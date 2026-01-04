США потрібна Гренландія для оборони, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп підтвердив стратегічну важливість Гренландії для безпеки Сполучених Штатів. За його словами, острів потрібен Вашингтону "для оборони".

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Atlantic, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Інтерес США до Гренландії

"Нам дійсно потрібна Гренландія, безперечно, вона нам потрібна для оборони",- сказав глава Білого дому.

За його словами, арктичний острів "оточений російськими та китайськими кораблями".

Водночас Трамп прямо не сказав, що американці мають намір провести військову операцію на острові.

Нагадаємо, що 3 січня Кеті Міллер - дружина радника президента США Дональда Трампа та заступника керівника апарату Білого дому з питань політики та внутрішньої безпеки Стівена Міллера - опублікувала карту Гренландії у кольорах американського прапора. Посол Данії у США Єспер Меллер Серенсен відреагував.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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