Администрация Трампа не признает Родригес легитимным лидером, - Рубио объяснил, как США "управляют ситуацией" в Венесуэле

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США взяли на себя ответственность за ситуацию в Венесуэле после того, как американские войска задержали диктатора страны Николаса Мадуро утром в субботу, 3 января.

Цензор.НЕТ.

"Управление" Венесуэлой

Журналист спросил Рубио, на основании каких юридических полномочий США будут управлять Венесуэлой.

"Ну, во-первых, здесь произойдет то, что мы введем карантин на их нефть. Это означает, что их экономика не сможет двигаться вперед, пока не будут выполнены условия, соответствующие национальным интересам Соединенных Штатов и интересам народа Венесуэлы", - ответил госсекретарь.

На вопрос о том, контролируют ли сейчас США Венесуэлу, Рубио сказал, что США "управляют" направлением развития ситуации.

"Мы ориентируемся в направлении, в котором это (ситуация в Венесуэле, - ред.) будет двигаться вперед. И это то, на что у нас есть рычаги влияния... Рычаг, который у нас здесь есть, - это рычаг карантина. То есть это операция Министерства войны, которая в некоторых случаях выполняет правоохранительные функции вместе с Береговой охраной по захвату этих лодок", - пояснил глава Госдепа.

Рейд без разрешения Конгресса

Отвечая на вопрос о законности рейда против Мадуро без разрешения Конгресса, госсекретарь заявил, что разрешение Конгресса не было необходимо, поскольку "это не вторжение".

"Очевидно, что это не была дружественная территория. Поэтому, чтобы арестовать (Мадуро, - ред.), нам пришлось попросить Министерство войны присоединиться к этой операции", - сказал глава американской дипломатии.

Рубио также рассказал, что при рассмотрении вопроса о получении разрешения от Конгресса учитывалось беспокойство по поводу возможности утечек информации.

"Вы не можете сообщить Конгрессу о чем-то подобном по двум причинам. Во-первых, это утечка информации. Это настолько просто. А во-вторых, это неотложное обстоятельство. Это чрезвычайная вещь", - заявил госсекретарь.

Непризнание Родригес легитимной

Кроме этого, Рубио сказал, что США "просто не могли работать" с Мадуро, и администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Венесуэлы Делси Родригес действующим легитимным лидером.

"Мы не считаем, что этот режим является легитимным в связи с выборами. В конце концов, легитимность их системы правления будет обеспечена через переходный период и настоящие выборы, которых у них не было", - добавил госсекретарь США.

Что предшествовало?

