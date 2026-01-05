Трамп и Гренландия: Дания резко ответила на угрозы аннексии острова
Дания публично обратилась к Дональду Трампу с призывом прекратить заявления и угрозы о возможном захвате Гренландии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.
Позиция Копенгагена по Гренландии
Журналисты пообщались с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Глава правительства подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют никаких прав на аннексию территорий, входящих в состав Датского королевства.
Фредериксен заявила, что разговоры о захвате Гренландии не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют международному праву.
"США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства", – подчеркнула премьер-министр.
Она призвала Вашингтон прекратить подобные заявления и подчеркнула, что гренландский народ четко выразил свою позицию относительно будущего острова. По словам Фредериксен, угрозы в адрес близкого союзника неприемлемы.
НАТО, безопасность и напряженность вокруг острова
Глава правительства Дании также напомнила о действующих соглашениях по безопасности между Копенгагеном и Вашингтоном, а также о членстве страны в НАТО.
"Дания, а, значит, и Гренландия, является членом НАТО. У нас уже есть оборонное соглашение с США. и мы усиливаем инвестиции в безопасность Арктики", - отметила она.
"Послание" от США
Напряженность вокруг Гренландии возросла после ряда публичных сигналов со стороны окружения Дональда Трампа. Ранее в соцсетях появлялись изображения острова в цветах флага США, что вызвало резонанс в Дании и среди жителей Гренландии.
- Остров имеет широкую автономию с 1979 года, однако оборона и внешняя политика остаются в компетенции Дании. Большинство жителей Гренландии поддерживают идею независимости, в то же время социологические опросы свидетельствуют о четком неприятии присоединения к США.
После заявлений Трампа Копенгаген усилил оборонные меры на острове и обвинил его окружение в попытках политического влияния на автономный регион.
Купівля Гренландії дозволить Трампу увійти в історію нарівні з президентами Ендрю Джонсоном і Томасом Джефферсоном, які придбали для США Аляску та Луїзіану.
США не розширювали свою територію з 1947 року, коли за президента Гаррі Трумена Америці перейшли невеликі острови в Тихому океані після поразки Японії у Другій світовій війні.
Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через півстоліття Джонсон викупив Аляску у росіян удвічі дешевше.
Трумен пропонував Данії 100 млн у 1946 році. Розумніше орієнтуватися на поточні ціни несільськогосподарських земель у США. Порівнянна з Гренландією за площею Луїзіана тоді коштувала б щонайменше 1 трильйон доларів.
А з урахуванням економічного та стратегічного потенціалу арктичного острова ціна може бути і в кілька разів вищою.
