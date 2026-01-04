США потрібна Гренландія для оборони, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп підтвердив стратегічну важливість Гренландії для безпеки Сполучених Штатів. За його словами, острів потрібен Вашингтону "для оборони".
Про це він сказав в інтерв’ю виданню Atlantic, повідомляє Цензор.НЕТ.
Інтерес США до Гренландії
"Нам дійсно потрібна Гренландія, безперечно, вона нам потрібна для оборони",- сказав глава Білого дому.
За його словами, арктичний острів "оточений російськими та китайськими кораблями".
Водночас Трамп прямо не сказав, що американці мають намір провести військову операцію на острові.
- Нагадаємо, що 3 січня Кеті Міллер - дружина радника президента США Дональда Трампа та заступника керівника апарату Білого дому з питань політики та внутрішньої безпеки Стівена Міллера - опублікувала карту Гренландії у кольорах американського прапора. Посол Данії у США Єспер Меллер Серенсен відреагував.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
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