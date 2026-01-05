РУС
6 814 64

Администрация Трампа не признает Родригес легитимным лидером, - Рубио объяснил, как США "управляют ситуацией" в Венесуэле

Рубио: Администрация Трампа не признает Родригес легитимным лидером Венесуэлы

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США взяли на себя ответственность за ситуацию в Венесуэле после того, как американские войска задержали диктатора страны Николаса Мадуро утром в субботу, 3 января.

Об этом он рассказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Управление" Венесуэлой

Журналист спросил Рубио, на основании каких юридических полномочий США будут управлять Венесуэлой.

"Ну, во-первых, здесь произойдет то, что мы введем карантин на их нефть. Это означает, что их экономика не сможет двигаться вперед, пока не будут выполнены условия, соответствующие национальным интересам Соединенных Штатов и интересам народа Венесуэлы", - ответил госсекретарь.

На вопрос о том, контролируют ли сейчас США Венесуэлу, Рубио сказал, что США "управляют" направлением развития ситуации.

"Мы ориентируемся в направлении, в котором это (ситуация в Венесуэле, - ред.) будет двигаться вперед. И это то, на что у нас есть рычаги влияния... Рычаг, который у нас здесь есть, - это рычаг карантина. То есть это операция Министерства войны, которая в некоторых случаях выполняет правоохранительные функции вместе с Береговой охраной по захвату этих лодок", - пояснил глава Госдепа. 

Также читайте: ФБР: Вашингтон исчерпал мирные пути решения вопроса Мадуро

Рейд без разрешения Конгресса 

Отвечая на вопрос о законности рейда против Мадуро без разрешения Конгресса, госсекретарь заявил, что разрешение Конгресса не было необходимо, поскольку "это не вторжение".

"Очевидно, что это не была дружественная территория. Поэтому, чтобы арестовать (Мадуро, - ред.), нам пришлось попросить Министерство войны присоединиться к этой операции", - сказал глава американской дипломатии.

Рубио также рассказал, что при рассмотрении вопроса о получении разрешения от Конгресса учитывалось беспокойство по поводу возможности утечек информации.

"Вы не можете сообщить Конгрессу о чем-то подобном по двум причинам. Во-первых, это утечка информации. Это настолько просто. А во-вторых, это неотложное обстоятельство. Это чрезвычайная вещь", - заявил госсекретарь.

Читайте также: США могут получить доступ к российскому оружию благодаря операции в Венесуэле, - Defence Express

Непризнание Родригес легитимной

Кроме этого, Рубио сказал, что США "просто не могли работать" с Мадуро, и администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Венесуэлы Делси Родригес действующим легитимным лидером.

"Мы не считаем, что этот режим является легитимным в связи с выборами. В конце концов, легитимность их системы правления будет обеспечена через переходный период и настоящие выборы, которых у них не было", - добавил госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке 5 января

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский отреагировал на операцию Трампа в Венесуэле и призвал к миру

Автор: 

Венесуэла (246) США (28840) Рубио Марко (349)
+20
Давай роби нафту по 10 щоб московія сдохла ❗️
показать весь комментарий
04.01.2026 23:20 Ответить
+8
+💯 👍🏿!

весь режим нелегетимний через зфальсифіковані вибори.

але карантин то довго і з іміджевими втратами
він буде цементувати опір "під прапором"
ви хочете мати другу Газу в Латинській Америці ?
тільки бомбити і десант !

.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:26 Ответить
+7
А чим водій автобуса гірший, ніж жопний клоун, який грає пісюном на фоно?
показать весь комментарий
05.01.2026 00:15 Ответить
Давай роби нафту по 10 щоб московія сдохла ❗️
показать весь комментарий
04.01.2026 23:20 Ответить
Рубіо вже наговорив собі на довічний термін ув'язнення
показать весь комментарий
04.01.2026 23:38 Ответить
Трамп хитрий злочинець, сам нічого не говорить, потім скаже що то всьо фантазії Рубіо який з ним їх не погоджував.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:41 Ответить
буде нафта по 10 доларів а злочинець - пуйло!
показать весь комментарий
05.01.2026 01:21 Ответить
слушно.

сміється той, хто сміється з того, хто в Гаазі

при нафті по 10-ть кацапи здадут хутіна як серби того мілошевіча.

