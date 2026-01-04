Адміністрація Трампа не визнає Родрігес легітимною лідеркою, - Рубіо пояснив, як США "керують ситуацією" у Венесуелі
Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США взяли на себе відповідальність за ситуацію у Венесуелі після того, як американські війська затримали диктатора країни Ніколаса Мадуро вранці суботи, 3 січня.
Про це він розповів в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Керування" Венесуелою
Журналіст запитав Рубіо, на підставі яких юридичних повноважень США керуватимуть Венесуелою.
"Ну, по-перше, тут станеться те, що ми запровадимо карантин на їхню нафту. Це означає, що їхня економіка не зможе рухатися вперед, доки не будуть виконані умови, що відповідають національним інтересам Сполучених Штатів та інтересам народу Венесуели", - відповів держсекретар.
На запитання про те, чи контролюють зараз США Венесуелу, Рубіо сказав, що США "керують" напрямком розвитку ситуації.
"Ми орієнтуємося в напрямку, в якому це (ситуація у Венесуелі, - ред.) рухатиметься вперед. І це те, на що у нас є важелі впливу... Важіль, який ми тут маємо — це важіль карантину. Тобто це операція Міністерства війни, яка в деяких випадках виконує правоохоронні функції разом з Береговою охороною із захоплення цих човнів", - пояснив очільник Держдепу.
Рейд без дозволу Конгресу
Відповідаючи на запитання щодо законності рейду проти Мадуро без дозволу Конгресу, держсекретар заявив, що дозвіл Конгресу не був потрібен, оскільки "це не вторгнення".
"Очевидно, що це не була дружня територія. Тому, щоб заарештувати (Мадуро, - ред.), нам довелося попросити Міністерство війни долучитися до цієї операції", - сказав глава американської дипломатії.
Рубіо також розповів, що під час розгляду питання про отримання дозволу від Конгресу враховувалося занепокоєння щодо можливості витоків інформації.
"Ви не можете повідомити Конгрес про щось подібне з двох причин. По-перше, це витік інформації. Це настільки просто. А по-друге, це невідкладна обставина. Це надзвичайна річ", - заявив держсекретар.
Невизнання Родрігес легітимною
Крім цього, Рубіо сказав, що США "просто не могли працювати" з Мадуро і адміністрація Дональда Трампа не визнає віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес чинною легітимною лідеркою.
"Ми не вважаємо, що цей режим є легітимним через вибори. Зрештою легітимність їхньої системи правління буде забезпечена через перехідний період і справжні вибори, яких у них не було", - додав держсекретар США.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
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Тому Китай скуповував майже всю венесуельську нафту заради ванадію в першу чергу, і як нафту - тільки в другу.
весь режим нелегетимний через зфальсифіковані вибори.
але карантин то довго і з іміджевими втратами
він буде цементувати опір "під прапором"
ви хочете мати другу Газу в Латинській Америці ?
тільки бомбити і десант !
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