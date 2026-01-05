США не воюют с Венесуэлой и не планируют оккупацию, - Уолтц на Совбезе ООН
Представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Америка не ведет войну против Венесуэлы и не намерена оккупировать страну.
Об этом Уолтц сказал во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного событиям в Венесуэле, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Операция по обеспечению правопорядка"
Уолтц назвал отстранение и задержание лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены "хирургической операцией по обеспечению правопорядка при поддержке военных США".
"Мадуро ответственен за атаки на граждан США, дестабилизацию Западного полушария и нелегитимные репрессии против народа Венесуэлы. Как заявлял госсекретарь Рубио, нет войны против Венесуэлы или ее народа. Мы не оккупируем страну. Это была операция по обеспечению правопорядка для реализации обвинительного акта, который существовал десятилетиями", - сказал представитель США.
"Мадуро нелегитимен"
Кроме этого, Уолтц назвал Мадуро "нелегитимным так называемым президентом".
"На протяжении многих лет Мадуро и его приспешники манипулировали избирательной системой Венесуэлы, чтобы сохранить нелегитимный доступ к власти", - добавил представитель США в ООН.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
- 5 января Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.
- Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Операція американських військ із захоплення президента Венесуели звелася в результаті до дій невеликої групи спецпризначення, але в ній були задіяні великі сили, включно із понад 150 літаками і дронами, авіаносцем та універсальним десантним кораблем. Хоча вона й була успішною, все могло піти інакше.
Операцію "Абсолютна рішучість" провели настільки добре, що багато коментаторів вважають, що її успіх став результатом змови з командуванням Боліваріанських збройних сил або урядом Венесуели.
Крім них, в операції брали участь бомбардувальники B-1B, які завдавали удару ракетами.
В операції також брали участь літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, безпілотні розвідники-невидимки RQ-170 Sentinel, літаючі радари E-2 Hawkeye.
Уся операція завершилася за дві години двадцять хвилин, але підготовка тривала впродовж місяців.
Щоб операція закінчилася провалом, достатньо було розмістити навколо резиденції солдатів із гранатометами та ПЗРК, важкими кулеметами та зенітними гарматами.
Під час операції США у Венесуелі загинули 32 громадянина Куби, повідомляє Reuters з посиланням на заяву влади.
Загиблі служили у кубинських збройних та розвідувальних службах. Військові з Куби надавали охорону президенту Ніколасу Мадуро та його дружині за запитом Венесуели, зазначає Reuters.
У Білому домі підкреслювали, що не вважають її довгостроковим рішенням, але бачать у ній більш професійного та передбачуваного партнера, ніж Ніколас Мадуро.
Кандидатуру опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо було відхилено особисто Трампом, який заявив, що у неї немає необхідної «поваги» та підтримки для управління країною.
«Рейтинг схвалення Трампа становить 42% - вище, ніж у грудневому опитуванні, коли він становив 39%, і це його найвищий показник з жовтня», - йдеться в повідомленні.
Дослідження також показало, що близько третини учасників опитування схвалюють дії США проти Венесуели, тоді як 72% висловлюють занепокоєння, що США можуть надто активно втручатися у внутрішні справи Венесуели.
Кацапи відразу ж вбивали наших військових, цивільних, руйнували об'єкти інфраструктури.
Скільки громадян Венесуела загинули під час цієї операції?
Венесуела і США можуть спільно розвиватися, орієнтуючись на міжнародне право, заявила Делсі Родрігес, яка стала тимчасовим президентом Венесуели після того, як військові США вивезли з країни Ніколаса Мадуро.
ось так коли знаєш як дрон може залітати у вікно
украинскомувенесуэльскому народу..
знову рудий червону доріжку ***** застелить?
кацапи щось взагалі морозяться за свої угандошені буки, тори, панцирі, рсзв, міги та су
Бомбити москву! 🚀🚀🚀
❗️ Венесуела готується «відповісти» США: в країні оголошено мобілізацію військових сил та введено «воєнний режим» - пише https://www.wsj.com/livecoverage/venezuela-strikes/card/venezuela-orders-general-mobilization-to-counter-imperialist-attack--mfXqHW198pCtN0WaqGT3 WSJ
Режим війни запровадили зокрема для працівників нафтової промисловості та інших виробництв.
Там вважають, що США, усунувши режим Мадуро, показали: Латинська Америка - їхня зона впливу. Це у Кремлі сприйняли як сигнал, що можливі кулуарні домовленості «сфера за сферою». Що цікаво, подібну ідею росія пропонувала ще за першої каденції Трампа.