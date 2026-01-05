РУС
В США судят Мадуро, а Россия назвала военную операцию в Венесуэле "разбоем"

Суд над Мадуро

Российская Федерация впервые за президентства Дональда Трампа прибегла к жесткой публичной критике Соединенных Штатов на заседании Совета Безопасности ООН из-за событий в Венесуэле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи во время заседания Совбеза в Нью-Йорке.

Москва обвинила Вашингтон в нарушении международного права в связи с военной операцией в Венесуэле и захватом диктатора Николаса Мадуро. Российская сторона назвала действия США "вооруженной агрессией" и "разбоем".

Заявление России в Совете Безопасности ООН

Василий Небензя заявил, что операция США, сопровождавшаяся гибелью десятков венесуэльских и кубинских граждан, якобы стала сигналом возвращения к эпохе силового доминирования.

"Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы с нарушением всех международных правовых норм", — заявил постпред РФ при ООН.

По его словам, начало года "шокировало" тех, кто ожидал от новой администрации США уважения к международному праву, дипломатии и принципу невмешательства во внутренние дела государств.

Реакция Москвы на действия США

Небензя также обвинил западные страны в двойных стандартах и заявил, что операция США якобы создает угрозу международной безопасности и "придает новый импульс неоколониализму".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, по мнению России, не имеют права выступать "верховным судьей", который самостоятельно решает, кого наказывать, игнорируя суверенитет других стран и международную юрисдикцию.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано для обсуждения военной операции США в Венесуэле и задержания Николаса Мадуро, что вызвало широкий международный резонанс.

Началось заседание суда по делу Мадуро

Тем временем венесуэльский диктатор предстал перед федеральным судьей Алвином Геллерстайном в суде Манхэттена.

Судья пожелал всем доброго утра и заявил, что его работа — "обеспечить всем справедливый суд". Он зачитал перечень обвинений, выдвинутых Мадуро.

Мадуро отказался признать себя виновным. Он подчеркнул, что является президентом Венесуэлы и считает себя пленником. Он добавил, что был похищен из своего дома в Каракасе.

По словам генерального прокурора США Пэм Бонди, против Мадуро выдвинуты следующие обвинения:

  • сговор с наркотерроризмом;
  • заговор по импорту кокаина;
  • владение автоматическим оружием и взрывными устройствами;
  • заговор с целью владения автоматическим оружием и взрывными устройствами против США.

Венесуэла (255) ООН (4304) россия (98587) США (28852) Мадуро Николас (80)
+15
Пошла истерика у русни
05.01.2026 19:36 Ответить
+10
Хай Небензі нагадають, що РФ діяла в Україні, так само - тільки з більшим розмахом... У Венесуелі загинуло кілька десятків людей, а в Україні - МІЛЬЙОНИ...
05.01.2026 19:38 Ответить
+10
Руські зовсім скоти і виродки.
05.01.2026 19:42 Ответить
Пошла истерика у русни
05.01.2026 19:36 Ответить
Ага, монополію на розбій у кацапів відібрали, ще й так філігранно.
05.01.2026 19:48 Ответить
Два монстри зчепилися в жорсткому клінчі : США і Росія.
05.01.2026 19:51 Ответить
Коли ху....лостан був монстром, для монстра він має бути самостійним гравцем, а він залежить від Китаю. Убивці -так, бандити -так, насильники -так, можна ще мародерами назвати, но не монстром
05.01.2026 19:57 Ответить
"рашка - паперовий мішка"
президент США Дональд Трамп

ото й весь клінч

.
05.01.2026 20:13 Ответить
Рашка - це монстр , хіба що унітазний. Який ще клінч, коли плєшивий засунув язик в дупу, а за нього кукарєкають пропагандони і Нєбєнзя? Вигрібуха все життя намагається рівнятися на США: цап-царапає технології, культуру, стиль життя, але все виходить через сраку. Єдине що в них виходить бездоганно - диверсії, шпигунство, і псувати всім життя.
05.01.2026 20:05 Ответить
Тут не в этом даже дело. Кацапы впервые!! Наверное за время президентства Рыжего, решили полезть на него в зал...пу. отличный ход. Отличная новость. Абсолютно отличная новость. Зная импульсивность несдержанность и дурь Рыжего, и если кто-то из наших умных сможет подсуетиться-украинская армия может получить офигенное няшки. Ну например кацапское оружие в Венесуэле. А там где-то от 5 до 10 млрд, на эту сумму. Вот бы Буданову тут проявиться.
05.01.2026 19:49 Ответить
операція США, яка супроводжувалася загибеллю десятків венесуельських і кубинських громадян, стала сигналом повернення до епохи силового домінування.

