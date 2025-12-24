ЄС шукає способи обходу вето Угорщини та Словаччини у питаннях підтримки України, - Euronews
Євросоюз останнім часом просуває законодавчі ініціативи, які не підлягають праву вето, намагаючись подолати опір Угорщини та Словаччини, зокрема у питаннях підтримки України.
Про це повідомляє Euronews, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, на саміті ЄС цього місяця лідери блоку вдалися до інструменту, який ще донедавна вважався немислимим, - випуску спільного боргу, підкріпленого спільним бюджетом, для фінансування допомоги Україні. Це дозволило уникнути необхідності одностайного рішення всіх держав-членів.
ЄС дедалі активніше шукає альтернативи національному вето, зокрема через політику Угорщини, яка зробила це право ключовим інструментом у питаннях фінансування України та її євроінтеграції. Для ухвалення спільного боргу 24 країнами без участі Будапешта, Праги та Братислави Євросоюз застосував принцип "посиленої співпраці", передбачений договорами ЄС.
Крім того, нещодавно ЄС скористався статтею 122 договору про функціонування ЄС, що дозволило кваліфікованою більшістю продовжити замороження російських активів на невизначений термін.
Регіональний директор Німецького фонду Маршалла Даніель Гегедуш у коментарі Euronews заявив, що керівництво ЄС демонструє відверте прагнення обійти можливе вето Угорщини та Словаччини, переводячи важливі рішення на голосування кваліфікованою більшістю. Водночас, за його словами, такий підхід не є "безпрограшним" ані юридично, ані політично.
За даними Euronews, з 2011 року держави-члени ЄС застосували право вето 46 разів щодо 38 питань. Найчастіше вето використовувала Угорщина - 19 разів. Польща посідає друге місце із сімома вето, тоді як Словаччина заблокувала два рішення, обидва цього року.
Більшість заяв ЄС на підтримку України ухвалювалися від імені "ЄС-26" без участі Угорщини, однак це не змінює того факту, що для ключових рішень, які потребують одностайності, кожна держава-член зберігає право вето.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон підтримують ідею зміни правил голосування в ЄС, але для цього необхідні зміни до установчих договорів, чому, ймовірно, чинитиме опір Угорщина. На тлі систематичного блокування рішень Брюссель, за словами дипломатів, дедалі частіше шукає "креативні" юридичні механізми ухвалення рішень.
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