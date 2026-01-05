Всі члени ЄС, крім Угорщини, оприлюднили заяву щодо Венесуели
Заяву Європейського Союзу щодо Венесуели підтримали 26 з 27 країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті пресслужби ЄС.
Що відомо?
У примітці зазначається, що заяву підтримали Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.
Єдиною країною, що не підтримала заяву є Угорщина.
Станом на зараз Будапешт не надавав офіційних пояснень.
Про що йдеться у заяві?
Країни блоку наголосили, що Мадуро ніколи не мав легітимності демократично обраного президента. Там виступили за мирний та очолюваний самими венесуельцями перехід до демократії з повагою до суверенітету країни.
"ЄС поділяє пріоритет боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків, які становлять значну загрозу безпеці в усьому світі.
Водночас ЄС наголошує, що ці виклики необхідно вирішувати шляхом сталої співпраці з повною повагою до міжнародного права та принципів територіальної цілісності та суверенітету", - йдеться в заяві.
Також у ЄС запевнили, що підтримують тісний контакт зі США, а також регіональними та міжнародними партнерами, щоб підтримати та сприяти діалогу між усіма залученими сторонами, що призведе до демократичного, інклюзивного та мирного вирішення кризи шляхом переговорів під керівництвом венесуельців.
"Повага до волі венесуельського народу залишається єдиним шляхом для Венесуели відновити демократію та вирішити поточну кризу", - наголосили там.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
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