все вірно розуміє ця небензя, до силового панування, але НЕ рашки і, цілком можливо НЕ кіташки.

після десітиріч клінтонів-обам в світі знову з'явився шеріф з великим кольтом.
хуліганам сидіти рівно і не сіпатись !

.
05.01.2026 20:07 Ответить
між іншим, мадуру охороняли кубінці, яких США підкупили.
вогонь відкрив якийсь один кулеметник, якого пристрелили свої ж кубінці

.
05.01.2026 20:16 Ответить
Тепер США отримають контроль над венесуельською нафтою (це самі великі розвідані запаси нафти у світі, 304 млрд. барелів) і зможуть стримувати ціни навіть при повному ембарго на постачання нафти з РФ...
показать весь комментарий
05.01.2026 19:38 Ответить
До речі сьогодні біржовий індекс цінних паперів США Dow Jones виріс майже на 2% до свого історичного максимуму, цьому сприяв ріст компаній у сфері добичі нафти, які контролюватимуть добичу в Венесуелі... Трамп успішно завалив венесуельського медведя, а компанії США вже ділять його шкіру...
05.01.2026 19:46 Ответить
Хай Небензі нагадають, що РФ діяла в Україні, так само - тільки з більшим розмахом... У Венесуелі загинуло кілька десятків людей, а в Україні - МІЛЬЙОНИ...
05.01.2026 19:38 Ответить
Пом'якшувальні обставини при звинуваченні Трампа (Краснова) будуть враховані.
05.01.2026 19:48 Ответить
не діяла, а діє досі.
05.01.2026 19:48 Ответить
когут розкудахтався про "міжнародне право". русні б язика паршивого засунути глибоко і сидіти як сливка в сраці
05.01.2026 19:39 Ответить
Чого так настрашилися?)Дядько знав,що йому світить смертна,але продовжував для кіна і закликати взяти його,і співав як він донт ворі і гепі))
05.01.2026 19:40 Ответить
Руські зовсім скоти і виродки.
05.01.2026 19:42 Ответить
До людської подоби вони дійсно не мають жодного стосунку!
05.01.2026 19:45 Ответить
ну так їх же лєнін із обізян створив. в октябрє 1918 года. й кіно навіть встиг зняти ))
05.01.2026 19:57 Ответить
схоже і кацапи і китайці на цьому гешефті Трампа багатсько бабла, і не тільки, втратили 🤔
05.01.2026 19:42 Ответить
Втратили і дуже багато. Особливо китайці. Вони купу нпз збудували винятково для венесуельської важкої нафти. І тут такий облом.
05.01.2026 20:23 Ответить
05.01.2026 19:43 Ответить
...влаштувався працювати в камеру схову залізничного вокзалу.

ну його в пєнь той кремль !

.
05.01.2026 20:09 Ответить
А хіба американці не розбійники? Навіть жодного унітаза з Венесуели не винесли - прогнили наскрізь.
05.01.2026 19:44 Ответить
Висмикнули як ріпку - ділов то
05.01.2026 19:45 Ответить
Фото було б приваблишивім, якби на ньому замість мадуро було ху*ло!
05.01.2026 19:48 Ответить
У залі суду заборонена відеозйомка, але деяким журналістам дозволено передавати інформацію.

Як повідомляє телеканал CBS News, Мадуро увійшов до будівлі суду Південного округу Нью-Йорка в тюремному одязі, з ногами в кайданках.

Його дружина, Сілія Флорес, також одягнена в тюремний одяг.
05.01.2026 19:53 Ответить
Мадуро найняв адвоката Баррі Джоела Поллака.

