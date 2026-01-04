Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке 5 января
Николас Мадуро должен предстать перед федеральным судом в Соединенных Штатах уже 5 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The Washington Post.
Когда и где состоится суд
Заседание состоится в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, расположенном в Нижнем Манхэттене. Судебное заседание назначено на полдень по местному времени, что соответствует 19:00 по киевскому времени.
По данным американских СМИ, Мадуро должны этапировать в зал суда в статусе арестованного для начала судебного процесса.
Председательствовать по делу будет 92-летний судья Алвин Геллерстайн - один из самых опытных федеральных судей США. За свою карьеру он рассматривал ряд громких и резонансных дел, которые привлекали внимание не только американского, но и международного сообщества.
Ожидается, что первое заседание будет иметь процедурный характер и определит дальнейший ход процесса.
Вашингтон исчерпал мирные пути
Между тем Соединенные Штаты заявили о завершении многомесячной операции, направленной на привлечение к ответственности президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Об этом говорится в заявлении директора Федерального бюро расследований США Каша Пателя. По его словам, американская сторона пыталась решить вопрос мирным и законным путем, однако эти попытки не дали результата.
Он отметил, что операция потребовала нескольких месяцев координации, тщательного планирования и слаженной работы различных структур федерального правительства. Руководящую роль в процессе, по его словам, играло Министерство обороны США.
- В ночь на 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле. После этого Мадуро обвинил Вашингтон в военной агрессии. Впоследствии американские военные схватили его с женой и доставили в Нью-Йорк, где планируется судебный процесс.
