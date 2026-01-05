"Это наше полушарие": Госдеп США заинтриговал изображением Трампа в соцсетях

Государственный департамент США опубликовал в социальной сети X изображение президента Дональда Трампа с надписью "Это наше полушарие".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Защита национальной безопасности

Публикация подчеркивает, что США будут продолжать защищать свою безопасность под руководством Трампа и не допустят угроз для американского полушария.

В сообщении отмечается: "Это НАШЕ полушарие, и президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности". Таким образом Госдепартамент подтвердил стратегическую позицию США по защите собственных территорий и региональной стабильности.

США не воюют с Венесуэлой

В понедельник, 5 января, представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Америка не ведет войну против Венесуэлы и не намерена оккупировать страну.

Об этом Уолтц заявил во время заседания Совета безопасности ООН.

В то же время он назвал устранение и задержание лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены "хирургической операцией по обеспечению правопорядка при поддержке военных США".

США хотят помочь народу Кубы

Кроме того, Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов оказать поддержку кубинскому народу. Лидер Америки добавил, что пока не рассматривает возможность проведения военной операции против острова.

По мнению главы США, кубинские власти не удержат позиции из-за критического состояния страны. Трамп отметил, что Куба всегда находилась в финансовой зависимости от Венесуэлы. Кубинская сторона обеспечивала защиту режима Николаса Мадуро в обмен на экономическую помощь, однако, по словам президента США, эта стратегия оказалась провальной.

США нужна Гренландия, - Трамп

Также американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".

"Нам действительно нужна Гренландия, бесспорно, она нам нужна для обороны", - сказал глава Белого дома.

По его словам, арктический остров "окружен российскими и китайскими кораблями". В то же время Трамп прямо не сказал, что американцы намерены провести военную операцию на острове.

