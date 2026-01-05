Всі члени ЄС, крім Угорщини, оприлюднили заяву щодо Венесуели

Заяву Європейського Союзу щодо Венесуели підтримали 26 з 27 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті пресслужби ЄС.

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Що відомо?

У примітці зазначається, що заяву підтримали Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

Єдиною країною, що не підтримала заяву є Угорщина.

Станом на зараз Будапешт не надавав офіційних пояснень.

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Про що йдеться у заяві?

Країни блоку наголосили, що Мадуро ніколи не мав легітимності демократично обраного президента. Там виступили за мирний та очолюваний самими венесуельцями перехід до демократії з повагою до суверенітету країни.

"ЄС поділяє пріоритет боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків, які становлять значну загрозу безпеці в усьому світі.

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Водночас ЄС наголошує, що ці виклики необхідно вирішувати шляхом сталої співпраці з повною повагою до міжнародного права та принципів територіальної цілісності та суверенітету", - йдеться в заяві.

Також у ЄС запевнили, що підтримують тісний контакт зі США, а також регіональними та міжнародними партнерами, щоб підтримати та сприяти діалогу між усіма залученими сторонами, що призведе до демократичного, інклюзивного та мирного вирішення кризи шляхом переговорів під керівництвом венесуельців.

"Повага до волі венесуельського народу залишається єдиним шляхом для Венесуели відновити демократію та вирішити поточну кризу", - наголосили там.

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Що передувало?

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