Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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По данным СМИ, его под усиленной охраной доставили в федеральный суд Нью-Йорка.

Ему намерены предъявить обвинения, в частности, в наркотерроризме.

По данным BBC, Мадуро и его жену перевели из центра содержания под стражей в Бруклине в суд на Манхэттене, где сегодня будет зачитан полный список обвинений.













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