.
показать весь комментарий
05.01.2026 04:24 Ответить
Кацапе, не пхай п'ятака - відріжуть 🔪🐽
показать весь комментарий
04.01.2026 23:42 Ответить
Все события вокруг Венесуэлы сейчас Украине только на руку. Трамп угойдошит мадуро-союзника и шестёрку России. Граждане Венесуэлы воюют против нас. США смогут опустить нефть до уровня критического для России. Россия полезла в ****** против трампа, Когда вчера осудила захват мадуро. Это всё исключительно няшки для нас. Не знаю чем закончится очевидный конфликт России и Китая против Америки. Но придурковатый Трамп может резко изменить своё отношение к путину. Будем надеяться.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:49 Ответить
"Все события вокруг Венесуэлы сейчас Украине только на руку." ......... Час покаже . Вже #війнуза24години завершили (( Щодо зміни відношення трумпа до ***** , то хто в курсі домовленостей між ними після Аляски ... може там і "порішали" кому Венесуела , а кому Україна ? ((
показать весь комментарий
05.01.2026 01:48 Ответить
вони її повернуть до 120 , просто трішки на цьому зароблять ((
показать весь комментарий
05.01.2026 01:43 Ответить
Це старий кацап-шиз
показать весь комментарий
05.01.2026 05:06 Ответить
BBC

План Трампа щодо Венесуели відповідає його широкому баченню енергетичного домінування США, за якого американські компанії не лише забезпечують рекордний видобуток нафти й газу всередині країни, а й впливають на світовий ринок.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:23 Ответить
Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається. Але вже зрозуміло, що він прагне, аби нова влада у Венесуелі відродила нафтову промисловість країни, повернувши її до колишніх висот середини ХХ століття. Тоді Венесуела була найбільшим експортером у світі та одним із засновників ОПЕК.

Трамп припустив, що доходи від продажу венесуельської нафти можуть допомогти фінансувати різні цілі - від відшкодування витрат уряду США в країні до компенсації нафтовим компаніям, які зіткнулися з перебоями в регіональній діяльності та конфіскацією активів.

Трамп пообіцяв, що про венесуельців, як усередині країни, так і за її межами, також "подбають".
показать весь комментарий
04.01.2026 23:25 Ответить
За даними компанії Kpler, яка відстежує інформацію про судноплавство, нині Венесуела видобуває близько 800 тис. барелів нафти на день, що становить менше ніж 1% світового обсягу видобутку.

У разі скасування санкцій видобуток може зрости приблизно на 150 000 барелів на день протягом кількох місяців, але для повернення до рівня 2 мільйони барелів на день або вище ************ "масштабні реформи" та великі інвестиції з боку міжнародних нафтових компаній.

Також залишається питання щодо активів інших країн у Венесуелі.

Іспанська Repsol, італійська Eni SpA та французька Maurel et Prom SA досі працюють у Венесуелі й є партнерами державної компанії Petroleos de Venezuela SA у нафтово-газових проєктах.

"Китайські компанії вклали значні кошти в інфраструктуру Венесуели (енергетика, телекомунікації), тому спроби виключити китайські інвестиції та операторів із країни можуть призвести до непередбачуваних наслідків", - сказав Міхал Мейдан, директор Китайської енергетичної програми Оксфордського інституту енергетичних досліджень.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:26 Ответить
Для видобутку нафти, якою володіє Венесуела - важкої, сірчистої сирої нафти - потрібне спеціальне обладнання та високий рівень технічної майстерності.

Сполучені Штати, найбільший виробник нафти у світі, здебільшого видобувають легку нафту, яка добре підходить лише для виробництва бензину. Важка сірчиста нафта, така як венесуельська, є дуже важливою для виробництва певних продуктів у процесі переробки, зокрема дизельного пального, асфальту та пального для заводів і іншого важкого обладнання. Дизельне пальне зараз у дефіциті в усьому світі - значною мірою через санкції щодо венесуельської нафти.

Повернення венесуельської нафти на світовий ринок може бути особливо вигідним для США: Венесуела географічно близька, а її нафта відносно дешева. Більшість нафтопереробних заводів у США були збудовані для переробки важкої нафти з Венесуели, і вони значно ефективніші при використанні венесуельської нафти порівняно з американською.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:27 Ответить
Mалоймовірнo, що великі західні нафтові компанії братимуть участь у переговорах доти, доки в країні не буде досягнуто політичної стабільності та ясності в правових нормах.

Є сумніви, що інвестори поспішать до Венесуели, зважаючи на десятиліття нестабільності та масштаби інвестицій, необхідних у нафтовому секторі країни.

