Администрация Трампа не признает Родригес легитимным лидером, - Рубио объяснил, как США "управляют ситуацией" в Венесуэле
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США взяли на себя ответственность за ситуацию в Венесуэле после того, как американские войска задержали диктатора страны Николаса Мадуро утром в субботу, 3 января.
Об этом он рассказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Управление" Венесуэлой
Журналист спросил Рубио, на основании каких юридических полномочий США будут управлять Венесуэлой.
"Ну, во-первых, здесь произойдет то, что мы введем карантин на их нефть. Это означает, что их экономика не сможет двигаться вперед, пока не будут выполнены условия, соответствующие национальным интересам Соединенных Штатов и интересам народа Венесуэлы", - ответил госсекретарь.
На вопрос о том, контролируют ли сейчас США Венесуэлу, Рубио сказал, что США "управляют" направлением развития ситуации.
"Мы ориентируемся в направлении, в котором это (ситуация в Венесуэле, - ред.) будет двигаться вперед. И это то, на что у нас есть рычаги влияния... Рычаг, который у нас здесь есть, - это рычаг карантина. То есть это операция Министерства войны, которая в некоторых случаях выполняет правоохранительные функции вместе с Береговой охраной по захвату этих лодок", - пояснил глава Госдепа.
Рейд без разрешения Конгресса
Отвечая на вопрос о законности рейда против Мадуро без разрешения Конгресса, госсекретарь заявил, что разрешение Конгресса не было необходимо, поскольку "это не вторжение".
"Очевидно, что это не была дружественная территория. Поэтому, чтобы арестовать (Мадуро, - ред.), нам пришлось попросить Министерство войны присоединиться к этой операции", - сказал глава американской дипломатии.
Рубио также рассказал, что при рассмотрении вопроса о получении разрешения от Конгресса учитывалось беспокойство по поводу возможности утечек информации.
"Вы не можете сообщить Конгрессу о чем-то подобном по двум причинам. Во-первых, это утечка информации. Это настолько просто. А во-вторых, это неотложное обстоятельство. Это чрезвычайная вещь", - заявил госсекретарь.
Непризнание Родригес легитимной
Кроме этого, Рубио сказал, что США "просто не могли работать" с Мадуро, и администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Венесуэлы Делси Родригес действующим легитимным лидером.
"Мы не считаем, что этот режим является легитимным в связи с выборами. В конце концов, легитимность их системы правления будет обеспечена через переходный период и настоящие выборы, которых у них не было", - добавил госсекретарь США.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналист издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
сміється той, хто сміється з того, хто в Гаазі
при нафті по 10-ть кацапи здадут хутіна як серби того мілошевіча.
.
План Трампа щодо Венесуели відповідає його широкому баченню енергетичного домінування США, за якого американські компанії не лише забезпечують рекордний видобуток нафти й газу всередині країни, а й впливають на світовий ринок.
Трамп припустив, що доходи від продажу венесуельської нафти можуть допомогти фінансувати різні цілі - від відшкодування витрат уряду США в країні до компенсації нафтовим компаніям, які зіткнулися з перебоями в регіональній діяльності та конфіскацією активів.
Трамп пообіцяв, що про венесуельців, як усередині країни, так і за її межами, також "подбають".
У разі скасування санкцій видобуток може зрости приблизно на 150 000 барелів на день протягом кількох місяців, але для повернення до рівня 2 мільйони барелів на день або вище ************ "масштабні реформи" та великі інвестиції з боку міжнародних нафтових компаній.
Також залишається питання щодо активів інших країн у Венесуелі.
Іспанська Repsol, італійська Eni SpA та французька Maurel et Prom SA досі працюють у Венесуелі й є партнерами державної компанії Petroleos de Venezuela SA у нафтово-газових проєктах.
"Китайські компанії вклали значні кошти в інфраструктуру Венесуели (енергетика, телекомунікації), тому спроби виключити китайські інвестиції та операторів із країни можуть призвести до непередбачуваних наслідків", - сказав Міхал Мейдан, директор Китайської енергетичної програми Оксфордського інституту енергетичних досліджень.
Сполучені Штати, найбільший виробник нафти у світі, здебільшого видобувають легку нафту, яка добре підходить лише для виробництва бензину. Важка сірчиста нафта, така як венесуельська, є дуже важливою для виробництва певних продуктів у процесі переробки, зокрема дизельного пального, асфальту та пального для заводів і іншого важкого обладнання. Дизельне пальне зараз у дефіциті в усьому світі - значною мірою через санкції щодо венесуельської нафти.
Повернення венесуельської нафти на світовий ринок може бути особливо вигідним для США: Венесуела географічно близька, а її нафта відносно дешева. Більшість нафтопереробних заводів у США були збудовані для переробки важкої нафти з Венесуели, і вони значно ефективніші при використанні венесуельської нафти порівняно з американською.
