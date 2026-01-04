РУС
ФБР: Вашингтон исчерпал мирные пути решения вопроса Мадуро

Арест Мадуро: ФБР сделало заявление

Соединенные Штаты заявили о завершении многомесячной операции, направленной на привлечение к ответственности президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора Федерального бюро расследований США Каша Пателя, обнародованном в соцсети X.

По его словам, американская сторона пыталась решить вопрос мирным и законным путем, однако эти попытки не дали результата.

Заявление ФБР и позиция США

Директор ФБР подчеркнул, что Соединенные Штаты использовали все возможные правовые механизмы для урегулирования ситуации без применения силовых методов.

"Соединенные Штаты использовали все законные возможности для мирного решения этого вопроса. Эти возможности неоднократно отклонялись. Ответственность за такой результат лежит исключительно на тех, кто решил продолжать преступную деятельность", - заявил Патель.

Он отметил, что операция потребовала нескольких месяцев координации, тщательного планирования и слаженной работы различных структур федерального правительства. Руководящую роль в процессе, по его словам, играло Министерство обороны США.

Межведомственная операция и цель миссии

По информации ФБР, в реализации операции участвовали Министерство юстиции, Государственный департамент, ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, разведывательное сообщество, а также международные партнеры.

Патель заявил, что целью миссии было обеспечение уголовного преследования по делам, связанным с масштабным оборотом наркотиков и другими преступлениями, которые, по версии США, способствовали росту насилия, дестабилизации региона и обострению наркокризиса.

"Это была безупречно выполненная операция с интенсивным сотрудничеством между командами. Она демонстрирует приверженность принципам подотчетности, верховенства права и защиты национальной безопасности США", – подытожил директор ФБР.

Между тем Папа Римский Лев XIV заявил, что "с душой, полной беспокойства" следит за развитием событий в Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро и его жены.

Папа также призвал президента США Дональда Трампа не устранять Мадуро с помощью военной силы.

  • В ночь на 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле. После этого Мадуро обвинил Вашингтон в военной агрессии. Впоследствии американские военные схватили его с женой и доставили в Нью-Йорк, где планируется судебный процесс.

але китай і русня , отримали по голові добряче від США...
Напад на Венесуелу свідчить про те, що привабливість чужих земель, нафти та корисних копалин тепер важливіша, ніж Нобелівська премія.

Сполучені Штати дотримувалися загальних норм, знаючи, що «система, заснована на правилах», здебільшого була вигідна для Америки.

Трамп повністю відкинув усі правила нинішньої системи світового порядку. Він дивиться на світ очима імперіаліста XIX століття, маючи у своєму розпорядженні зброю XXI століття.
панаме с колумбией приготовиться?
Ще з Венесуелою питання не закрите, ще війна тільки починається.
Ну тепер час по мексиканським картелям вдарити ... чи ні? 🤔
"За його словами, американська сторона намагалася вирішити питання мирним і законним шляхом, однак ці спроби не дали результату."
Залишився тільки не мирний і не законний шлях.
Щось це мені нагадує)
Наркобарон - так їх там ше тисячі
Могли бы у себя всех наркоманов извести и проблема решилась бы. Но тогда же племя миндичей останется без баснословных прибылей от торговли наркотой. Такого слуги соплеменников миндичей не могут допустить. Напасть на более слабых, ограбить их, отобрать у них все - это да. Слабо на Китай или росисию напасть? Или хотя бы на пухлика северокорейского?
Цiкаво, усi кацапськi помийки кажуть те ж саме! Ти незабаром сайтом не помилився, Ваня?
От так би і з ****** вичерпали...
Мадурi робили кiлька пропозицiй вiд котрих не можливо було вiдмовитись. Остання була переїхати у Туреччiну, з родиной та грошами. Але Нiколас був впевнений (як i багато коментаторiв на Цензорi) що "Америка вже не та", "пiндоси ссуться" та "над Трампом смiється весь свiт", нiчого i нiкого не боявся та й вiрив що тримає Бога за бороду. Гадаю зараз вiн шкодуе себе але потяг пiшов.