"Йдеться про величезні капітали. Лише для підтримання виробництва на поточному рівні до 2040 року знадобиться близько 65 млрд доларів, а для відновлення венесуельського виробництва до 2 млн барелів на день - понад 100 млрд доларів, - цитує Financial Times Шрайнера Паркера, аналітика енергетичної консалтингової компанії Rystad. - Це не те, до чого американські компанії прагнутимуть через кілька годин після втручання".
показать весь комментарий
04.01.2026 23:32 Ответить
+💯 👍🏿!

весь режим нелегетимний через зфальсифіковані вибори.

але карантин то довго і з іміджевими втратами
він буде цементувати опір "під прапором"
ви хочете мати другу Газу в Латинській Америці ?
тільки бомбити і десант !

.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:26 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:33 Ответить
Так запишись разом з Акробатом добровольцем на допомогу Трумпу в сухопутну операцію проти Хуанів та ******
показать весь комментарий
05.01.2026 00:09 Ответить
Світовий порядок, побудований на основі міжнародного права, зруйнований остаточно. Не Америка почала його руйнувати, але своїми діями вона це підтвердила. Більш того - вона зацементувала статус того, що правий той, хто сильніше.
Так - конкретно ця ситуація розвивається в вигідному для України напрямку, принаймі поки що, у короткостроковій перспективі. Але тепер всі, хто вважають себе сильними, почнуть робити так само.
Третя Світова війна вже невідворотня!
показать весь комментарий
05.01.2026 00:46 Ответить
весь режим нелегетимний через зфальсифіковані вибори.
показать весь комментарий
05.01.2026 01:16 Ответить
Нагадати Вам іншого диктатора, який те ж саме вважає достатнім приводом для вторгнення в Україну?
показать весь комментарий
05.01.2026 01:21 Ответить
нагадайте, будь ласка, того диктатора, який вів перемовини аж з двома "нелегитимними" президентами України.

так дєла нє дєлаються - або нелегетимний, починаючи з виборів, або перемовини із легетимним.

.
показать весь комментарий
05.01.2026 04:27 Ответить
Світовий порядок, побудований на основі міжнародного права, забезпеченого силою

а інакше - повне "ООН міжнародного права"

.
показать весь комментарий
05.01.2026 04:30 Ответить
Рейтинг стран по разведанным запасам нефти (убывание)

Топ‑10 стран мира по запасам нефти (proved reserves)

(значения округлены, млрд баррелей)

Место Страна Запасы нефти (млрд баррелей) Источник
1 Венесуэла 303.2 млрд
 2 Саудовская Аравия 267.2 млрд
 3 Иран 208.6 млрд
 4 Ирак 145 млрд
 5 ОАЭ 113 млрд
 6 Кувейт 101.5 млрд
 7 Россия 80 млрд
 8 Ливия 48.4 млрд
 9 США 45 млрд
 10 Нигерия 37.3 млрд
показать весь комментарий
04.01.2026 23:26 Ответить
Тобто Трампу потрібно дотиснути Іран, точніше аятол з їхніми фанатиками "КВІР"... А це буде доволі важко.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:55 Ответить
та там взагалі нічого може не потрібно буде робити Трампу. якщо зараз там реально розгоряться по всій країни протести народу проти аятол, то іранці самі приберуть той режим, який десятиліттями змушує їх жити в злиднях. терпіння це рано чи пізно лопне.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:20 Ответить
Виявляється, особливістю венесуельської нафти є той факт, що вона містить багато домішок ванадію. Багато настільки, що ванадій для легування сталей добувають саме з нафти.
Тому Китай скуповував майже всю венесуельську нафту заради ванадію в першу чергу, і як нафту - тільки в другу.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:57 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 23:30 Ответить
А казав що має два споряджених магазина і таки написав, недостаючи . Мабуть дома забув , чи в тролейбусі витягнули.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:56 Ответить
Кажуть, що саме Поклад і призначать. Бо він цілком свій. А Малюк втратив довіру, не виконував повністю забаганки Єрмака...
показать весь комментарий
04.01.2026 23:58 Ответить
***...
А хіба прутін так само НЕ заперечує називати війну війною...
Скринька пандори розлила гівно по світу
показать весь комментарий
04.01.2026 23:39 Ответить
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас опублікувала офіційну заяву ЄС щодо військової операції США у Венесуелі та захоплення Ніколаса Мадуро.
ЄС не визнає його легітимність, але закликає до дотримання міжнародного права.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:40 Ответить
Нам всім дуже цікава думка імпотентного ЄСу
показать весь комментарий
05.01.2026 00:27 Ответить
В Венесуэле заправляют типа революционеры(Чавес, Мадуро, а теперь Родригес) внешним воздействием их не заставить отдать власть. Смогут ли США организовать это изнутри-вопрос.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:42 Ответить
Вони вже віддали владу - вони просто здали Мадуро за 2 копійки
показать весь комментарий
05.01.2026 00:50 Ответить
Тромб визнає тільки себе правителем всесвіту
показать весь комментарий
04.01.2026 23:42 Ответить
До речі,Україна не визнавала режим Мадуро легітимним,а самого водія,чи то автобусу,чи то тролейбусу -президентом.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:01 Ответить
А чим водій автобуса гірший, ніж жопний клоун, який грає пісюном на фоно?
показать весь комментарий
05.01.2026 00:15 Ответить
А до чого тут зараз клоунів згадувати,ти гроші на кілограми важив? А в магазин ходив за чітними чи не чітними днями,в залежності від номера паспорту і це без всякої війни?
показать весь комментарий
05.01.2026 00:25 Ответить
Мабуть тому, що попередня професія Мадуро навіть більш поважна ніж у ЗЄ.

