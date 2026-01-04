США нужна Гренландия для обороны, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".

Об этом он сказалв интервью изданию Atlantic, сообщает Цензор.НЕТ.

Интерес США к Гренландии

"Нам действительно нужна Гренландия, бесспорно, она нам нужна для обороны", - сказал глава Белого дома.

По его словам, арктический остров "окружен российскими и китайскими кораблями".

В то же время Трамп прямо не сказал, что американцы намерены провести военную операцию на острове.

Напомним, что 3 января Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера - опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отреагировал.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения к территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

