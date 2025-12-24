ЕС ищет способы обойти вето Венгрии и Словакии в вопросах поддержки Украины, - Euronews
Евросоюз в последнее время продвигает законодательные инициативы, которые не подлежат праву вето, пытаясь преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии, в частности в вопросах поддержки Украины.
Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, на саммите ЕС в этом месяце лидеры блока прибегли к инструменту, который еще недавно считался немыслимым, - выпуску совместного долга, подкрепленного общим бюджетом, для финансирования помощи Украине. Это позволило избежать необходимости единогласного решения всех государств-членов.
ЕС все активнее ищет альтернативы национальному вето, в частности из-за политики Венгрии, которая сделала это право ключевым инструментом в вопросах финансирования Украины и ее евроинтеграции. Для принятия совместного долга 24 странами без участия Будапешта, Праги и Братиславы Евросоюз применил принцип "усиленного сотрудничества", предусмотренный договорами ЕС.
Кроме того, недавно ЕС воспользовался статьей 122 договора о функционировании ЕС, что позволило квалифицированным большинством продлить замораживание российских активов на неопределенный срок.
Региональный директор Немецкого фонда Маршалла Даниэль Гегедуш в комментарии Euronews заявил, что руководство ЕС демонстрирует откровенное стремление обойти возможное вето Венгрии и Словакии, переводя важные решения на голосование квалифицированным большинством. В то же время, по его словам, такой подход не является "беспроигрышным" ни юридически, ни политически.
По данным Euronews, с 2011 года государства-члены ЕС применили право вето 46 раз по 38 вопросам. Чаще всего вето использовала Венгрия - 19 раз. Польша занимает второе место с семью вето, тогда как Словакия заблокировала два решения, оба в этом году.
Большинство заявлений ЕС в поддержку Украины принимались от имени "ЕС-26" без участия Венгрии, однако это не меняет того факта, что для ключевых решений, требующих единодушия, каждое государство-член сохраняет право вето.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают идею изменения правил голосования в ЕС, но для этого необходимы изменения в учредительных договорах, чему, вероятно, будет сопротивляться Венгрия. На фоне систематического блокирования решений Брюссель, по словам дипломатов, все чаще ищет "креативные" юридические механизмы принятия решений.