Ти ж став згадувати, що він був водієм автобуса.

Доречі, коли обирали ЗЄ, дехто порівнював його політичні досвід та професійність з Мадуро і пророкував, що наслідки будуть теж ********, як і у Венесуелі.

Результат всі бачать...
показать весь комментарий
05.01.2026 00:39 Ответить
Ти вже почав ділити професії на більш,та менш поважні,які ти при цьому використовуєш критерії?
показать весь комментарий
05.01.2026 06:25 Ответить
Ну так професія блазня з середніх віків не є поважною. 😁
Більш древньою та менш поважною є хибащо професія проститутки.

Чи у тебе є якісь сумніви щодо цього?
показать весь комментарий
05.01.2026 08:32 Ответить
Рональд Рейган у якомусь сенсі також мав професію блазня, але фактично знищив смердючий "совок".
показать весь комментарий
05.01.2026 09:11 Ответить
Рональд Рейнан був артистом і до обрання президентом мав 20-річний досвід у політиці.
Досить порівнявати підтирачку Коломойського то з Черчиллем, то з Рейганом, то з Наполеоном.

От Мадуро - пряма аналогія.
Включно з тим, що Трамп ЗЄ теж назвав "диктатором без виборів", доречі.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:23 Ответить
Похвально що пишеш українською ! Але і вчися - не "чітні" , а "парні" ( "непарні" це коли нечетные ) .
показать весь комментарий
05.01.2026 01:56 Ответить
Слухав екс-посла США в Венесуелі. Він каже, що режим Мадурів повністю підтримує більше 20% населення і що сухопутна операція зіштовхнеться з великими непередбачуваними проблемами.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:14 Ответить
04.‎01.‎2026

Основою проведеної операції ЗС США проти президента Венесуели Мадуро була повна корумпованість його особистої охорони. Єдиним вірним президенту залишивля кулеметник вартової вежі, який відкрив вогонь по чужому гелікоптеру в зоні безпеки і був ліквідований власними "товаришами". За 20 хвилинне пересування військового підрозділу США не було включено жодної системи захисту (там їх було шість) (!) . Мадуро самостійно(!) біг до "кімнати 0 " (зона безпеки найвищого рівня) і був схоплений до того, як туди зміг дістатись.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:17 Ответить
Ну це вже щось.

Правда, ніфіга не ясно, як США примусять узурпаторський режим провести чесні, прозорі вибори (це і ЗЄ теж стосується).
Комуняцький режим на Кубі прямо під носом у США в режимі карантину існує вже років 60. Живуть ******, але комунякам на це насрати.

А без силового втручання США цивільні Венесуели не осилять війська, титушню, поліцію та приватні армії наркоділків.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:34 Ответить
раніше Куба була утриманкою СРСР, потім Венесуели, а тепер їх годувати нікому. Це кінець
показать весь комментарий
05.01.2026 00:48 Ответить
Ну Венесуела і себе не дуже утримує - висить на прутні роісі і смокче прутень Китая з Іраном. Куди їй ще кубинських нищебродів годувати.

