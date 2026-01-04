РУС
Новости
2 265 50

США нужна Гренландия для обороны, - Трамп

Трамп назвал Гренландию критически важной для оборонного сектора США

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".

Об этом он сказал в интервью изданию Atlantic, сообщает Цензор.НЕТ.

Интерес США к Гренландии

"Нам действительно нужна Гренландия, бесспорно, она нам нужна для обороны", - сказал глава Белого дома.

По его словам, арктический остров "окружен российскими и китайскими кораблями".

В то же время Трамп прямо не сказал, что американцы намерены провести военную операцию на острове.

  • Напомним, что 3 января Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера - опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отреагировал.

Читайте также: Премьер Гренландии Нильсен об очередных претензиях Трампа: это наша страна, наши решения принимаются здесь

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения к территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Спецпосланник Трампа в Гренландии Лэндри: США не планируют "завоевание" острова

Автор: 

+21
Україні потрібна ядерна зброя для захисту від педофілів ❗️
04.01.2026 21:55 Ответить
+9
Наступна жертва рудого педофіла.
04.01.2026 21:55 Ответить
+5
В Європі ж є бази США - розміщуй там з десяток - шо мішає?
04.01.2026 21:58 Ответить
Україні потрібна ядерна зброя для захисту від педофілів ❗️
04.01.2026 21:55 Ответить
Тільки нікому не кажіть, бо введуть санкці
04.01.2026 22:07 Ответить
ви мали на увазі мита на.... на що ?

в батлі гренландських пінгвінів проти американських морських котиків я ставлю на пінгвінів !

.
04.01.2026 22:19 Ответить
04.01.2026 22:20 Ответить
Наступна жертва рудого педофіла.
показать весь комментарий
04.01.2026 21:55 Ответить
Воно зранку прокинеться і не згадає що хотіло штурмувати Гренландію - дасть наказ напасти на Канаду.
Американці в захваті захлопають вухами а браві солдати на гелікоптерах попруть в Оттаву.
На цьому вся радість і закінчиться.
04.01.2026 22:00 Ответить
Дайте йому острів Пасхи.
Географії воно не знає.
Проте тепліше і статуї є.
На нього схожі.
Подумає що це заради безпеки поставили
04.01.2026 22:15 Ответить
скажіть що на тій Пасхі багато рєдкозємєльного ізюму

для інтелекту трампа цього досить

.
04.01.2026 22:21 Ответить
А привід кожен збоченець завжди знайде - сніг в Гренландії дуже схожий на кокаїн, який Мадуро в США засилав.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:24 Ответить
якшо чесно то на Гренландію поклали оком як китай так і русня ... тому шо краще для Гренландії , хай вони вирішують самі , як шо Велика Британія не підпишиться ...
показать весь комментарий
04.01.2026 21:58 Ответить
А чому б німцям не окупувати Гренландію? Китайцям не дістанеться і якось буде справедливо. Не все ж США захоплювати...
показать весь комментарий
04.01.2026 22:01 Ответить
Німці Європу не зможуть захистити у разі нападу русні! Що їм щось захоплювати ще?
показать весь комментарий
04.01.2026 22:04 Ответить
Так і США не можуть.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:08 Ответить
Точніше - не хочуть. Але це їх право не хотіти захищати Європу від китайозів і русні.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:13 Ответить
Не не хочуть - а не можуть. Вьетнам, Куба, Корея, Афганістан....
Просто надуте вялічіє. А як до діла - то повна срака. Можуть мадуру викрасти.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:18 Ответить
В Європі ж є бази США - розміщуй там з десяток - шо мішає?
показать весь комментарий
04.01.2026 21:58 Ответить
йому не бази потрібні , а надра !
показать весь комментарий
04.01.2026 22:01 Ответить
Основные виды ресурсов Гринландии: металлы: Железная руда, медь, никель, цинк, свинец, золото, серебро, а также металлы платиновой группы.Редкоземельные и высокотехнологичные металлы: Критически важные для электроники и возобновляемой энергетики, например, неодим и диспрозий.Углеводороды: Значительные потенциальные запасы нефти и газа.Энергетическое сырье: Уран и уголь.Промышленные минералы: Графит, криолит, оливин.Драгоценные камни: Рубины, гранаты, лунный камень, тугтупит.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:21 Ответить
Преценденти вже є. Чом би й ні
показать весь комментарий
04.01.2026 21:58 Ответить
Отримавши Гренландію, Трамп отримає і Північний полюс.

Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
04.01.2026 21:58 Ответить
Дивіться самі наскільки справедливі домагання Данії на хребет Ломоносова.
04.01.2026 22:07 Ответить
Є дуже цікаве та актуальне питання: чи можна коментувати довбой@бп?
показать весь комментарий
вчора всі так плескали в долоні старому педофілу !
показать весь комментарий
04.01.2026 21:59 Ответить
Донні, можно просто домовитись з Гренландією і Данією про оренду землі під військові бази США.
показать весь комментарий
Трампон мабуть забув- деменція і енурез - там вже давно є військова база США, а Данія є членом НАТО.
показать весь комментарий
Імбіцил, домовся з данією про розміщення пару баз , одна там постійно є і все!!!! Навіщо піднімати галас про приєднання !!!!
показать весь комментарий
Сша там навіть ядерну бімбу загубили, поцікавтесь 😁
показать весь комментарий
Для оборони від Данії.
показать весь комментарий
Пінгвіни й морські котики можуть напасти. Котики особливо небезпечні. Озброєні до зубів.
показать весь комментарий
А отут іржавий - пішов ти вже нах .! Це вже буде - бєспрєдєл !
Одне діло влаштувати "есвео" щоб - арештувати диктатора , а зовсім інше - віджимати території . !
показать весь комментарий
-Дєд, випєй таблєткі!
показать весь комментарий
Це як шлю*а хоче гандон, для зачяття
показать весь комментарий
Забирай дорогой, возражений нет.
показать весь комментарий
Через Гренландію проходить найкоротший повітряний простір від козломордії та китайозів.
показать весь комментарий
Я думаю отримає він її, як отримав мадуро, в цьому світі дає правило сильнішого на жаль, якщо в тебе сильна єкономіка сильна армія , ядерна зброя то все є , якщо нічого цього немає а є тільки папірець який підписаний в Будапешті то ти на жаль лох.
показать весь комментарий
А трампон не хоче захопити Курильські острови з Камчаткою?
показать весь комментарий
Ще одне зрозуміло, що з його недолугістю і жадністю тільки війна є способом зберегти владу.
показать весь комментарий
ну, де там крикуни що трампло все вірно робить, і з венесуелой красавчик.
ще не зрозуміли? це тільки початок. тепер кожен робить що хоче, а ми нажаль в меню, а не на роздачі...
той мадуро покидьок, знищив венесуелу, народ щасливий без нього. але, що далі?
віце президент(ка) - кремлівська шмара. а що як режим може жити і без мадуріка?
але найсильніша держава показала - робимо як хочемо і що хочемо. решта - повторить.
показать весь комментарий
https://spektrnews.in.ua/news/haos---v-tal-y-portnikov/126725 Віталій Портников: світовий порядок в міжнародних справах зруйновано
Касапи практично всі роки великої війни з Україною шаленіли від того, що їх намагалися примусити жити у «світі за правилами». І дійсно, людство після Другої світової війни було, хоч як це дивно, світом за правилами - й саме тому передбачуваним світом. Були окреслені кордони впливу двох ворогуючих таборів, було очевидним, що пряме втручання і конфронтація може відбуватися тільки у «сірих зонах» - саме тому Захід нічого не зробив для порятунку Угорщини або Чехословаччини, а Радянський Союз не міг врятувати від військового перевороту режим Сальвадора Альєнде у Чилі. Було зрозумілим, що Захід і Схід можуть знаходити моделі для торгівлі, але живуть в економічних моделях, які не становлять конкуренції одна для одної.
Після поразки комунізму в «холодній війні» здавалося, що перемогла одна модель - демократична і ринкова. Що Росія стане частиною Заходу, а Китай почне наближатися до Заходу завдяки зміні економічного укладу. Саме тоді Френсіс Фукуяма напише свій приголомшливий текст про «кінець історії» - хоча насправді все тільки-тільки починалося.
Бо з'явилася можливість для зламу правил.
Першим їх зламав Путін - зламав абсолютно осмислено, бо в новому «світі за правилами» чекістській Росії довелося б визнати свою цивілізаційну поразку, а Росія нечекістська, якби вона виникла, неминуче перетворилася б на енергетичну периферію більш заможного Заходу (що вже рішуче не влаштовувало не тільки Путіна, а й сам російський народ, представники якого звикли існувати в парадигмі домінації). До 2014 року здавалося немислимим, щоб одна європейська держава просто взяла і приєднала до себе територію іншої, якими б мотивами вона це не обґрунтовувала. Тепер це майже політична норма, і можливість визнання російського статусу окупованих територій не ким-небудь, а самими Сполученими Штатами, вже обговорюють на офіційних перемовинах.
Але з усім цим ще можна було якось жити, коли в нас усіх була впевненість у тому, що демократії з цим неподобством якось впораються і зрештою примусять Росію повернутися до цивілізованого діалогу та «світу за правилами». Була до моменту, поки правила не зламав Трамп. А це історія гірша за Путіна.
