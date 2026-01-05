РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9918 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
5 024 44

Трамп и Гренландия: Дания резко ответила на угрозы аннексии острова

Дания призвала Трампа прекратить угрозы в отношении Гренландии.

Дания публично обратилась к Дональду Трампу с призывом прекратить заявления и угрозы о возможном захвате Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция Копенгагена по Гренландии

Журналисты пообщались с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Глава правительства подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют никаких прав на аннексию территорий, входящих в состав Датского королевства.

Фредериксен заявила, что разговоры о захвате Гренландии не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют международному праву.

"США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства", – подчеркнула премьер-министр.

Она призвала Вашингтон прекратить подобные заявления и подчеркнула, что гренландский народ четко выразил свою позицию относительно будущего острова. По словам Фредериксен, угрозы в адрес близкого союзника неприемлемы.

Также читайте: США нужна Гренландия для обороны, - Трамп

НАТО, безопасность и напряженность вокруг острова

Глава правительства Дании также напомнила о действующих соглашениях по безопасности между Копенгагеном и Вашингтоном, а также о членстве страны в НАТО.

"Дания, а, значит, и Гренландия, является членом НАТО. У нас уже есть оборонное соглашение с США. и мы усиливаем инвестиции в безопасность Арктики", - отметила она.

"Послание" от США

Напряженность вокруг Гренландии возросла после ряда публичных сигналов со стороны окружения Дональда Трампа. Ранее в соцсетях появлялись изображения острова в цветах флага США, что вызвало резонанс в Дании и среди жителей Гренландии.

  • Остров имеет широкую автономию с 1979 года, однако оборона и внешняя политика остаются в компетенции Дании. Большинство жителей Гренландии поддерживают идею независимости, в то же время социологические опросы свидетельствуют о четком неприятии присоединения к США.

После заявлений Трампа Копенгаген усилил оборонные меры на острове и обвинил его окружение в попытках политического влияния на автономный регион.

Автор: 

Гренландия (94) США (28840) Трамп Дональд (7387)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
трампу нужно епало набить! Слишком далеко зашёл этот прапорщик в этом вопросе!
показать весь комментарий
04.01.2026 23:55 Ответить
+17
Накінець з Трампом заговорили хоч трохи різкіше, а то все за шерстю гладили.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:55 Ответить
+8
Трамп, краще вижени кацапів зі Свальбарду (шпіцбергену)
показать весь комментарий
04.01.2026 23:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп, краще вижени кацапів зі Свальбарду (шпіцбергену)
показать весь комментарий
04.01.2026 23:54 Ответить
***** йому той архіпелаг і так подарує в обмін на Україну.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:18 Ответить
Та вже хрюкали кацапи як ти що Україну на сирію обміняють рік тому. А після сирії ще й венесуелу втратили. Готуйся до нафти по 10
показать весь комментарий
05.01.2026 00:23 Ответить
З Груманта?
показать весь комментарий
05.01.2026 00:19 Ответить
Там ще 2 кацапські поселення - баренцбург і піраміден. Вони там штами хвороб у холоді зберігають сто проц. Бомбити!
показать весь комментарий
05.01.2026 00:53 Ответить
Грумант или Грумланд ?
Поморское название могло быть искажением «Гренланд»,
вона оно че, Петрович !!!!!!

.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:57 Ответить
Грумант це покинуте поселення кацапських шахтарів, то воно так просить не добивати інших кацапів 😁
показать весь комментарий
05.01.2026 01:18 Ответить
Можливо колись це дійсно називалося "зеленою землею". По Гренландії є такі історичні свідчення.
показать весь комментарий
05.01.2026 01:30 Ответить
трампу нужно епало набить! Слишком далеко зашёл этот прапорщик в этом вопросе!
показать весь комментарий
04.01.2026 23:55 Ответить
Накінець з Трампом заговорили хоч трохи різкіше, а то все за шерстю гладили.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:55 Ответить
тампон щось передумав отримувати премію Миру
показать весь комментарий
05.01.2026 00:00 Ответить
Так а **** нє?
США влізла в Ірак - світу *****. Раша влізла в Грузію - світу *****. Раша влізла в Україну - світу *****. США влізла в Венесуелу - світу *****. Чим Гренландія така особлива? США висядяться там - все НАТО бухтітиме, ЄС захлинеться в занепокоєннях, Папа призове до миру, але так само буде всім *****.