Співпраця - так. Але точно не утримання.
показать весь комментарий
05.01.2026 01:21 Ответить
Куба зараз живе на 100% за рахунок венесуельської нафти, яку отримує безкоштовно, а потім продає.
показать весь комментарий
05.01.2026 03:41 Ответить
Не знав...

Тоді ясно, чого так кисло живеться венесуельцям.
показать весь комментарий
05.01.2026 08:36 Ответить
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Венесуэла не может быть центром для действий России, Китая и других стран против США, заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, «Хезболлы», Китая или кубинских агентов разведки. Так продолжаться не может», - сказал глава Госдепа в интервью NBC News, обращаясь к Делси Родригес, которую после захвата президента Николаса Мадуро объявили временным руководителем страны.

Рубио также подчеркнул, что новая глава Венесуэлы не может допустить, чтобы «крупнейшие в мире запасы нефти находились под контролем противников Соединенных Штатов». «Зачем Китаю нужна венесуэльская нефть? Зачем она нужна России? Зачем она нужна Ирану? Их даже нет на этом континенте», - сказал госсекретарь. По его словам, США продолжат оказывать давление на Венесуэлу, если новые власти не изменят политику, имевшую место при Мадуро. «Мы хотим, чтобы Венесуэла двигалась в определенном направлении», - заявил Рубио.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:54 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/1CBuhQ7hGR/ Вахтанг Кіпіані На тлі всезагального інтересу до Венесуели нагадаю, що там після ІІ світової війни з'явилася доволі помітна українська колонія. У столиці держави - Каракасі є вулиця України. І там зусиллями наших емігрантів було побудовано Український Народний Дім.
На фото якраз про трикутник Україна-США-Венесуела - українець Панчишин з Венесуели, вояк американського війська. І таке буває?
Ну, і підпишіться на канал про українську діаспору, там тільки цікаве і нічого зайвого - https://t.me/ukrdiaspora t.me/ukrdiaspora
показать весь комментарий
05.01.2026 00:58 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2026 02:34 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/1CBuhQ7hGR/ Вахтанг Кіпіані На тлі всезагального інтересу до Венесуели нагадаю, що там після ІІ світової війни з'явилася доволі помітна українська колонія. У столиці держави - Каракасі є вулиця України. І там зусиллями наших емігрантів було побудовано Український Народний Дім.
На фото якраз про трикутник Україна-США-Венесуела - українець Панчишин з Венесуели, вояк американського війська. І таке буває ?
Ну, і підпишіться на канал про українську діаспору, там тільки цікаве і нічого зайвого https://t.me/ukrdiaspora
показать весь комментарий
05.01.2026 02:42 Ответить
Дозвольте доповісти. https://t.me/dozdop/5816 Венесуельський гамбіт: чи пахне операція США "Ялтою 2.0" для України?

Блискавична операція в Каракасі - це не зовсім воєнний тріумф США. Сприймайте цей пост як одну із чергових теорій змови, але операція США у Венесуелі більше схожа на перший гучний акт нової глобальної "ріалполітік", де долі країн обмінюють у кулуарах. Складно повірити у випадковий збіг, коли росія евакуювала сім'ї дипломатів за 14 днів до рейду США, а елітна система ППО С-300, на яку Венесуела витратила мільярди, просто "заснула" в момент атаки. Участь, окрім підрозділу Дельта, ще й "переговорників з ФБР" у захопленні Мадуро прямо вказує на те, що об'єкт був готовий здатися за попереднім протоколом. Виглядає, що росія свідомо відійшла в бік, дозволивши Трампу отримати "швидку перемогу" на його задньому дворі. Але безкоштовних послуг у такій грі не буває, і ціна за лояльність Москви у Венесуелі ймовірно може бути виставлена в Україні.

Ознаки можливого великого "договорняка" в останні дні вже почали проявлятися всередині нашої країни. Заяви спікера Стефанчука про можливий референдум щодо "мирного договору" одночасно з виборами - класична спроба перекласти відповідальність за болючі компроміси на плечі втомленого суспільства. Питання на кшталт "Ви за мир (чи мирний договір)?" - це маніпуляція чистої води, бо за ним може ховатися що завгодно, а люди все зрозуміють тільки після того, як поставлять заповітну "галочку".

