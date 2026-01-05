РУС
"Это наше полушарие": Госдеп США заинтриговал изображением Трампа в соцсетях

Госдеп опубликовал загадочное фото Трампа

Государственный департамент США опубликовал в социальной сети X изображение президента Дональда Трампа с надписью "Это наше полушарие".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Защита национальной безопасности

Публикация подчеркивает, что США будут продолжать защищать свою безопасность под руководством Трампа и не допустят угроз для американского полушария.

В сообщении отмечается: "Это НАШЕ полушарие, и президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности". Таким образом Госдепартамент подтвердил стратегическую позицию США по защите собственных территорий и региональной стабильности.

Госдеп США заинтриговал фото Трампа в соцсетях

США не воюют с Венесуэлой

В понедельник, 5 января, представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Америка не ведет войну против Венесуэлы и не намерена оккупировать страну.

Об этом Уолтц заявил во время заседания Совета безопасности ООН.

В то же время он назвал устранение и задержание лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены "хирургической операцией по обеспечению правопорядка при поддержке военных США".

США хотят помочь народу Кубы

Кроме того, Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов оказать поддержку кубинскому народу. Лидер Америки добавил, что пока не рассматривает возможность проведения военной операции против острова.

По мнению главы США, кубинские власти не удержат позиции из-за критического состояния страны. Трамп отметил, что Куба всегда находилась в финансовой зависимости от Венесуэлы. Кубинская сторона обеспечивала защиту режима Николаса Мадуро в обмен на экономическую помощь, однако, по словам президента США, эта стратегия оказалась провальной.

 США нужна Гренландия, - Трамп

 Также американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".

"Нам действительно нужна Гренландия, бесспорно, она нам нужна для обороны", - сказал глава Белого дома.

По его словам, арктический остров "окружен российскими и китайскими кораблями". В то же время Трамп прямо не сказал, что американцы намерены провести военную операцию на острове.

Топ комментарии
+5
В кого ядерки нема - той здобич, затямте
показать весь комментарий
05.01.2026 23:33 Ответить
+3
Це наша корова-і ми її доїм-класика жанра
показать весь комментарий
05.01.2026 23:29 Ответить
+3
Мда. Діди помруть, скоро і Путін і Трамп і Сі помруть, але пекло яке вони відкрили буде нас варити сотні років
показать весь комментарий
05.01.2026 23:37 Ответить
Це наша корова-і ми її доїм-класика жанра
показать весь комментарий
05.01.2026 23:29 Ответить
Чого тільки півкуля? Хто власник іншої півкулі? Якась нєдосказанность повисла в повітрі.
показать весь комментарий
05.01.2026 23:42 Ответить
Трамп навівластелин напівсвіту, напівдобрий напівгерой, напівпереможець напіввійни.
показать весь комментарий
05.01.2026 23:46 Ответить
Дайте срочно ему селедки....Зи-на!
показать весь комментарий
05.01.2026 23:29 Ответить
В кого ядерки нема - той здобич, затямте
показать весь комментарий
05.01.2026 23:33 Ответить
якщо це ваша, то чия, по вашому інша півкуля?
показать весь комментарий
05.01.2026 23:34 Ответить
Півкуля мозку Дональда - права чи ліва ? 🤯
показать весь комментарий
05.01.2026 23:34 Ответить
Мабуть не мозку, беріть нижче
показать весь комментарий
06.01.2026 00:33 Ответить
Мда. Діди помруть, скоро і Путін і Трамп і Сі помруть, але пекло яке вони відкрили буде нас варити сотні років
показать весь комментарий
05.01.2026 23:37 Ответить
не перебільшуй.
показать весь комментарий
05.01.2026 23:38 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2026 23:37 Ответить
веселі часи настали ,Земля гине ,а вони ці яструби вже працюють як її добити скоріше , і все шо живе на Землі їм заважає ...
показать весь комментарий
05.01.2026 23:44 Ответить
Гучні заяви, втім типово для Трампа.
показать весь комментарий
05.01.2026 23:52 Ответить
Не переймайтеся. Рудий дід ще три роки подуркує і піде на покій.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:04 Ответить
А потім скаже, що йому потрібні країни Європи для захисту від росіїї та білорусії
показать весь комментарий
06.01.2026 00:15 Ответить
На кой ему эта Европа, все деньги в Индокитае и на Востоке, отожмёт Гренландию, плюнет и забудет.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:51 Ответить
Півкуля - наш!..
показать весь комментарий
06.01.2026 00:16 Ответить
А глобус Гренландії ?
показать весь комментарий
06.01.2026 00:20 Ответить
 
 