показать весь комментарий
04.01.2026 17:24 Ответить
"все не нужное на слом соберем металолом"
показать весь комментарий
04.01.2026 17:28 Ответить
Дирку від бублика а не Україну пуйло. Пуйло мілка фігура.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:29 Ответить
перекинута парашою у жовтні 2025 року до країни кількома рейсами Ил-76ТД невідома кількість ЗРГК "Панцирь" та ЗРК "Бук-М2", особливо чудово показала себе 3 січня, при відбитті повітряної атаки на каракас. жоден з американських літаків та гелікоптерів не пострвждав )))
показать весь комментарий
04.01.2026 17:30 Ответить
ЗРК не той системи
показать весь комментарий
04.01.2026 17:38 Ответить
або кривизну землі в каракасі не врахували ))
показать весь комментарий
04.01.2026 17:42 Ответить
це, як мінімум, дивно

мадура ще начебто видав 5 000 ПЗРК

.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:44 Ответить
все розікрали і продали попуасам
показать весь комментарий
04.01.2026 17:49 Ответить
Як всі "роздухарились"? Мадуро, Венесуела ... Ну і що такого відбулось? Так, викрали Мадуро - ну і що далі? Наркокортелі перелякались та розбіглись? Може корумпована державна верхівка кудись розбіглась? Віцепремєрка Венесуели вже сказала, що Мадуро продовжує рахуватись президентом.
Трампон зі своєю тупою командою тільки й уміє, що понти показувати, а реальні результати нікчемні. Трамп обісрався в Афгані. А у Венесуелі вони (США) взагалі тут же втекли.
Як вони збираються керувати Венесуєлою, за якою конституцією, за якими законами? Хто і як буде контролювати виконання законів, яка адміністрація там буде працювати?
Це чергова "мильна бульбашка", розрахована на тупих виборців МАГА...!
показать весь комментарий
04.01.2026 17:40 Ответить
не думаю що "переможна на 25%" війна у себе в підбрюшші Американської затоки зійде з рук трампу

навіть тупий маговець відрізнить різницю між вторгненням МАГА в Банасуелу від Албано-Комбоджійської війни

.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:49 Ответить
це тікі у випадку якщо військові підтримають опозицію
показать весь комментарий
04.01.2026 17:56 Ответить
 
 