Трамп не поважає правил, я б сказав, глибше за Путіна. Бо одна справа, коли з правом не рахується авторитарний лідер, здатний переписувати власну конституцію заради утримання влади, - і зовсім інше, коли це робить президент провідної демократичної держави ********* світу. Трамп, який претендує на Гренландію чи Канаду або розмовляє із рештою планети мовою тарифного диктату, - людина, яка свідомо бажає зруйнувати світ, який виник після Другої світової війни. До цього ж ця людина вважає головним суперником Америки не Росію, а комуністичний Китай. Але на чолі цього Китаю також знаходиться той, хто вже зламав правила - принаймні внутрішньополітичні. До Сі Цзіньпіна не можна було уявити, що хтось із партійних функціонерів знищить принцип ротації лідерів, який, здавалося б, визначав ефективність керування країною з часів модернізації КНР. Але Сі Цзіньпіну це вдалося - і ніхто не гарантуватиме тепер, що він не зламає й інші правила, повʼязані, наприклад, із «холодним миром» з Америкою навколо Тайваню.
Але проблема в тому, що цього абсолютно неможливо передбачити, бо у світі без правил кожний діє так, як дозволяє актуальна ситуація. Тому мене дивують розмови навколо якоїсь мирної угоди стосовно України. У світі без правил жодні мирні угоди не варті паперу, на якому вони написані. Так, війна Росії проти України може, зрештою, колись і завершитись, але не тому, що будуть узгоджені якісь компроміси, а тому, що агресор просто не матиме сил продовжувати напад - і це краще, ніж закінчення війни в ситуації, коли в жертви не буде більше сил оборонятися.
І так - у всьому. Трамп нівелює власні тарифи не тому, що з кимось домовляється, - а тому що певні його рішення бʼють по американській економіці та рейтингах влади. Сі не нападає на Тайвань не тому, що не бажає приєднати острів силою, - а тому що в Пекіні не можуть прорахувати реакцію Трампа. Та й Трамп не може прорахувати своєї реакції - і в цьому його сила.
Ми опинилися у світі, лідери якого розуміють тільки силу і вчаться тільки на власних помилках - якщо вчаться взагалі. Це зовсім не якийсь новий період в історії людства. Так вже було неодноразово, і нездатність жити за правилами призводила до великих війн - а вже на руїнах люди вкотре на певний час домовлялися, як вижити і знову все не зруйнувати. Тепер якраз той передвоєнний час.
Проте наявність у головних гравців ядерної зброї робить велику війну майже неможливою і примушує їх з'ясовувати стосунки в периферійних конфліктах, один із яких і перетворився завдяки невігластву і догматизму Путіна на російсько-українську війну. Але у таких протистояннях навряд чи можна швидко визначитися, чиї цінності домінують і за якими правилами слід жити. Наша національна задача - спробувати вийти з цієї зони конфлікту і стати невідʼємною частиною демократичного світу. Але це не означає, що нових конфліктів між ринковими демократіями і ринковими деспотіями не буде і що ми не зможемо знову опинитися в центрі такого протистояння. Я вже не кажу, що у світі Трампа, Путіна і Сі можливі й «внутрішні» конфлікти - між самими демократичними державами і між диктатурами. Трамп своїми тарифами та імперіалістичними зазіханнями блискуче це довів.
Тому хаос у великій політиці та гниття нашої цивілізації з нерівномірними спалахами локальних війн і економічними конфліктами можуть тривати ще довго. Дуже довго.
04.01.2026 22:21 Ответить
04.01.2026 22:37 Ответить
ріторіка *****. Той каже про безопасність мордору, цей "захищає" Штати? Від кого? У ***** ворог НАТА, а у Трамбона Вальодя друг, Підсумок - два ******** дідугана
показать весь комментарий
в прошлом веке было также в холодную войну. К тому же посмотрите как живут страны под загнивающими штатами и западом и как живут союзники тоталитаризма типа Китая и рашки. Хотите быть на стороне комуняк? спрятать голову в песок как европка не выйдет, либо то либо это
показать весь комментарий
Что то далеко рыжий забрался для обороны.
Есть камчатка, сахалин, курилы.
В конце концов есть мацква. ****** и оборона не потребуется.
показать весь комментарий
Будьте певні, якщо щось і станеться, то в Європі пропустять і це. Венесеула була лише затравочкою...
показать весь комментарий
за Арктику будет плотная борьба потому что там огромное количество ресурсов. Так что желание штатов обладать Гренландией абсолютно понятно. Дание не в состоянии обеспечить конкуренцию рашке и Китаю в тех водах, так что либо придётся отдавать либо скорее всего Америка выбивает для себя условия на которых будет наращивать там свое присутствие
показать весь комментарий
В Венесуелі вже навів лад?))
показать весь комментарий
Цікаво буде подивитися як спрацює 5 стаття статуту НАТО,якщо країна НАТО нападе на країну НАТО
показать весь комментарий
