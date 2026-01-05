Москва рассчитывает на геополитическую торговлю с Трампом, — Reuters

Россия после задержания венесуэльского диктатора Николаса Мадуро рассматривает возможность геополитической сделки с Соединенными Штатами, надеясь сохранить свое влияние в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитическом материале Reuters, о реакции Москвы на действия администрации Дональда Трампа в Венесуэле.

В Кремле считают, что активные действия США в Западном полушарии могут открыть путь к неформальному разделению мира на сферы влияния.

По такой логике, Вашингтон концентрируется на Латинской Америке, тогда как Россия пытается сохранить пространство для маневра в других регионах, в частности в Европе.

Ставка Москвы на "сделку великих держав"

Российские политики публично осудили операцию США в Венесуэле, назвав ее нарушением международного права. В то же время в политических кругах РФ не скрывают ожиданий, что жесткая политика Дональда Трампа может привести к новой модели глобальных договоренностей.

"Москва опасается потери союзников, но в то же время надеется, что мир снова будет разделен на зоны влияния", — отмечают источники Reuters.

Аналитики указывают, что Россия пытается использовать ситуацию для уменьшения давления на себя в других направлениях, в частности в контексте войны против Украины.

Последствия для Украины и международной безопасности

Эксперты предупреждают, что любые попытки кулуарных договоренностей между великими державами несут риски для стран, находящихся в зоне конфликтов. Украина остается ключевым фактором глобальной безопасности, и вопрос ее суверенитета не может быть предметом торга.

В материале отмечается, что реакция России на события в Венесуэле демонстрирует ее стремление вернуться к политике силового баланса, которая игнорирует принципы международного права и суверенитета государств.