Є сумніви, що інвестори поспішать до Венесуели, зважаючи на десятиліття нестабільності та масштаби інвестицій, необхідних у нафтовому секторі країни.
"Йдеться про величезні капітали. Лише для підтримання виробництва на поточному рівні до 2040 року знадобиться близько 65 млрд доларів, а для відновлення венесуельського виробництва до 2 млн барелів на день - понад 100 млрд доларів, - цитує Financial Times Шрайнера Паркера, аналітика енергетичної консалтингової компанії Rystad. - Це не те, до чого американські компанії прагнутимуть через кілька годин після втручання".
весь режим нелегетимний через зфальсифіковані вибори.
але карантин то довго і з іміджевими втратами
він буде цементувати опір "під прапором"
ви хочете мати другу Газу в Латинській Америці ?
тільки бомбити і десант !
.
Так - конкретно ця ситуація розвивається в вигідному для України напрямку, принаймі поки що, у короткостроковій перспективі. Але тепер всі, хто вважають себе сильними, почнуть робити так само.
Третя Світова війна вже невідворотня!
так дєла нє дєлаються - або нелегетимний, починаючи з виборів, або перемовини із легетимним.
.
а інакше - повне "ООН міжнародного права"
.
Топ‑10 стран мира по запасам нефти (proved reserves)
(значения округлены, млрд баррелей)
Место Страна Запасы нефти (млрд баррелей) Источник
1 Венесуэла 303.2 млрд
2 Саудовская Аравия 267.2 млрд
3 Иран 208.6 млрд
4 Ирак 145 млрд
5 ОАЭ 113 млрд
6 Кувейт 101.5 млрд
7 Россия 80 млрд
8 Ливия 48.4 млрд
9 США 45 млрд
10 Нигерия 37.3 млрд
Тому Китай скуповував майже всю венесуельську нафту заради ванадію в першу чергу, і як нафту - тільки в другу.
А хіба прутін так само НЕ заперечує називати війну війною...
Скринька пандори розлила гівно по світу
ЄС не визнає його легітимність, але закликає до дотримання міжнародного права.
Ти ж став згадувати, що він був водієм автобуса.
Доречі, коли обирали ЗЄ, дехто порівнював його політичні досвід та професійність з Мадуро і пророкував, що наслідки будуть теж ********, як і у Венесуелі.
Результат всі бачать...
Більш древньою та менш поважною є хибащо професія проститутки.
Чи у тебе є якісь сумніви щодо цього?
Досить порівнявати підтирачку Коломойського то з Черчиллем, то з Рейганом, то з Наполеоном.
От Мадуро - пряма аналогія.
Включно з тим, що Трамп ЗЄ теж назвав "диктатором без виборів", доречі.
Основою проведеної операції ЗС США проти президента Венесуели Мадуро була повна корумпованість його особистої охорони. Єдиним вірним президенту залишивля кулеметник вартової вежі, який відкрив вогонь по чужому гелікоптеру в зоні безпеки і був ліквідований власними "товаришами". За 20 хвилинне пересування військового підрозділу США не було включено жодної системи захисту (там їх було шість) (!) . Мадуро самостійно(!) біг до "кімнати 0 " (зона безпеки найвищого рівня) і був схоплений до того, як туди зміг дістатись.
Правда, ніфіга не ясно, як США примусять узурпаторський режим провести чесні, прозорі вибори (це і ЗЄ теж стосується).
Комуняцький режим на Кубі прямо під носом у США в режимі карантину існує вже років 60. Живуть ******, але комунякам на це насрати.
А без силового втручання США цивільні Венесуели не осилять війська, титушню, поліцію та приватні армії наркоділків.
Співпраця - так. Але точно не утримання.
Тоді ясно, чого так кисло живеться венесуельцям.
Венесуэла не может быть центром для действий России, Китая и других стран против США, заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, «Хезболлы», Китая или кубинских агентов разведки. Так продолжаться не может», - сказал глава Госдепа в интервью NBC News, обращаясь к Делси Родригес, которую после захвата президента Николаса Мадуро объявили временным руководителем страны.
Рубио также подчеркнул, что новая глава Венесуэлы не может допустить, чтобы «крупнейшие в мире запасы нефти находились под контролем противников Соединенных Штатов». «Зачем Китаю нужна венесуэльская нефть? Зачем она нужна России? Зачем она нужна Ирану? Их даже нет на этом континенте», - сказал госсекретарь. По его словам, США продолжат оказывать давление на Венесуэлу, если новые власти не изменят политику, имевшую место при Мадуро. «Мы хотим, чтобы Венесуэла двигалась в определенном направлении», - заявил Рубио.
На фото якраз про трикутник Україна-США-Венесуела - українець Панчишин з Венесуели, вояк американського війська. І таке буває?
