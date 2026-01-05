Все члены ЕС, кроме Венгрии, обнародовали заявление по Венесуэле

Заявление Европейского Союза по Венесуэле поддержали 26 из 27 стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте пресс-службы ЕС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В примечании отмечается, что заявление поддержали Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Единственной страной, которая не поддержала заявление, является Венгрия.

На данный момент Будапешт не давал официальных объяснений.

Читайте также: ЕС ищет способы обойти вето Венгрии и Словакии в вопросах поддержки Украины, - Euronews

О чем говорится в заявлении?

Страны блока подчеркнули, что Мадуро никогда не имел легитимности демократически избранного президента. Там выступили за мирный и возглавляемый самими венесуэльцами переход к демократии с уважением к суверенитету страны.

"ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют значительную угрозу безопасности во всем мире.

Читайте: Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой, - Bloomberg

В то же время ЕС подчеркивает, что эти вызовы необходимо решать путем постоянного сотрудничества с полным уважением к международному праву и принципам территориальной целостности и суверенитета", - говорится в заявлении.

Также в ЕС заверили, что поддерживают тесный контакт с США, а также региональными и международными партнерами, чтобы поддержать и способствовать диалогу между всеми вовлеченными сторонами, что приведет к демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса путем переговоров под руководством венесуэльцев.

"Уважение к воле венесуэльского народа остается единственным путем для Венесуэлы восстановить демократию и решить текущий кризис", - подчеркнули там.

Читайте: Администрация Трампа не признает Родригес легитимным лидером, - Рубио объяснил, как США "управляют ситуацией" в Венесуэле

Что предшествовало?

Читайте: Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке 5 января