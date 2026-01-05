США не воюют с Венесуэлой и не планируют оккупацию, - Уолтц на Совбезе ООН

Представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Америка не ведет войну против Венесуэлы и не намерена оккупировать страну.

Об этом Уолтц сказал во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного событиям в Венесуэле, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Операция по обеспечению правопорядка"

Уолтц назвал отстранение и задержание лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены "хирургической операцией по обеспечению правопорядка при поддержке военных США".

"Мадуро ответственен за атаки на граждан США, дестабилизацию Западного полушария и нелегитимные репрессии против народа Венесуэлы. Как заявлял госсекретарь Рубио, нет войны против Венесуэлы или ее народа. Мы не оккупируем страну. Это была операция по обеспечению правопорядка для реализации обвинительного акта, который существовал десятилетиями", - сказал представитель США.

"Мадуро нелегитимен"

Кроме этого, Уолтц назвал Мадуро "нелегитимным так называемым президентом".

"На протяжении многих лет Мадуро и его приспешники манипулировали избирательной системой Венесуэлы, чтобы сохранить нелегитимный доступ к власти", - добавил представитель США в ООН.

Что предшествовало?