Паралельно з цим ми бачимо безпрецедентні перестановки у силовому блоці. Зміна керівництва ГУР та СБУ саме зараз виглядає як превентивна зачистка поля. Зеленський, схоже, позбувається суб'єктних і популярних офіцерів, які могли б стати внутрішнім центром опору у разі підписання сумнівних угод. Коли армію та спецслужби очолюють виключно "виконавці", реалізувати будь-яку зовнішню домовленість стає набагато простіше.

У цьому цинічному сценарії "Ялти 2.0" є тільки одна невідома змінна, що може зірвати усю змову - як не дивно, це сам путін. Російський диктатор продовжує готувати своє суспільство до довгої війни не для того, щоб зупинитися на півдорозі. Ця війна є цементом його влади і всієї раша-ідеології. Він може взяти "венесуельський бонус", але в кінці висунути Білому Дому настільки зухвалі умови по Україні, що навіть Трамп не зможе їх прийняти. Ми входимо в зону критичної турбулентності, де головним викликом буде не лише втримати фронт, а й не дати розіграти себе як карту в чужій грі, загорнуту в обгортку "швидкого миру".

Щоб зрозуміти, чи справді ми рухаємося за сценарієм "Ялти 2.0", спостерігаємо з понеділка за швидкістю суду над Мадуро, за новими призначеннями в Україні, за риторикою Білого Дому та Москви, за проштовхуванням у інформаційному полі ідеї "референдуму про мирну угоду".
показать весь комментарий
05.01.2026 02:49 Ответить
Посилання на "тєлєгу" московита дуже автарітетне . Особливо коли робиться заява про "елітну систему С-300" . Та навіть С-400 майже ніде не проявила себе як той же "Петріот" , або "Arrow" .
Ось скільки ізраїльских літаків сбила іранська ППО ?! Відповідь - нуль . А тут США у яких є можливіть де требо не посилати 4-те покоління літаків , а тільки F-35 . У яких необмежанна кількість транспорту , крилатих ракет , БПЛА різних типів й озброєння . Я вже не кажу про можливості розвідки ...
Щодо "переговорників" -- так вони будь де використовуєтся вже так років 50 й їх наявність не означає а нічого . Колись терористи захопили посольство Японії в Боготі , так там було кілька різних підрозділів переговорників . Верогідність того, що мадуро чи його жінка захоплять заручників те була не нульовой . Або щось не так піде й його прихильники з банд , що спеціалізуються по кіднепінгу ...
Може Вам це не відомо , але головне досягнення пари чавес-мадуро це те, що за часи їх правління Венесуеля стрибнула на перше місце в усьому світі по цьому злочину . Усім відомо, що напівкрімінальні кола , або наркокортелі це ядро підтримки цих упирів .

А "домовлятися" той же Трамп з ****** може й без мадуро . А захістити ***** свого союзника просто фізично не міг . Воно навіть більш близького до себе асада не будо спроможнє захистити
показать весь комментарий
05.01.2026 04:35 Ответить
чому це "московита"?
показать весь комментарий
05.01.2026 05:32 Ответить
Я не розумію тих українських типа "патріотів" які відкривають пельпу за кривавий й злочинний режим червонодупів у Венесуелі .
Й Чавес , й Мадуро, й Моралєс -- завжди були у перших рядах друзів ***** . Пітримуючи мадуро ви автоматично входите до "клубу" диктаторських режимів , де по років 30 не проводили конкурентрих виборів . То що зробили ці два вурдалки з Венесуелой , так довели одного з найбільших у світі постачальника нафти до пустих полиць й черг за хлібом . Такого розриву між богатсвом надр й зубожінням подавньої більшості населення нема ніде . Упирі стрімко вивели країну до першого місця в усьому світі по "КІДНЕПІНГУ"
показать весь комментарий
05.01.2026 04:06 Ответить
Легитимизация агрессии как таковой, Гаага отдыхает, оон спит, у кремля все по плану, Дании приготовиться, Китай уже почти контролирует Тайвань.
Божии законы НЕ УБИЙ, НЕ ПОЖЕЛАЙ ЧУЖОГО, НЕ УКРАДИ, НЕ ПЕРЕДВИГАЙ МЕЖИ попраны. Очень похоже на методичку агента краснова
показать весь комментарий
05.01.2026 08:39 Ответить
Штати не демонтували саму систему у Венесуелі. Яка б вона зараз не була, слабка чи сильна. Тому... там з часом обов'язково намалюється мадуро №2 із фсбештою ратицею у сраці. Потрібна наземна операція з фізичним захопленням влади.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:19 Ответить
 
 