В США судят Мадуро, а Россия назвала военную операцию в Венесуэле "разбоем"
Российская Федерация впервые за президентства Дональда Трампа прибегла к жесткой публичной критике Соединенных Штатов на заседании Совета Безопасности ООН из-за событий в Венесуэле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи во время заседания Совбеза в Нью-Йорке.
Москва обвинила Вашингтон в нарушении международного права в связи с военной операцией в Венесуэле и захватом диктатора Николаса Мадуро. Российская сторона назвала действия США "вооруженной агрессией" и "разбоем".
Заявление России в Совете Безопасности ООН
Василий Небензя заявил, что операция США, сопровождавшаяся гибелью десятков венесуэльских и кубинских граждан, якобы стала сигналом возвращения к эпохе силового доминирования.
"Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы с нарушением всех международных правовых норм", — заявил постпред РФ при ООН.
По его словам, начало года "шокировало" тех, кто ожидал от новой администрации США уважения к международному праву, дипломатии и принципу невмешательства во внутренние дела государств.
Реакция Москвы на действия США
Небензя также обвинил западные страны в двойных стандартах и заявил, что операция США якобы создает угрозу международной безопасности и "придает новый импульс неоколониализму".
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, по мнению России, не имеют права выступать "верховным судьей", который самостоятельно решает, кого наказывать, игнорируя суверенитет других стран и международную юрисдикцию.
Заседание Совета Безопасности ООН было созвано для обсуждения военной операции США в Венесуэле и задержания Николаса Мадуро, что вызвало широкий международный резонанс.
Началось заседание суда по делу Мадуро
Тем временем венесуэльский диктатор предстал перед федеральным судьей Алвином Геллерстайном в суде Манхэттена.
Судья пожелал всем доброго утра и заявил, что его работа — "обеспечить всем справедливый суд". Он зачитал перечень обвинений, выдвинутых Мадуро.
Мадуро отказался признать себя виновным. Он подчеркнул, что является президентом Венесуэлы и считает себя пленником. Он добавил, что был похищен из своего дома в Каракасе.
По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, против Мадуро выдвинуты следующие обвинения:
- сговор с наркотерроризмом;
- заговор по импорту кокаина;
- владение автоматическим оружием и взрывными устройствами;
- заговор с целью владения автоматическим оружием и взрывными устройствами против США.
президент США Дональд Трамп
ото й весь клінч
.
все вірно розуміє ця небензя, до силового панування, але НЕ рашки і, цілком можливо НЕ кіташки.
після десітиріч клінтонів-обам в світі знову з'явився шеріф з великим кольтом.
хуліганам сидіти рівно і не сіпатись !
.
вогонь відкрив якийсь один кулеметник, якого пристрелили свої ж кубінці
.
ну його в пєнь той кремль !
.
Як повідомляє телеканал CBS News, Мадуро увійшов до будівлі суду Південного округу Нью-Йорка в тюремному одязі, з ногами в кайданках.
Його дружина, Сілія Флорес, також одягнена в тюремний одяг.
Поллак відомий тим, що представляв інтереси засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
Сьогодні в суді адвокат Мадуро Баррі Поллак заявив судді, що існують проблеми з законністю військового захоплення його клієнта.
Наступне засідання призначено на 17 березня.
ніззя..
трумпу було б веселіше сидіти біля хла..
той йому б казки розровідав про половців та печенігів..
москва творить геноцид проти мирному населенню України,
чому ж цей «миротворець» .. не конає..
"Хай живе федеральний суд США, самий гуманний суд в світі!"
"Ура товарищі!" 👏👏👏
😂😂😂
там мир і спокій..
Пуйло військовий злочинець,на нього виданий ордер міжнародного кримінального суду,викрав десятки тисяч дітей,продовжує агресію,окуповуючи територію другої держави.Тому, пішла паРаша курсом крейсера "москва!"
з небензьою..
небензя озвучив..
змова з метою володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями проти США.
=========
Ну це вже реально абсурд....могли б і не висовувати подібного
ну а перші два цілком логічні і реальні
Він наголосив, що Сполучені Штати, на думку Росії, не мають права виступати "верховним суддею", який самостійно вирішує, кого карати, ігноруючи суверенітет інших країн та міжнародну юрисдикцію. "
Дуже шкода, що ніхто не запропонував Небензе обміняти Мадуру на відмову рашки від неоколоніалізму - тобто Мадуро обміняти на вихід рашки з України.