Данія різко відповіла Трампу на погрози щодо анексії Гренландії

Данія публічно звернулася до Дональда Трампа із закликом припинити заяви та погрози щодо можливого захоплення Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі BBC.

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Позиція Копенгагена щодо Гренландії

Журналісти поспілкувалися з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Очільниця уряду наголосила, що Сполучені Штати не мають жодних прав на анексію територій, які входять до складу Данського королівства.

Фредеріксен заявила, що розмови про захоплення Гренландії не мають під собою жодних підстав і не відповідають міжнародному праву.

"США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства", – наголосила прем’єр-міністерка.

Вона закликала Вашингтон припинити подібні заяви та підкреслила, що гренландський народ чітко висловив свою позицію щодо майбутнього острова. За словами Фредеріксен, погрози на адресу близького союзника є неприйнятними.

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НАТО, безпека та напруженість навколо острова

Глава уряду Данії також нагадала про чинні безпекові домовленості між Копенгагеном і Вашингтоном, а також про членство країни в НАТО.

"Данія, а отже і Гренландія, є членом НАТО. Ми вже маємо оборонну угоду зі США та посилюємо інвестиції в безпеку Арктики", – зазначила вона.

"Послання" від США

Напруженість навколо Гренландії зросла після низки публічних сигналів з боку оточення Дональда Трампа. Раніше в соцмережах з’являлися зображення острова в кольорах прапора США, що викликало резонанс у Данії та серед мешканців Гренландії.

Острів має широку автономію з 1979 року, однак оборона та зовнішня політика залишаються у компетенції Данії. Більшість жителів Гренландії підтримують ідею незалежності, водночас соціологічні опитування свідчать про чітке несприйняття приєднання до США.

Після заяв Трампа Копенгаген посилив оборонні заходи на острові та звинуватив його оточення у спробах політичного впливу на автономний регіон.