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Новини Трамп про Іран Відносини США та РФ
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Держдеп США надіслав сигнали Росії та Ірану

Сигнал Росії та Ірану від США

Після успішного вивезення Ніколаса Мадуро з Венесуели в межах американської спецоперації, Державний департамент США розмістив на своїх офіційних ресурсах у мережі Х однозначне послання, пише Цензор.НЕТ.

Послання для Росії

У російськомовному акаунті відомства з'явилося чорно-біле зображення з прямим застереженням, у якому зазначається, що не варто "грати в ігри" з президентом Дональдом Трампом.

У пості наголошено, що американський лідер є "людиною справи", і тепер цей факт має стати очевидним для всіх.

Послання Трампа

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Послання для Ірану

Окрім російської, аналогічне звернення було поширене й перською мовою. Аналітики припускають, що цей сигнал адресований безпосередньо керівництву Ірану та іншим закордонним опонентам Вашингтона.

Послання Трампа

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Автор: 

Венесуела (433) Іран (3610) росія (70892) США (26961) Трамп Дональд (9081) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+33
Дід - циркач світового масштабу куди там потужу
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06.01.2026 02:00 Відповісти
+23
ЦЕ ВСЕ ТУФТА. Режими це не лише 1 людина. Режими - це міліони людей зацікавлені в певній моделі існування. І падають вони коли всі розчаровуються від еліти до низу - як СССР. Коли ні КГБіст ні колгоспник не вірить в туфту що говорить партія бо їсти нема чого і штани 1 на рік

І Іран і РФ може впасти лише коли в бюджеті буде 0
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06.01.2026 02:21 Відповісти
+22
реально??? Стуса замучили в 80х. Розкажіть як режим "пав" з падінням Сталіна.
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06.01.2026 02:49 Відповісти

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