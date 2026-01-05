Москва розраховує на геополітичний торг із Трампом, — Reuters

Росія після затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро розглядає можливість геополітичного торгу зі Сполученими Штатами, сподіваючись зберегти свій вплив у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналітичному матеріалі Reuters щодо реакції Москви на дії адміністрації Дональда Трампа у Венесуелі.

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У Кремлі вважають, що активні дії США у Західній півкулі можуть відкрити шлях до неформального поділу світу на сфери впливу.

За такою логікою, Вашингтон концентрується на Латинській Америці, тоді як Росія намагається зберегти простір для маневру в інших регіонах, зокрема в Європі.

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Ставка Москви на "угоду великих держав"

Російські політики публічно засудили операцію США у Венесуелі, назвавши її порушенням міжнародного права. Водночас у політичних колах РФ не приховують очікувань, що жорстка політика Дональда Трампа може призвести до нової моделі глобальних домовленостей.

"Москва побоюється втрати союзників, але водночас сподівається, що світ знову буде поділений на зони впливу", — зазначають джерела Reuters.

Аналітики вказують, що Росія намагається використати ситуацію для зменшення тиску на себе в інших напрямках, зокрема у контексті війни проти України.

Наслідки для України та міжнародної безпеки

Експерти застерігають, що будь-які спроби кулуарних домовленостей між великими державами несуть ризики для країн, які перебувають у зоні конфліктів. Україна залишається ключовим фактором глобальної безпеки, і питання її суверенітету не може бути предметом торгу.

У матеріалі наголошується, що реакція Росії на події у Венесуелі демонструє її прагнення повернутися до політики силового балансу, яка ігнорує принципи міжнародного права та суверенітету держав.