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Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным СМИ, его под усиленной охраной доставили в федеральный суд Нью-Йорка.

Ему намерены предъявить обвинения, в частности, в наркотерроризме.

По данным BBC, Мадуро и его жену перевели из центра содержания под стражей в Бруклине в суд на Манхэттене, где сегодня будет зачитан полный список обвинений.

Мадуро доставляют в суд в Нью-Йорке: что известно?
Мадуро доставляют в суд в Нью-Йорке: что известно?
Мадуро доставляют в суд в Нью-Йорке: что известно?
Мадуро доставляют в суд в Нью-Йорке: что известно?
Мадуро доставляют в суд в Нью-Йорке: что известно?
Мадуро доставляют в суд в Нью-Йорке: что известно?

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Что предшествовало?

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Автор: 

Венесуэла (295) Нью-Йорк (204) США (29712) Мадуро Николас (94)
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Топ комментарии
+22
А от якби так х*ла провели, нобелівка була б у кишені
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05.01.2026 15:39 Ответить
+18
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05.01.2026 15:38 Ответить
+13
наркотероризм це не тероризм, а природній відбір. Ніхто, ж в принципі, не змушує вживати Зеля наприклад теж вживає, але не лайно, а якісний продукт
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05.01.2026 15:34 Ответить

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