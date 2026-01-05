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Мадуро доставили до суду в Нью-Йорку, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними ЗМІ, його під посиленою охороною доставили до федерального суду Нью-Йорка.

Йому мають намір висунути звинувачення, зокрема, у наркотероризмі.

За даними BBC, Мадуро та його дружину перевели з центру утримання під вартою в Брукліні до суду на Мангеттені, де сьогодні буде зачитано повний список звинувачень.

Мадуро доставляють до суду в Нью-Йорку: що відомо?
Мадуро доставляють до суду в Нью-Йорку: що відомо?
Мадуро доставляють до суду в Нью-Йорку: що відомо?
Мадуро доставляють до суду в Нью-Йорку: що відомо?
Мадуро доставляють до суду в Нью-Йорку: що відомо?
Мадуро доставляють до суду в Нью-Йорку: що відомо?

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) Нью-Йорк (132) США (26961) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+22
А от якби так х*ла провели, нобелівка була б у кишені
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05.01.2026 15:39 Відповісти
+18
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05.01.2026 15:38 Відповісти
+13
наркотероризм це не тероризм, а природній відбір. Ніхто, ж в принципі, не змушує вживати Зеля наприклад теж вживає, але не лайно, а якісний продукт
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05.01.2026 15:34 Відповісти

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