ЄС шукає способи обходу вето Угорщини та Словаччини у питаннях підтримки України, - Euronews

Євросоюз останнім часом просуває законодавчі ініціативи, які не підлягають праву вето, намагаючись подолати опір Угорщини та Словаччини, зокрема у питаннях підтримки України.

Про це повідомляє Euronews, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначає видання, на саміті ЄС цього місяця лідери блоку вдалися до інструменту, який ще донедавна вважався немислимим, - випуску спільного боргу, підкріпленого спільним бюджетом, для фінансування допомоги Україні. Це дозволило уникнути необхідності одностайного рішення всіх держав-членів.

ЄС дедалі активніше шукає альтернативи національному вето, зокрема через політику Угорщини, яка зробила це право ключовим інструментом у питаннях фінансування України та її євроінтеграції. Для ухвалення спільного боргу 24 країнами без участі Будапешта, Праги та Братислави Євросоюз застосував принцип "посиленої співпраці", передбачений договорами ЄС.

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Крім того, нещодавно ЄС скористався статтею 122 договору про функціонування ЄС, що дозволило кваліфікованою більшістю продовжити замороження російських активів на невизначений термін.

Регіональний директор Німецького фонду Маршалла Даніель Гегедуш у коментарі Euronews заявив, що керівництво ЄС демонструє відверте прагнення обійти можливе вето Угорщини та Словаччини, переводячи важливі рішення на голосування кваліфікованою більшістю. Водночас, за його словами, такий підхід не є "безпрограшним" ані юридично, ані політично.

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За даними Euronews, з 2011 року держави-члени ЄС застосували право вето 46 разів щодо 38 питань. Найчастіше вето використовувала Угорщина - 19 разів. Польща посідає друге місце із сімома вето, тоді як Словаччина заблокувала два рішення, обидва цього року.

Більшість заяв ЄС на підтримку України ухвалювалися від імені "ЄС-26" без участі Угорщини, однак це не змінює того факту, що для ключових рішень, які потребують одностайності, кожна держава-член зберігає право вето.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон підтримують ідею зміни правил голосування в ЄС, але для цього необхідні зміни до установчих договорів, чому, ймовірно, чинитиме опір Угорщина. На тлі систематичного блокування рішень Брюссель, за словами дипломатів, дедалі частіше шукає "креативні" юридичні механізми ухвалення рішень.