На фото якраз про трикутник Україна-США-Венесуела - українець Панчишин з Венесуели, вояк американського війська. І таке буває ?
Ну, і підпишіться на канал про українську діаспору, там тільки цікаве і нічого зайвого https://t.me/ukrdiaspora
Блискавична операція в Каракасі - це не зовсім воєнний тріумф США. Сприймайте цей пост як одну із чергових теорій змови, але операція США у Венесуелі більше схожа на перший гучний акт нової глобальної "ріалполітік", де долі країн обмінюють у кулуарах. Складно повірити у випадковий збіг, коли росія евакуювала сім'ї дипломатів за 14 днів до рейду США, а елітна система ППО С-300, на яку Венесуела витратила мільярди, просто "заснула" в момент атаки. Участь, окрім підрозділу Дельта, ще й "переговорників з ФБР" у захопленні Мадуро прямо вказує на те, що об'єкт був готовий здатися за попереднім протоколом. Виглядає, що росія свідомо відійшла в бік, дозволивши Трампу отримати "швидку перемогу" на його задньому дворі. Але безкоштовних послуг у такій грі не буває, і ціна за лояльність Москви у Венесуелі ймовірно може бути виставлена в Україні.
Ознаки можливого великого "договорняка" в останні дні вже почали проявлятися всередині нашої країни. Заяви спікера Стефанчука про можливий референдум щодо "мирного договору" одночасно з виборами - класична спроба перекласти відповідальність за болючі компроміси на плечі втомленого суспільства. Питання на кшталт "Ви за мир (чи мирний договір)?" - це маніпуляція чистої води, бо за ним може ховатися що завгодно, а люди все зрозуміють тільки після того, як поставлять заповітну "галочку".
Паралельно з цим ми бачимо безпрецедентні перестановки у силовому блоці. Зміна керівництва ГУР та СБУ саме зараз виглядає як превентивна зачистка поля. Зеленський, схоже, позбувається суб'єктних і популярних офіцерів, які могли б стати внутрішнім центром опору у разі підписання сумнівних угод. Коли армію та спецслужби очолюють виключно "виконавці", реалізувати будь-яку зовнішню домовленість стає набагато простіше.
У цьому цинічному сценарії "Ялти 2.0" є тільки одна невідома змінна, що може зірвати усю змову - як не дивно, це сам путін. Російський диктатор продовжує готувати своє суспільство до довгої війни не для того, щоб зупинитися на півдорозі. Ця війна є цементом його влади і всієї раша-ідеології. Він може взяти "венесуельський бонус", але в кінці висунути Білому Дому настільки зухвалі умови по Україні, що навіть Трамп не зможе їх прийняти. Ми входимо в зону критичної турбулентності, де головним викликом буде не лише втримати фронт, а й не дати розіграти себе як карту в чужій грі, загорнуту в обгортку "швидкого миру".
Щоб зрозуміти, чи справді ми рухаємося за сценарієм "Ялти 2.0", спостерігаємо з понеділка за швидкістю суду над Мадуро, за новими призначеннями в Україні, за риторикою Білого Дому та Москви, за проштовхуванням у інформаційному полі ідеї "референдуму про мирну угоду".
Ось скільки ізраїльских літаків сбила іранська ППО ?! Відповідь - нуль . А тут США у яких є можливіть де требо не посилати 4-те покоління літаків , а тільки F-35 . У яких необмежанна кількість транспорту , крилатих ракет , БПЛА різних типів й озброєння . Я вже не кажу про можливості розвідки ...
Щодо "переговорників" -- так вони будь де використовуєтся вже так років 50 й їх наявність не означає а нічого . Колись терористи захопили посольство Японії в Боготі , так там було кілька різних підрозділів переговорників . Верогідність того, що мадуро чи його жінка захоплять заручників те була не нульовой . Або щось не так піде й його прихильники з банд , що спеціалізуються по кіднепінгу ...
Може Вам це не відомо , але головне досягнення пари чавес-мадуро це те, що за часи їх правління Венесуеля стрибнула на перше місце в усьому світі по цьому злочину . Усім відомо, що напівкрімінальні кола , або наркокортелі це ядро підтримки цих упирів .
А "домовлятися" той же Трамп з ****** може й без мадуро . А захістити ***** свого союзника просто фізично не міг . Воно навіть більш близького до себе асада не будо спроможнє захистити
Й Чавес , й Мадуро, й Моралєс -- завжди були у перших рядах друзів ***** . Пітримуючи мадуро ви автоматично входите до "клубу" диктаторських режимів , де по років 30 не проводили конкурентрих виборів . То що зробили ці два вурдалки з Венесуелой , так довели одного з найбільших у світі постачальника нафти до пустих полиць й черг за хлібом . Такого розриву між богатсвом надр й зубожінням подавньої більшості населення нема ніде . Упирі стрімко вивели країну до першого місця в усьому світі по "КІДНЕПІНГУ"
