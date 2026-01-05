У США судять Мадуро, а Росія назвала військову операцію у Венесуелі "розбоєм"

Російська Федерація вперше за президентства Дональда Трампа вдалася до жорсткої публічної критики Сполучених Штатів на засіданні Ради Безпеки ООН через події у Венесуелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі постійного представника РФ при ООН Василя Небензі під час засідання Радбезу в Нью-Йорку.

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Москва звинуватила Вашингтон у порушенні міжнародного права у зв’язку з військовою операцією у Венесуелі та захопленням диктатора Ніколаса Мадуро. Російська сторона назвала дії США "збройною агресією" та "розбоєм".

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Заява Росії в Раді Безпеки ООН

Василь Небензя заявив, що операція США, яка супроводжувалася загибеллю десятків венесуельських і кубинських громадян, нібито стала сигналом повернення до епохи силового домінування.

"Рішуче засуджуємо акт збройної агресії Сполучених Штатів проти Венесуели з порушенням усіх міжнародних правових норм", — заявив постпред РФ при ООН.

За його словами, початок року "шокував" тих, хто очікував від нової адміністрації США поваги до міжнародного права, дипломатії та принципу невтручання у внутрішні справи держав.

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Реакція Москви на дії США

Небензя також звинуватив західні країни у подвійних стандартах і заявив, що операція США нібито створює загрозу міжнародній безпеці та "надає новий імпульс неоколоніалізму".

Він наголосив, що Сполучені Штати, на думку Росії, не мають права виступати "верховним суддею", який самостійно вирішує, кого карати, ігноруючи суверенітет інших країн та міжнародну юрисдикцію.

Засідання Ради Безпеки ООН було скликане для обговорення військової операції США у Венесуелі та затримання Ніколаса Мадуро, що викликало широкий міжнародний резонанс.

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Почалося засідання суду у справі Мадуро

Тим часом венесуельський диктатор постав перед федеральним суддею Алвіном Геллерстайном у суді Манхеттена.



Суддя побажав усім доброго ранку і заявив, що його робота — "забезпечити усім справедливий суд". Він зачитав перелік звинувачень, висунутих Мадуро.



Мадуро відмовився визнавати себе винним. Він наголосив, що є президентом Венесуели і вважає себе полоненим. Він додав, що був викрадений зі свого дому в Каракасі.

За словами генеральної прокурорки США Пем Бонді, проти Мадуро висунуто наступні звинувачення:

змова з наркотероризмом;

змова щодо імпорту кокаїну;

володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями;

змова з метою володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями проти США.

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