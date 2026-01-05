Мадуро доставили до суду в Нью-Йорку, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними ЗМІ, його під посиленою охороною доставили до федерального суду Нью-Йорка.

Йому мають намір висунути звинувачення, зокрема, у наркотероризмі.

За даними BBC, Мадуро та його дружину перевели з центру утримання під вартою в Брукліні до суду на Мангеттені, де сьогодні буде зачитано повний список звинувачень.













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Що передувало?

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