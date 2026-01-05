В США судят Мадуро, а Россия назвала военную операцию в Венесуэле "разбоем"

Российская Федерация впервые за президентства Дональда Трампа прибегла к жесткой публичной критике Соединенных Штатов на заседании Совета Безопасности ООН из-за событий в Венесуэле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи во время заседания Совбеза в Нью-Йорке.

Москва обвинила Вашингтон в нарушении международного права в связи с военной операцией в Венесуэле и захватом диктатора Николаса Мадуро. Российская сторона назвала действия США "вооруженной агрессией" и "разбоем".

Заявление России в Совете Безопасности ООН

Василий Небензя заявил, что операция США, сопровождавшаяся гибелью десятков венесуэльских и кубинских граждан, якобы стала сигналом возвращения к эпохе силового доминирования.

"Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы с нарушением всех международных правовых норм", — заявил постпред РФ при ООН.

По его словам, начало года "шокировало" тех, кто ожидал от новой администрации США уважения к международному праву, дипломатии и принципу невмешательства во внутренние дела государств.

Реакция Москвы на действия США

Небензя также обвинил западные страны в двойных стандартах и заявил, что операция США якобы создает угрозу международной безопасности и "придает новый импульс неоколониализму".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, по мнению России, не имеют права выступать "верховным судьей", который самостоятельно решает, кого наказывать, игнорируя суверенитет других стран и международную юрисдикцию.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано для обсуждения военной операции США в Венесуэле и задержания Николаса Мадуро, что вызвало широкий международный резонанс.

Началось заседание суда по делу Мадуро

Тем временем венесуэльский диктатор предстал перед федеральным судьей Алвином Геллерстайном в суде Манхэттена.



Судья пожелал всем доброго утра и заявил, что его работа — "обеспечить всем справедливый суд". Он зачитал перечень обвинений, выдвинутых Мадуро.



Мадуро отказался признать себя виновным. Он подчеркнул, что является президентом Венесуэлы и считает себя пленником. Он добавил, что был похищен из своего дома в Каракасе.

По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, против Мадуро выдвинуты следующие обвинения:

сговор с наркотерроризмом;

заговор по импорту кокаина;

владение автоматическим оружием и взрывными устройствами;

заговор с целью владения автоматическим оружием и взрывными устройствами против США.

