США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію, - Волц на Радбезі ООН

Представник США при ООН Майкл Волц заявив, що Америка не веде війну проти Венесуели та не має наміру окуповувати країну.

Про це Волц сказав під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого подіям у Венесуелі, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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"Операція із забезпечення правопорядку"

Волц назвав усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини "хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США".

"Мадуро відповідальний за атаки на громадян США, дестабілізацію Західної півкулі та нелегітимних репресій проти народу Венесуели. Як заявляв держсекретар Рубіо, немає війни проти Венесуели чи її народу. Ми не окуповуємо країну. Це була операція із забезпечення правопорядку для реалізації обвинувального акту, який існував десятиліттями",- сказав представник США.

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"Мадуро нелегітимний"

Крім цього, Волц назвав Мадуро "нелегітимним так званим президентом".

"Протягом років Мадуро і його посіпаки маніпулювали виборчою системою Венесуели, щоб зберігати нелегітимний доступ до влади", - додав представник США в ООН.

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Що передувало?

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