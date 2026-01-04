США нужна Гренландия для обороны, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".
Об этом он сказалв интервью изданию Atlantic, сообщает Цензор.НЕТ.
Интерес США к Гренландии
"Нам действительно нужна Гренландия, бесспорно, она нам нужна для обороны", - сказал глава Белого дома.
По его словам, арктический остров "окружен российскими и китайскими кораблями".
В то же время Трамп прямо не сказал, что американцы намерены провести военную операцию на острове.
- Напомним, что 3 января Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера - опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отреагировал.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения к территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
Касапи практично всі роки великої війни з Україною шаленіли від того, що їх намагалися примусити жити у «світі за правилами». І дійсно, людство після Другої світової війни було, хоч як це дивно, світом за правилами - й саме тому передбачуваним світом. Були окреслені кордони впливу двох ворогуючих таборів, було очевидним, що пряме втручання і конфронтація може відбуватися тільки у «сірих зонах» - саме тому Захід нічого не зробив для порятунку Угорщини або Чехословаччини, а Радянський Союз не міг врятувати від військового перевороту режим Сальвадора Альєнде у Чилі. Було зрозумілим, що Захід і Схід можуть знаходити моделі для торгівлі, але живуть в економічних моделях, які не становлять конкуренції одна для одної.
Після поразки комунізму в «холодній війні» здавалося, що перемогла одна модель - демократична і ринкова. Що Росія стане частиною Заходу, а Китай почне наближатися до Заходу завдяки зміні економічного укладу. Саме тоді Френсіс Фукуяма напише свій приголомшливий текст про «кінець історії» - хоча насправді все тільки-тільки починалося.
Бо з'явилася можливість для зламу правил.
Першим їх зламав Путін - зламав абсолютно осмислено, бо в новому «світі за правилами» чекістській Росії довелося б визнати свою цивілізаційну поразку, а Росія нечекістська, якби вона виникла, неминуче перетворилася б на енергетичну периферію більш заможного Заходу (що вже рішуче не влаштовувало не тільки Путіна, а й сам російський народ, представники якого звикли існувати в парадигмі домінації). До 2014 року здавалося немислимим, щоб одна європейська держава просто взяла і приєднала до себе територію іншої, якими б мотивами вона це не обґрунтовувала. Тепер це майже політична норма, і можливість визнання російського статусу окупованих територій не ким-небудь, а самими Сполученими Штатами, вже обговорюють на офіційних перемовинах.
Але з усім цим ще можна було якось жити, коли в нас усіх була впевненість у тому, що демократії з цим неподобством якось впораються і зрештою примусять Росію повернутися до цивілізованого діалогу та «світу за правилами». Була до моменту, поки правила не зламав Трамп. А це історія гірша за Путіна.
Трамп не поважає правил, я б сказав, глибше за Путіна. Бо одна справа, коли з правом не рахується авторитарний лідер, здатний переписувати власну конституцію заради утримання влади, - і зовсім інше, коли це робить президент провідної демократичної держави ********* світу. Трамп, який претендує на Гренландію чи Канаду або розмовляє із рештою планети мовою тарифного диктату, - людина, яка свідомо бажає зруйнувати світ, який виник після Другої світової війни. До цього ж ця людина вважає головним суперником Америки не Росію, а комуністичний Китай. Але на чолі цього Китаю також знаходиться той, хто вже зламав правила - принаймні внутрішньополітичні. До Сі Цзіньпіна не можна було уявити, що хтось із партійних функціонерів знищить принцип ротації лідерів, який, здавалося б, визначав ефективність керування країною з часів модернізації КНР. Але Сі Цзіньпіну це вдалося - і ніхто не гарантуватиме тепер, що він не зламає й інші правила, повʼязані, наприклад, із «холодним миром» з Америкою навколо Тайваню.
Але проблема в тому, що цього абсолютно неможливо передбачити, бо у світі без правил кожний діє так, як дозволяє актуальна ситуація. Тому мене дивують розмови навколо якоїсь мирної угоди стосовно України. У світі без правил жодні мирні угоди не варті паперу, на якому вони написані. Так, війна Росії проти України може, зрештою, колись і завершитись, але не тому, що будуть узгоджені якісь компроміси, а тому, що агресор просто не матиме сил продовжувати напад - і це краще, ніж закінчення війни в ситуації, коли в жертви не буде більше сил оборонятися.
І так - у всьому. Трамп нівелює власні тарифи не тому, що з кимось домовляється, - а тому що певні його рішення бʼють по американській економіці та рейтингах влади. Сі не нападає на Тайвань не тому, що не бажає приєднати острів силою, - а тому що в Пекіні не можуть прорахувати реакцію Трампа. Та й Трамп не може прорахувати своєї реакції - і в цьому його сила.
Ми опинилися у світі, лідери якого розуміють тільки силу і вчаться тільки на власних помилках - якщо вчаться взагалі. Це зовсім не якийсь новий період в історії людства. Так вже було неодноразово, і нездатність жити за правилами призводила до великих війн - а вже на руїнах люди вкотре на певний час домовлялися, як вижити і знову все не зруйнувати. Тепер якраз той передвоєнний час.
Проте наявність у головних гравців ядерної зброї робить велику війну майже неможливою і примушує їх з'ясовувати стосунки в периферійних конфліктах, один із яких і перетворився завдяки невігластву і догматизму Путіна на російсько-українську війну. Але у таких протистояннях навряд чи можна швидко визначитися, чиї цінності домінують і за якими правилами слід жити. Наша національна задача - спробувати вийти з цієї зони конфлікту і стати невідʼємною частиною демократичного світу. Але це не означає, що нових конфліктів між ринковими демократіями і ринковими деспотіями не буде і що ми не зможемо знову опинитися в центрі такого протистояння. Я вже не кажу, що у світі Трампа, Путіна і Сі можливі й «внутрішні» конфлікти - між самими демократичними державами і між диктатурами. Трамп своїми тарифами та імперіалістичними зазіханнями блискуче це довів.
Тому хаос у великій політиці та гниття нашої цивілізації з нерівномірними спалахами локальних війн і економічними конфліктами можуть тривати ще довго. Дуже довго.
