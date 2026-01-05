США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію, - Волц на Радбезі ООН
Представник США при ООН Майкл Волц заявив, що Америка не веде війну проти Венесуели та не має наміру окуповувати країну.
Про це Волц сказав під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого подіям у Венесуелі, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Операція із забезпечення правопорядку"
Волц назвав усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини "хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США".
"Мадуро відповідальний за атаки на громадян США, дестабілізацію Західної півкулі та нелегітимних репресій проти народу Венесуели. Як заявляв держсекретар Рубіо, немає війни проти Венесуели чи її народу. Ми не окуповуємо країну. Це була операція із забезпечення правопорядку для реалізації обвинувального акту, який існував десятиліттями",- сказав представник США.
"Мадуро нелегітимний"
Крім цього, Волц назвав Мадуро "нелегітимним так званим президентом".
"Протягом років Мадуро і його посіпаки маніпулювали виборчою системою Венесуели, щоб зберігати нелегітимний доступ до влади", - додав представник США в ООН.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
- 5 січня Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.
- Суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді.
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