Новости Удары США по Венесуэле
2 734 44

США не воюют с Венесуэлой и не планируют оккупацию, - Уолтц на Совбезе ООН

Волц в ООН: Соединенные Штаты не имеют планов оккупации Венесуэлы

Представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Америка не ведет войну против Венесуэлы и не намерена оккупировать страну.

Об этом Уолтц сказал во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного событиям в Венесуэле, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Операция по обеспечению правопорядка"

Уолтц назвал отстранение и задержание лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены "хирургической операцией по обеспечению правопорядка при поддержке военных США".

"Мадуро ответственен за атаки на граждан США, дестабилизацию Западного полушария и нелегитимные репрессии против народа Венесуэлы. Как заявлял госсекретарь Рубио, нет войны против Венесуэлы или ее народа. Мы не оккупируем страну. Это была операция по обеспечению правопорядка для реализации обвинительного акта, который существовал десятилетиями", - сказал представитель США.

Читайте также: Администрация Трампа не признает Родригес легитимным лидером, - Рубио объяснил, как США "управляют ситуацией" в Венесуэле

"Мадуро нелегитимен"

Кроме этого, Уолтц назвал Мадуро "нелегитимным так называемым президентом".

"На протяжении многих лет Мадуро и его приспешники манипулировали избирательной системой Венесуэлы, чтобы сохранить нелегитимный доступ к власти", - добавил представитель США в ООН.

Читайте также: Мадуро и его жена остаются под стражей в США: следующее заседание состоится в марте

Что предшествовало?

Смотрите также: Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Венесуэла (255) США (28852) Совбез ООН (1163) Мадуро Николас (80) Уолтц Майк (94)
+4
Пояснять придурку, що то була "спеціальна військова операція"...
05.01.2026 21:53 Ответить
05.01.2026 21:53 Ответить
+3
Я не збираюсь доводити, що США діяли згідно норм міжнародного права, але операція США і повномасштабне вторгнення рашистів в Україну не рівнозначні.
Кацапи відразу ж вбивали наших військових, цивільних, руйнували об'єкти інфраструктури.
Скільки громадян Венесуела загинули під час цієї операції?
05.01.2026 21:59 Ответить
05.01.2026 21:59 Ответить
+2
Кацапы тоже не планировали. Десант в Гостомеле тоже на оккупационный контингент не тянул. Другие задачи были.
05.01.2026 21:39 Ответить
05.01.2026 21:39 Ответить
BBC

Операція американських військ із захоплення президента Венесуели звелася в результаті до дій невеликої групи спецпризначення, але в ній були задіяні великі сили, включно із понад 150 літаками і дронами, авіаносцем та універсальним десантним кораблем. Хоча вона й була успішною, все могло піти інакше.

Операцію "Абсолютна рішучість" провели настільки добре, що багато коментаторів вважають, що її успіх став результатом змови з командуванням Боліваріанських збройних сил або урядом Венесуели.
05.01.2026 21:36 Ответить
05.01.2026 21:36 Ответить
B операції були задіяні літаки F-22 та F-35, їм відводилася роль групи підтримки, яка увійшла до повітряного простору країни. Маючи дуже низьку помітність радіолокації, вони могли контролювати небо, припиняючи спроби винищувачів піднятися на перехоплення.

Крім них, в операції брали участь бомбардувальники B-1B, які завдавали удару ракетами.

В операції також брали участь літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, безпілотні розвідники-невидимки RQ-170 Sentinel, літаючі радари E-2 Hawkeye.
05.01.2026 21:38 Ответить
05.01.2026 21:38 Ответить
Група гелікоптерів, включно з ударними AH-64E Apache, транспортними UH-60M Black Hawk та CH-47 Chinook рухалася до мети на низькій висоті, щоб уникнути вогню ППО.

Уся операція завершилася за дві години двадцять хвилин, але підготовка тривала впродовж місяців.
05.01.2026 21:39 Ответить
05.01.2026 21:39 Ответить
У США є досвід провальних операцій такого роду - 1993 року в Могадішо спецпризначенці, які висадились з вертольотів, спробували схопити двох функціонерів "Сомалійського національного альянсу", але в результаті спецоперація переросла в міський бій, в якому загинули 18 американських солдатів.
05.01.2026 21:41 Ответить
05.01.2026 21:41 Ответить
Керівництво Венесуели мало здогадуватися, що це може скінчитися як мінімум повітряною операцією. І логічно було підготувати до неї сили ППО.

Щоб операція закінчилася провалом, достатньо було розмістити навколо резиденції солдатів із гранатометами та ПЗРК, важкими кулеметами та зенітними гарматами.
05.01.2026 21:43 Ответить
05.01.2026 21:43 Ответить
За даними The New York Times, під час операції США у Венесуелі загинули щонайменше 80 осіб, зокрема військовослужбовці та мирні жителі.
Під час операції США у Венесуелі загинули 32 громадянина Куби, повідомляє Reuters з посиланням на заяву влади.

