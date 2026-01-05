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Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
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По данным СМИ, его под усиленной охраной доставили в федеральный суд Нью-Йорка.
Ему намерены предъявить обвинения, в частности, в наркотерроризме.
По данным BBC, Мадуро и его жену перевели из центра содержания под стражей в Бруклине в суд на Манхэттене, где сегодня будет зачитан полный список обвинений.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
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