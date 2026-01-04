РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7489 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США Удары США по Венесуэле
1 291 29

Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке 5 января

Суд над Мадуро: что известно

Николас Мадуро должен предстать перед федеральным судом в Соединенных Штатах уже 5 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The Washington Post.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Когда и где состоится суд

Заседание состоится в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, расположенном в Нижнем Манхэттене. Судебное заседание назначено на полдень по местному времени, что соответствует 19:00 по киевскому времени. 

По данным американских СМИ, Мадуро должны этапировать в зал суда в статусе арестованного для начала судебного процесса.

Читайте также: Великобритания поддерживает передачу власти в Венесуэле. Мы считали Мадуро нелегитимным, - Стармер

Председательствовать по делу будет 92-летний судья Алвин Геллерстайн - один из самых опытных федеральных судей США. За свою карьеру он рассматривал ряд громких и резонансных дел, которые привлекали внимание не только американского, но и международного сообщества.

Ожидается, что первое заседание будет иметь процедурный характер и определит дальнейший ход процесса.

Читайте также: Папа Римский отреагировал на операцию Трампа в Венесуэле и призвал к миру

Вашингтон исчерпал мирные пути

Между тем Соединенные Штаты заявили о завершении многомесячной операции, направленной на привлечение к ответственности президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом говорится в заявлении директора Федерального бюро расследований США Каша Пателя. По его словам, американская сторона пыталась решить вопрос мирным и законным путем, однако эти попытки не дали результата.

Он отметил, что операция потребовала нескольких месяцев координации, тщательного планирования и слаженной работы различных структур федерального правительства. Руководящую роль в процессе, по его словам, играло Министерство обороны США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай призывает США немедленно освободить Мадуро

  • В ночь на 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле. После этого Мадуро обвинил Вашингтон в военной агрессии. Впоследствии американские военные схватили его с женой и доставили в Нью-Йорк, где планируется судебный процесс.

Читайте также: Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой, - Bloomberg

Автор: 

Венесуэла (246) США (28840) Мадуро Николас (68)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Щирі вітання містеру Алвіну Геллєрстайну !
Він 30-ть років вів справу по наркоті в Банасуелі і таки дочекався свого часу посадити головного мафіозі

.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:58 Ответить
+3
Цікаво, а можна, щоб мене захопив американський спецназ і вивіз з України гелікоптером?) чи наші прикордонники не випустять?)
показать весь комментарий
04.01.2026 22:49 Ответить
+2
Виновен, пожизненно,ой синьер Мадуро повесился в камере,все видеокамеры,в это время,были случайно отключены - дальнейшее развитие событий.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виновен, пожизненно,ой синьер Мадуро повесился в камере,все видеокамеры,в это время,были случайно отключены - дальнейшее развитие событий.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:46 Ответить
Щирі вітання містеру Алвіну Геллєрстайну !
Він 30-ть років вів справу по наркоті в Банасуелі і таки дочекався свого часу посадити головного мафіозі

.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:58 Ответить
92 роки це вже не суддя, потрібно заявити відведення такому судді, бо він вже неспроможний вести засідання. США перетворюють суд на фарс
показать весь комментарий
04.01.2026 23:01 Ответить
Якщо ти адвокат Мадуро, то вперед.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:09 Ответить
дивись вище який цей суддя і що він знає про мадуру

суд це процес і крапка !

.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:09 Ответить
В штате Нью-Йорк смертная казнь не применяется, так как была признана неконституционной в 2004 году
показать весь комментарий
04.01.2026 22:47 Ответить
Дід хоче гроші, кокос і нобелівку а не вбити мадуру
показать весь комментарий
04.01.2026 22:48 Ответить
Значит получит несколько пожизненных сроков
показать весь комментарий
04.01.2026 22:51 Ответить
Цікаво, а можна, щоб мене захопив американський спецназ і вивіз з України гелікоптером?) чи наші прикордонники не випустять?)
показать весь комментарий
04.01.2026 22:49 Ответить
гелікоптером точно не випустять! а от на таксі - спокійно. все просто - як вони можуть з гелікоптера на відміну від таксі, плату за послугу випуску взяти? ))
показать весь комментарий
04.01.2026 23:30 Ответить
Ок. Мадуро засудять та стратять.

А у Венесуелі залишиться той же диктаторський режим, ті ж наркокортелі, але з новим обличчам у президентському палаці.

І що далі? Викрадати наступного клоуна?
показать весь комментарий
04.01.2026 22:50 Ответить
Клоунессу
показать весь комментарий
04.01.2026 22:52 Ответить
А внести заставу?
показать весь комментарий
04.01.2026 22:55 Ответить
Судді 92 роки! Він мабуть ще Лінкольна пам'ятає...
показать весь комментарий
04.01.2026 22:55 Ответить
так дід же ж не за хабарі працює, а за совість та натхнення

нам би таких суддів !

.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:17 Ответить
Судді 92 роки...невже не набридло
працювати...
показать весь комментарий
04.01.2026 22:57 Ответить
Оно просто уже из суда выйти не может.)
показать весь комментарий
04.01.2026 23:04 Ответить
Ядерки не маєш - ідеш в тюрячку

показать весь комментарий
04.01.2026 23:07 Ответить
Словили почти 4 января, судить сразу 5 января---так а где смысл? Та сразу ,моментоморе,,---моментально в море! ,,Шутка,, ,бамбарбия, ,кергуду,!
показать весь комментарий
04.01.2026 23:08 Ответить
не судити, а пред'явити звинувачення.
суд буде по процедурі

це тільки в ЗЄльоном бєспрєдєл можна тримати скільки завгодно без звинувачення

.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:14 Ответить
Длинный суд может спровоцировать ситуацию ,мученика,---вой уже подняли и на высоком уровне. Раз уже выхватили, то закрытым судом и быстро. Но в сми выложить самые неопровержимые факты и свидетельства. Скорее таковые есть. Тогда быстрее в Венесуэле закипит оппозиция и выборы в том числе. А так если тянуть---там гражданская война пойдёт. Вроде если верить, выехали из страны при дуре мадуре до 7 миллионов. Начнут возвращаться и понесётся. Латиносы заварить свару любят. Нам то почти мало что даст это всё. Трамп оружие кацапское скорее не даст и не продаст даже нам.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:25 Ответить
Да здравствует Федеральный суд, самый гуманный суд в мире!
показать весь комментарий
04.01.2026 23:09 Ответить
Уже готово обвинение?)))
показать весь комментарий
04.01.2026 23:10 Ответить
воно вже кілька десятків років як готово і весь час доповнювалось

все буде добре, не переймайтеся так !

.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:12 Ответить
Осталось сказать, шо я фанат мадуры))) Но десятилетия - это перебор -
В феврале 2020 года президент США, выступая перед конгрессом, https://www.nytimes.com/2020/03/26/nyregion/venezuela-president-drug-trafficking-nicolas-maduro.html назвал Мадуро «нелегитимным правителем и тираном, который мучает свой народ» и пообещал, что его «тирания будет сокрушена».
показать весь комментарий
04.01.2026 23:30 Ответить
А що тут стільки кацапів?
показать весь комментарий
04.01.2026 23:14 Ответить
канал перекрили,
муки борошна ломають...

.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:15 Ответить
ех! нама кому бідному мадурчику клєтчате одіяло нєвідімку передати! ))
показать весь комментарий
04.01.2026 23:32 Ответить
 
 