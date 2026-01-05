Мадуро та дружина залишаються під вартою у США: наступне засідання відбудеться у березні

Суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Засідання пройшло у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка.

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Засідання та заява Мадуро

Суд проходив близько 30 хвилин, під час якого суддя Алвін Геллерстайн зачитав звинувачення, а обвинувачені оголосили про свою невинуватість.

Ніколас Мадуро під час засідання заявив: "Я порядний чоловік, президент своєї країни". Суддя також повідомив про право на консульський захист, яким Мадуро скористався.

Адвокат Мадуро, Баррі Поллак, повідомив, що наразі не просить звільнення під заставу, але може зробити це пізніше. Він також наголосив на "питанні законності військового викрадення" та наявності у клієнта "проблем зі здоров’ям, що потребують медичного догляду під час ув’язнення".

Адвокат Флорес заявив про наявність сильних синців на ребрах дружини диктатора. Флорес через перекладача повідомила: "Я перша леді Республіки Венесуела. Не винна. Абсолютно невинна".

Мадуро та його дружина залишаються під вартою, а наступне засідання відбудеться 17 березня. ФБР та Міністерство юстиції США продовжують розслідування обставин справи.

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Обвинувачення та військова операція США

Ніколас Мадуро та Сілія Флорес були затримані американськими військами в Каракасі під час спеціальної операції. США висунули їм обвинувачення у змові з метою наркотероризму, змові з метою ввезення кокаїну, володінні кулеметами та вибуховими пристроями, а також змові з метою володіння ними проти США.

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