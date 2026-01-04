ФБР: Вашингтон исчерпал мирные пути решения вопроса Мадуро

Соединенные Штаты заявили о завершении многомесячной операции, направленной на привлечение к ответственности президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора Федерального бюро расследований США Каша Пателя, обнародованном в соцсети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, американская сторона пыталась решить вопрос мирным и законным путем, однако эти попытки не дали результата.

Читайте: США могут получить доступ к российскому оружию благодаря операции в Венесуэле, - Defence Express

Заявление ФБР и позиция США

Директор ФБР подчеркнул, что Соединенные Штаты использовали все возможные правовые механизмы для урегулирования ситуации без применения силовых методов.

"Соединенные Штаты использовали все законные возможности для мирного решения этого вопроса. Эти возможности неоднократно отклонялись. Ответственность за такой результат лежит исключительно на тех, кто решил продолжать преступную деятельность", - заявил Патель.

Он отметил, что операция потребовала нескольких месяцев координации, тщательного планирования и слаженной работы различных структур федерального правительства. Руководящую роль в процессе, по его словам, играло Министерство обороны США.

Читайте: Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах флага США: Реакция посла Дании

Межведомственная операция и цель миссии

По информации ФБР, в реализации операции участвовали Министерство юстиции, Государственный департамент, ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, разведывательное сообщество, а также международные партнеры.

Патель заявил, что целью миссии было обеспечение уголовного преследования по делам, связанным с масштабным оборотом наркотиков и другими преступлениями, которые, по версии США, способствовали росту насилия, дестабилизации региона и обострению наркокризиса.

"Это была безупречно выполненная операция с интенсивным сотрудничеством между командами. Она демонстрирует приверженность принципам подотчетности, верховенства права и защиты национальной безопасности США", – подытожил директор ФБР.

Папа Римский отреагировал на операцию Трампа

Между тем Папа Римский Лев XIV заявил, что "с душой, полной беспокойства" следит за развитием событий в Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро и его жены.

Папа также призвал президента США Дональда Трампа не устранять Мадуро с помощью военной силы.





В ночь на 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле. После этого Мадуро обвинил Вашингтон в военной агрессии. Впоследствии американские военные схватили его с женой и доставили в Нью-Йорк, где планируется судебный процесс.

Читайте также: Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой, - Bloomberg