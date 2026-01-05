Москва рассчитывает на геополитическую торговлю с Трампом, — Reuters
Россия после задержания венесуэльского диктатора Николаса Мадуро рассматривает возможность геополитической сделки с Соединенными Штатами, надеясь сохранить свое влияние в мире.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитическом материале Reuters, о реакции Москвы на действия администрации Дональда Трампа в Венесуэле.
- В Кремле считают, что активные действия США в Западном полушарии могут открыть путь к неформальному разделению мира на сферы влияния.
По такой логике, Вашингтон концентрируется на Латинской Америке, тогда как Россия пытается сохранить пространство для маневра в других регионах, в частности в Европе.
Ставка Москвы на "сделку великих держав"
Российские политики публично осудили операцию США в Венесуэле, назвав ее нарушением международного права. В то же время в политических кругах РФ не скрывают ожиданий, что жесткая политика Дональда Трампа может привести к новой модели глобальных договоренностей.
"Москва опасается потери союзников, но в то же время надеется, что мир снова будет разделен на зоны влияния", — отмечают источники Reuters.
- Аналитики указывают, что Россия пытается использовать ситуацию для уменьшения давления на себя в других направлениях, в частности в контексте войны против Украины.
Последствия для Украины и международной безопасности
Эксперты предупреждают, что любые попытки кулуарных договоренностей между великими державами несут риски для стран, находящихся в зоне конфликтов. Украина остается ключевым фактором глобальной безопасности, и вопрос ее суверенитета не может быть предметом торга.
В материале отмечается, что реакция России на события в Венесуэле демонстрирует ее стремление вернуться к политике силового баланса, которая игнорирует принципы международного права и суверенитета государств.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/USApoRusski/status/2008154554517606672
Міністерство закордонних справ Росії заявило про закриття «на постійній основі» в'їзду в країну для 28 громадян Канади, яких у російському зовнішньополітичному відомстві звинуватили у просуванні «неонацистської ідеології».
Як випливає з контексту заяви, мається на увазі діяльність на підтримку України - стверджується, що включені до списку люди причетні до «структур та організацій пробандерівського штибу», а також пов'язані з «шаленою укронацистською громадою» Канади.
Дії Росії названі у заяві МЗС «контрсанкціями» та відповіддю на раніше введені Канадою обмежувальні заходи.
Рішення про санкції, судячи із заяви МЗС, пов'язане із призначенням колишньої міністерки закордонних справ та віцепрем'єрки Канади Христі Фріланд на посаду радниці Зеленського з питань економічного розвитку. До списку також включені керівник канадської Асоціації НАТО Роберт Бейнс, голова Ради директорів «Українського національного фонду» Вікторія Карпяк, представники української діаспори Канади, вчені-дослідники Голодомору, активісти організацій, які збирають кошти на допомогу Україні.
- нафти тепер в США завались
- зброю РФ США в дії бачать що в нас, що в Каракасі, що в Сирії і тихо ржуть
- а по решті це країна яка не робить ні унітази ні цвяхи.
Єдине чим торгує РФ причому уже дуже дуже дуже довго - це ПОНТИ
НЕВЖЕ українське МЗС не може йому це розтлумачити !