Живіть в цьому проклятому світі, який самі, *****, створили.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:02 Ответить
А ви куди? Візьміть мене з собою.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:04 Ответить
Додому, на альфа-центавру. До Льоні Космоса. Там "він і його команда роблять щось важливе".
показать весь комментарий
05.01.2026 00:06 Ответить
Жодна з перерахованих Вами пар не була парою партнерів по NATO.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:11 Ответить
Все колись буває в перший раз.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:22 Ответить
женька а чи можна поцікавитись скільки США записала собі в конституцію нових квадратних кілометрів чи може метрів за крайніх 50 років.
Чую від тебе смердить кацапом.
показать весь комментарий
05.01.2026 02:56 Ответить
Вовка, в конституцію землю тільки такі довбойоби як ***** записують, щоб потім обсиратися і не знати що з нею робити. США ж не такі довбойоби(окрім президента) і роблять розумніше. Але вторгнення в країну під надуманим приводом заради вигоди - є вторгнення під надуманим приводом заради вигоди. Хоч то раша робить, хоч США, хоч Китай.
А якщо смердить - сходи в душ і не їби мозок, в кімнаті окрім тебе нікого нема.
показать весь комментарий
05.01.2026 05:26 Ответить
а диктатор хусейн, який розчиняє конкурентів у сірковій кислоті - то норм?
можна не чипати?
ти говнюк прокацаплений
показать весь комментарий
05.01.2026 08:21 Ответить
зрозумів тебе москалику="ето другоє..."
показать весь комментарий
05.01.2026 08:53 Ответить
Стоит усилить охрану премьера а не то прилетит "привет от трампа в голубом вертолете". Были случаи.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:02 Ответить
Поки республіканці з демократами роздупляться, руда мавпа статую Свободи в дупу трахне.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:02 Ответить
або цих типчиків)
показать весь комментарий
05.01.2026 00:21 Ответить
НАТО (NATO) - це військово-політичний альянс, офіційно Організація Північноатлантичного договору, створена у 1949 році для колективної оборони та забезпечення безпеки своїх членів. Це союз 32 країн Європи та Північної Америки, які об'єднують політичні та військові ресурси для захисту від загроз та підтримки миру, спираючись на принципи демократії, свободи та верховенства права. Головний принцип - колективна оборона: напад на одного члена вважається нападом на всіх.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:03 Ответить
Вважаться це може чим завгодно, але ніяких зобов'язань не існує.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:40 Ответить
Напад одного члена NATO на іншого призведе, напевно, до розпаду і ліквідації цієї організації -- як такої, що повністю себе вичерпала.

йхло і дзиньпінь плескатимуть долонями, якщо таке станеться.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:13 Ответить
Турція і Греція.....
показать весь комментарий
05.01.2026 00:28 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2026 00:43 Ответить
Кіпр окрема держава, не Греція
показать весь комментарий
05.01.2026 00:46 Ответить
Що і пробує зробити рижий.
показать весь комментарий
05.01.2026 08:33 Ответить
Не буде ніякого вторгнення і війни з Даніею. Трамп скоріше або дотичне уряд Данії, або підживити місцевий сепаратизм і коли ті отримають незалежність від Данії сам легенько прибере нічийну територію. Але до цього дуже далеко, йому зараз роботи в Венесуеллі вистачить.

Крім того прямий конфлікт з Європою навряд чи викликане захват у конгресу і сенату де позиції Трампа давно шаткі.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:30 Ответить
Там могут просто позвонить и попросить повесить другой флаг.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:39 Ответить
радужный?)))
показать весь комментарий
05.01.2026 01:34 Ответить
А могли і в рожу плюнути. Союзник підійшов і каже - дай мені територію розміром з величезну країну
показать весь комментарий
05.01.2026 00:37 Ответить
Кстати, каждый житель Гренландии стоит Копенгагену 1000 евро в месяц содержать. И наверняка это не считая каких то общих служб вроде полиции и тд
показать весь комментарий
05.01.2026 00:38 Ответить
У Гренландії є нафта, уран і рідкоземельні метали: неодим, празеодим, диспрозій і тербій. Вони життєво важливі для ******** високотехнологічних виробництв, проте понад 70% видобувається у Китаї.

Купівля Гренландії дозволить Трампу увійти в історію нарівні з президентами Ендрю Джонсоном і Томасом Джефферсоном, які придбали для США Аляску та Луїзіану.

США не розширювали свою територію з 1947 року, коли за президента Гаррі Трумена Америці перейшли невеликі острови в Тихому океані після поразки Японії у Другій світовій війні.
Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через півстоліття Джонсон викупив Аляску у росіян удвічі дешевше.
Трумен пропонував Данії 100 млн у 1946 році. Розумніше орієнтуватися на поточні ціни несільськогосподарських земель у США. Порівнянна з Гренландією за площею Луїзіана тоді коштувала б щонайменше 1 трильйон доларів.

А з урахуванням економічного та стратегічного потенціалу арктичного острова ціна може бути і в кілька разів вищою.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:59 Ответить
там так само зручно то все видобувати як і на срасії
тобто витрати не окуповуються вже
бо мерзлота там вічна
показать весь комментарий
05.01.2026 08:23 Ответить
А уявіть щоб Гренландія належала Україні, ***** б відтиснуло як Крим а долбойоби і далі ходили на 95 квартал ...
Добре що належить Данії/НАТО всякі підараси типу ***** і сі можуть максимум тільки защоку взяти
показать весь комментарий
05.01.2026 01:02 Ответить
Ну якщо трампон буде виконувати свою спеціальну гренландську операцію то він може впоратися в Данія тільки буде обурюватися і все, чим вона може їй відповісти?
показать весь комментарий
05.01.2026 01:05 Ответить
Трампівську США нагадують сусіда, що прибіг на пожежу, й імітує її гасіння. А сам пробує тихцем тирить у кишені сусідове добро, з вогню. Та ще й торгується з погорільцем, скільки той йому заплатить, за гасіння пожежі...
показать весь комментарий
05.01.2026 03:09 Ответить
хош не хош а ядерку потрібно мати-північна корея не дасть збрехати
показать весь комментарий
05.01.2026 03:52 Ответить
у компанії якщо хтось кінчений мудак - його тупо *******
а у світі можеш хоч гусей їбати - усім пох
показать весь комментарий
05.01.2026 08:24 Ответить
за те, щоб вивести американську базу з острова - не подумали?
показать весь комментарий
05.01.2026 08:54 Ответить
 
 