Загиблі служили у кубинських збройних та розвідувальних службах. Військові з Куби надавали охорону президенту Ніколасу Мадуро та його дружині за запитом Венесуели, зазначає Reuters.
05.01.2026 21:59 Ответить
05.01.2026 21:59 Ответить
Як пише NYT, Трамп ще до захоплення Мадуро зробив ставку на Дельсі Родрігес, оскільки вона справила враження на американських чиновників управлінням нафтовим сектором, а посередники переконали адміністрацію, що з нею можна вибудувати робочі стосунки та захистити майбутні американські енергетичні інтереси.
У Білому домі підкреслювали, що не вважають її довгостроковим рішенням, але бачать у ній більш професійного та передбачуваного партнера, ніж Ніколас Мадуро.
Кандидатуру опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо було відхилено особисто Трампом, який заявив, що у неї немає необхідної «поваги» та підтримки для управління країною.
05.01.2026 22:07 Ответить
05.01.2026 22:07 Ответить
Згідно з опитуванням, проведеним компанією Ipsos та агентством Reuters, рейтинг Трампа підвищився до 42%

«Рейтинг схвалення Трампа становить 42% - вище, ніж у грудневому опитуванні, коли він становив 39%, і це його найвищий показник з жовтня», - йдеться в повідомленні.

Дослідження також показало, що близько третини учасників опитування схвалюють дії США проти Венесуели, тоді як 72% висловлюють занепокоєння, що США можуть надто активно втручатися у внутрішні справи Венесуели.
05.01.2026 22:22 Ответить
05.01.2026 22:22 Ответить
зате кіно зняли непогане, а ще пр Картері в Ірані якось неудобно вийшло..дипломатів пробували врятувать..
05.01.2026 21:45 Ответить
05.01.2026 21:45 Ответить
Кацапы тоже не планировали. Десант в Гостомеле тоже на оккупационный контингент не тянул. Другие задачи были.
05.01.2026 21:39 Ответить
05.01.2026 21:39 Ответить
Угу. А рашистські літаки, які залітали 24 лютого і бомбили навіть віддалені від кордону з паРашею наші області, це що було?
05.01.2026 21:45 Ответить
05.01.2026 21:45 Ответить
придушение ппо
05.01.2026 21:47 Ответить
05.01.2026 21:47 Ответить
Я не збираюсь доводити, що США діяли згідно норм міжнародного права, але операція США і повномасштабне вторгнення рашистів в Україну не рівнозначні.
Кацапи відразу ж вбивали наших військових, цивільних, руйнували об'єкти інфраструктури.
Скільки громадян Венесуела загинули під час цієї операції?
05.01.2026 21:59 Ответить
05.01.2026 21:59 Ответить
Десант в Гостомеле летел же в лугандон чи на Донбас ? по картам
05.01.2026 22:02 Ответить
05.01.2026 22:02 Ответить
Цікаво як тоді вони будуть ту Венесуелу контролювати ... може хоч на нафтові платформи в морі і вишки на суші військові контингенти висадять ? 🤔
05.01.2026 21:39 Ответить
05.01.2026 21:39 Ответить
Тимчасовий глава Венесуели запропонувала США співпрацю.

