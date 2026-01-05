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Мадуро доставили до суду в Нью-Йорку, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними ЗМІ, його під посиленою охороною доставили до федерального суду Нью-Йорка.
Йому мають намір висунути звинувачення, зокрема, у наркотероризмі.
За даними BBC, Мадуро та його дружину перевели з центру утримання під вартою в Брукліні до суду на Мангеттені, де сьогодні буде зачитано повний список звинувачень.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
Топ коментарі
+22 Ivan Pogorelov
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+18 Randall Flag #387882
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+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар05.01.2026 15:34 Відповісти Посилання
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