Поллак відомий тим, що представляв інтереси засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
05.01.2026 19:54 Ответить
Перше, що зробить юридична команда Мадуро, це атакує арешт і легітимність його утримання.
Сьогодні в суді адвокат Мадуро Баррі Поллак заявив судді, що існують проблеми з законністю військового захоплення його клієнта.
05.01.2026 20:02 Ответить
05.01.2026 20:09 Ответить
Перше слухання у справі Ніколаса Мадуро та його дружини у федеральному суді Південного округу Нью-Йорка завершилося.
Наступне засідання призначено на 17 березня.
05.01.2026 20:11 Ответить
Військових США там не було він сам прийшов, ху...до таке казав і нічого, проходило
05.01.2026 20:12 Ответить
хло - партньор трумпа..
ніззя..
05.01.2026 20:01 Ответить
Якщо ніззя, а хочеться, то можна заодно і трампа прилаштувати біля партнера - красіве ж фото вийшло б!
05.01.2026 20:07 Ответить
не проти..
трумпу було б веселіше сидіти біля хла..
той йому б казки розровідав про половців та печенігів..
05.01.2026 20:13 Ответить
Ну все, ми домоволись!
05.01.2026 20:16 Ответить
Пункит «володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями» просто улибнув.)) за што?
05.01.2026 19:50 Ответить
А ще Мадуро має козявки в носі. Чим не стаття злочину?.
05.01.2026 19:55 Ответить
хло вбило тисячі українців: дітей, жінок..
москва творить геноцид проти мирному населенню України,
чому ж цей «миротворець» .. не конає..
05.01.2026 20:17 Ответить
На суді в Нью-Йорку Ніколас Мадуро твердо заявив:
"Хай живе федеральний суд США, самий гуманний суд в світі!"
"Ура товарищі!" 👏👏👏
😂😂😂
05.01.2026 19:52 Ответить
хай живе гуантанамо!
там мир і спокій..
05.01.2026 19:56 Ответить
Одного вивезли і паРаша вий підняла,міжнародне право вспомнила,Статут ООН,порушення всіх законів. Хтось би критикував америкосів але тільки не болото.
Пуйло військовий злочинець,на нього виданий ордер міжнародного кримінального суду,викрав десятки тисяч дітей,продовжує агресію,окуповуючи територію другої держави.Тому, пішла паРаша курсом крейсера "москва!"
05.01.2026 19:52 Ответить
на його місті повинен бути ти, хло..
з небензьою..
05.01.2026 19:55 Ответить
Сомалі, хусити, талібан та ІДІЛ ще не обурилися огидним і безпрецедентним порушенням прав людей?
05.01.2026 20:00 Ответить
за них всіх обурилось хло - їх босс та фюрер,
небензя озвучив..
05.01.2026 20:04 Ответить
володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями;
змова з метою володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями проти США.
=========
Ну це вже реально абсурд....могли б і не висовувати подібного
ну а перші два цілком логічні і реальні
05.01.2026 20:03 Ответить
чому не тероризмом?
05.01.2026 20:07 Ответить
Лицемерная кацапская сволочь!
05.01.2026 20:07 Ответить
Небензя, це саме то що залишається від ху....ла в валізі, тільки ще розмовляти уміє, правда говорить так що відразу зрозуміло звідки виліз і де отримав цю інструкцію до дії
05.01.2026 20:08 Ответить
І ці виродки про міжнародне право згадали ,немає більш брехливої і цинічної влади чим рашиська диктатура .Коли вже спец. наз ліквідує найкривавішого терориста 21 століття злочинця путіна ?
05.01.2026 20:11 Ответить
Вот думаю: а что будет, если Малуро суд оправдает? Или, как принято у нас, выйдет под залог иисмоется в-Мексику?😎
05.01.2026 20:13 Ответить
або попросить політичний притулок на Кубі..
05.01.2026 20:20 Ответить
"Небензя також звинуватив західні країни у подвійних стандартах і заявив, що операція США нібито створює загрозу міжнародній безпеці та "надає новий імпульс неоколоніалізму".
Він наголосив, що Сполучені Штати, на думку Росії, не мають права виступати "верховним суддею", який самостійно вирішує, кого карати, ігноруючи суверенітет інших країн та міжнародну юрисдикцію. "

Дуже шкода, що ніхто не запропонував Небензе обміняти Мадуру на відмову рашки від неоколоніалізму - тобто Мадуро обміняти на вихід рашки з України.
05.01.2026 20:21 Ответить
 
 