Венесуела і США можуть спільно розвиватися, орієнтуючись на міжнародне право, заявила Делсі Родрігес, яка стала тимчасовим президентом Венесуели після того, як військові США вивезли з країни Ніколаса Мадуро.
ось так коли знаєш як дрон може залітати у вікно
05.01.2026 22:06 Ответить
05.01.2026 22:06 Ответить
Рядом будет дежурить одна мааааааленькая авианосная группа
05.01.2026 22:16 Ответить
05.01.2026 22:16 Ответить
Як? По телефону: альо, панi Родрiгєс? Микола каже "привiт!" и бажає побачiтися с вами. Що, що ви не маєте такого бажання? Ок, нема проблем, тодi зробить це... це.. i оце...
05.01.2026 22:58 Ответить
05.01.2026 22:58 Ответить
Підкинули шпаргалки путіна?
05.01.2026 21:41 Ответить
05.01.2026 21:41 Ответить
Мы не враги украинскому венесуэльскому народу..
05.01.2026 21:47 Ответить
05.01.2026 21:47 Ответить
Цікаво, що скажуть рудий та Рубіо на заяви небензі на Радбезі ООН, що це збройна агресія США проти Венесуели, розбій проти мадури, а також, що США світовий агресор?
знову рудий червону доріжку ***** застелить?
05.01.2026 21:42 Ответить
05.01.2026 21:42 Ответить
Також цікаво, скільки США забаранили кацапів у Венесуелі?
кацапи щось взагалі морозяться за свої угандошені буки, тори, панцирі, рсзв, міги та су
05.01.2026 21:46 Ответить
05.01.2026 21:46 Ответить
Пояснять придурку, що то була "спеціальна військова операція"...
05.01.2026 21:53 Ответить
05.01.2026 21:53 Ответить
От цікаво, чи використає Ізраїль досвід США та чи мастирить алі хаменеі лижі до ростова?
05.01.2026 22:29 Ответить
05.01.2026 22:29 Ответить
а ***** чего не задержали? и ордер есть?
05.01.2026 21:46 Ответить
05.01.2026 21:46 Ответить
Дуже ввічливо з боку США. Могли ж казати: так, ми робимо, що хочимо. І що ви нам зробите, безхребетні хробаки?
05.01.2026 21:57 Ответить
05.01.2026 21:57 Ответить
Доки там , фактично , зберігається боліваріанський режим - нічого не змінилося ... принаймні - поки що
05.01.2026 22:08 Ответить
05.01.2026 22:08 Ответить
Штатам до лампочки, яка назва буде в того режиму. Тільки щоб був слухняний. Ось для чого це все
05.01.2026 22:16 Ответить
05.01.2026 22:16 Ответить
Батько знайомого працює в національній ассамблеї. Сьогодні терміново викликали на нараду. Повернувся пізно, станцював самбу, і нічого не пояснив. Сказав лише «КАРАМБА», наказав зібрати речі в тривожний рюкзачок. Зараз їдемо кудись далеко на Кордильєра-де-Мерида з кастрюлею арепо в руках і рецептом. Не знаю що відбувається, але мені здається почалося
05.01.2026 22:20 Ответить
05.01.2026 22:20 Ответить
Тепер венесуельців чекають веселі події...Якщо не воскресять дідуся Аугусто і не приведуть до влади некорумповану військову хунту їм хана....бардак на довгі роки і громадянська війна...іншого в латинській америці не буває
05.01.2026 22:22 Ответить
05.01.2026 22:22 Ответить
В мене дежавю з лютим 22-го
05.01.2026 22:26 Ответить
05.01.2026 22:26 Ответить
A що так, невжеж кацапи провели спецiальну операцiю, десантувались у Київи та й заарештували Пiсяграя?
05.01.2026 23:04 Ответить
05.01.2026 23:04 Ответить
В каракаси кацапське ппо стояло, воно що є що нема. На москві так само
Бомбити москву! 🚀🚀🚀
05.01.2026 22:37 Ответить
05.01.2026 22:37 Ответить
Так бомбардувальники В-1В і завдавали удару ракетами в першу чергу по ППО.
05.01.2026 22:43 Ответить
05.01.2026 22:43 Ответить
На мацкву і цесни як в Матіуса Руста вистачить
05.01.2026 22:46 Ответить
05.01.2026 22:46 Ответить
Хто ж заважає Києву щодня посилати сотню "цесни" на Москву?
05.01.2026 22:50 Ответить
05.01.2026 22:50 Ответить
Ті самі що і ліквідували підрозділ Касьянова...
05.01.2026 23:11 Ответить
05.01.2026 23:11 Ответить
То воно спочатку стояло. А коли В1 улетiли, воно вже не стояло, а лежало. Те, що залишилось.
05.01.2026 23:06 Ответить
05.01.2026 23:06 Ответить
А венесуела ВЖЕ готується воювати. На, почитай:

❗️ Венесуела готується «відповісти» США: в країні оголошено мобілізацію військових сил та введено «воєнний режим» - пише https://www.wsj.com/livecoverage/venezuela-strikes/card/venezuela-orders-general-mobilization-to-counter-imperialist-attack--mfXqHW198pCtN0WaqGT3 WSJ

Режим війни запровадили зокрема для працівників нафтової промисловості та інших виробництв.
05.01.2026 22:38 Ответить
05.01.2026 22:38 Ответить
❗️ Кремль готовий не заважати США панувати у Венесуелі в обмін на поступки Вашингтону щодо України, - https://www.reuters.com/world/china/russia-loses-ally-venezuela-hopes-gain-trumps-wild-west-realpolitik-2026-01-05/ Reuters

Там вважають, що США, усунувши режим Мадуро, показали: Латинська Америка - їхня зона впливу. Це у Кремлі сприйняли як сигнал, що можливі кулуарні домовленості «сфера за сферою». Що цікаво, подібну ідею росія пропонувала ще за першої каденції Трампа.
05.01.2026 22:40 Ответить
05.01.2026 22:40 Ответить
Таке саме про сирію в 24 році хрюкали 🤣
05.01.2026 22:42 Ответить
05.01.2026 22:42 Ответить
Такі ж брехливі скоти як і путін
05.01.2026 22:52 Ответить
05.01.2026 22:52 Ответить
А треба вводити війська і забезпечувати демократичні вибори в венесуелі, якщо вже почав. Бо Мадуру просто замінять на іншого і все.
05.01.2026 22:58 Ответить
05.01.2026 22:58 Ответить
 
 