"Це наша півкуля": Держдеп США заінтригував зображенням Трампа у соцмережах

Державний департамент США опублікував у соціальній мережі X зображення президента Дональда Трампа з написом "Це наша півкуля".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному дописі американського зовнішньополітичного відомства.

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Захист національної безпеки

Публікація підкреслює, що США продовжуватимуть захищати свою безпеку під керівництвом Трампа та не допустять загроз для американської півкулі.

У дописі зазначається: "Це НАША півкуля, і президент Трамп не дозволить загрожувати нашій безпеці". Таким чином Держдепартамент підтвердив стратегічну позицію США щодо захисту власних територій і регіональної стабільності.

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США не воюють із Венесуелою

У понеділок, 5 січня, представник США при ООН Майкл Волц заявив, що Америка не веде війну проти Венесуели та не має наміру окуповувати країну.

Про це Волц заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

Водночас він назвав усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини "хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США".

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США хочуть допомогти народу Куби

Окрім того, Трамп заявив про намір Сполучених Штатів надати підтримку кубинському народу. Лідер Америки додав, що наразі не розглядає можливість проведення військової операції проти острова.

На думку глави США, кубинська влада не втримає позицій через критичний стан країни. Трамп зазначив, що Куба завжди перебувала у фінансовій залежності від Венесуели. Кубинська сторона забезпечувала захист режиму Ніколаса Мадуро в обмін на економічну допомогу, проте, за словами президента США, ця стратегія виявилася провальною.

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США потрібна Гренландія, - Трамп

Також американський лідер Дональд Трамп підтвердив стратегічну важливість Гренландії для безпеки Сполучених Штатів. За його словами, острів потрібен Вашингтону "для оборони".

"Нам дійсно потрібна Гренландія, безперечно, вона нам потрібна для оборони",- сказав глава Білого дому.

За його словами, арктичний острів "оточений російськими та китайськими кораблями". Водночас Трамп прямо не сказав, що американці мають намір провести військову операцію на острові.

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