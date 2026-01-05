Трамп и Гренландия: Дания резко ответила на угрозы аннексии острова

Дания публично обратилась к Дональду Трампу с призывом прекратить заявления и угрозы о возможном захвате Гренландии.

Позиция Копенгагена по Гренландии

Журналисты пообщались с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Глава правительства подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют никаких прав на аннексию территорий, входящих в состав Датского королевства.

Фредериксен заявила, что разговоры о захвате Гренландии не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют международному праву.

"США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства", – подчеркнула премьер-министр.

Она призвала Вашингтон прекратить подобные заявления и подчеркнула, что гренландский народ четко выразил свою позицию относительно будущего острова. По словам Фредериксен, угрозы в адрес близкого союзника неприемлемы.

НАТО, безопасность и напряженность вокруг острова

Глава правительства Дании также напомнила о действующих соглашениях по безопасности между Копенгагеном и Вашингтоном, а также о членстве страны в НАТО.

"Дания, а, значит, и Гренландия, является членом НАТО. У нас уже есть оборонное соглашение с США. и мы усиливаем инвестиции в безопасность Арктики", - отметила она.

"Послание" от США

Напряженность вокруг Гренландии возросла после ряда публичных сигналов со стороны окружения Дональда Трампа. Ранее в соцсетях появлялись изображения острова в цветах флага США, что вызвало резонанс в Дании и среди жителей Гренландии.

Остров имеет широкую автономию с 1979 года, однако оборона и внешняя политика остаются в компетенции Дании. Большинство жителей Гренландии поддерживают идею независимости, в то же время социологические опросы свидетельствуют о четком неприятии присоединения к США.

После заявлений Трампа Копенгаген усилил оборонные меры на острове и обвинил его окружение в попытках политического влияния на автономный регион.