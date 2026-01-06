Держдеп США надіслав сигнали Росії та Ірану

Після успішного вивезення Ніколаса Мадуро з Венесуели в межах американської спецоперації, Державний департамент США розмістив на своїх офіційних ресурсах у мережі Х однозначне послання, пише Цензор.НЕТ.

Послання для Росії

У російськомовному акаунті відомства з'явилося чорно-біле зображення з прямим застереженням, у якому зазначається, що не варто "грати в ігри" з президентом Дональдом Трампом.

У пості наголошено, що американський лідер є "людиною справи", і тепер цей факт має стати очевидним для всіх.

Також читайте: Москва розраховує на геополітичний торг із Трампом, — Reuters

Послання для Ірану

Окрім російської, аналогічне звернення було поширене й перською мовою. Аналітики припускають, що цей сигнал адресований безпосередньо керівництву Ірану та іншим закордонним опонентам Вашингтона.

Раніше Держдепартамент Сполучених Штатів офіційно підтвердив стратегічний пріоритет регіону для Вашингтона, визначивши Західну півкулю сферою своїх інтересів.

Читайте: Мадуро та дружина залишаються під вартою у США: наступне засідання відбудеться у березні