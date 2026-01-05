Все члены ЕС, кроме Венгрии, обнародовали заявление по Венесуэле
Заявление Европейского Союза по Венесуэле поддержали 26 из 27 стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте пресс-службы ЕС.
Что известно?
В примечании отмечается, что заявление поддержали Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
Единственной страной, которая не поддержала заявление, является Венгрия.
На данный момент Будапешт не давал официальных объяснений.
О чем говорится в заявлении?
Страны блока подчеркнули, что Мадуро никогда не имел легитимности демократически избранного президента. Там выступили за мирный и возглавляемый самими венесуэльцами переход к демократии с уважением к суверенитету страны.
"ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют значительную угрозу безопасности во всем мире.
В то же время ЕС подчеркивает, что эти вызовы необходимо решать путем постоянного сотрудничества с полным уважением к международному праву и принципам территориальной целостности и суверенитета", - говорится в заявлении.
Также в ЕС заверили, что поддерживают тесный контакт с США, а также региональными и международными партнерами, чтобы поддержать и способствовать диалогу между всеми вовлеченными сторонами, что приведет к демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса путем переговоров под руководством венесуэльцев.
"Уважение к воле венесуэльского народа остается единственным путем для Венесуэлы восстановить демократию и решить текущий кризис", - подчеркнули там.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
оскільки у своїй заяві ЄС виступив за ".. мирний та очолюваний самими венесуельцями перехід до демократії з повагою до суверенітету країни." Джерело: https://censor.net/ua/n3593837
то орбан не підтримує цю заяву, оскільки поділяє позицію трампа, що до виборів керувати країною повинні Штати.
і довго ми так висіти будемо, а, вітьок ?
.
- діліться! Розумні - направо, красиві - наліво...
Розійшлися звірі. Одна макака метається посередині. Лев каже?
- Макако! Ти,в кінці-кінців, визначишся?
Макака кричить:
- А що мені робить? Я і розумна, і красива... Так мені надвоє порваться, чи що?!!!
Забудьте про доктину Морно і 19 століття, зараз 21-е, Трамп - неадекват, як і Орбан (ця гонорея репрезентує Угорщину), зараз ліваки-мадурівці, що знищили економіку Венесуели, намагатимуться очолити "антиколоніальну боротьбу", скориставшись психічними заявами божевільного, що вхопив румпель штатівської влади.