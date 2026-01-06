Никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии, - советник Трампа Миллер
Чтобы США могли защитить НАТО и обеспечить безопасность Арктики, Гренландия должна стать частью Штатов.
Об этом в интервью CNN заявил советник президента США Стивен Миллер, передает Цензор.НЕТ.
"Никто не собирается воевать с Соединенными Штатами из-за будущего Гренландии", - сказал он.
"Соединенные Штаты - это сила НАТО. Чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", - добавил Миллер.
Ранее Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера - опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- але прощайте американські товари
- прощайте закупки в США ВПК
- і ніхто не впишеться за США при битві з мусульманами чи Китаєм
чи Варта того Гренландія?
І що тепер? тепер всі бояться що забере.
Нет, это не совсем так, но в вашем вопросе, скорее всего, смешались два разных исторических факта.
Дания действительно взимала знаменитые и очень высокие пошлины за проход кораблей, из-за чего у неё был серьезный конфликт с США, но это касалось не Гренландии, а пролива Эресунн (Sound Dues) на входе в Балтийское море.
Вот как обстоят дела на самом деле:
1. Зундская пошлина (Эресуннская пошлина) - реальная причина конфликта
На протяжении более 400 лет (с 1429 по 1857 год) Дания взимала плату со всех иностранных судов, проходящих через пролив Эресунн (между Данией и Швецией). Это был «золотой рудник» для датской короны.
Роль США: В XIX веке США стали набирать морскую мощь и заявили, что не намерены платить за проход через международные воды. В 1855 году США официально отказались платить эту дань, что создало прецедент.
Итог: Под давлением США и других держав в 1857 году была подписана Копенгагенская конвенция. Пошлины были отменены, а Дания получила единоразовую компенсацию от морских держав (США заплатили свою долю отдельно).
2. Гренландия и США
С Гренландией ситуация иная. Дания никогда не взимала «пошлины за проход мимо Гренландии» в таком же масштабе или контексте, как в Эресунне.
Напротив, история отношений США и Гренландии строится на обороне и покупке. США несколько раз пытались купить Гренландию (в 1867, 1946 годах и проявляли интерес в наши дни), а также использовали её для размещения военных баз (например, авиабаза Туле) бесплатно или по договорам о совместной обороне, а не платили пошлины за проход.
Почему возникла путаница?
Скорее всего, вы слышали звон о том, что «США заставили Данию отменить вековые пошлины за проход кораблей» (что правда, но касается Балтики) и наложили это на современные новости о «спорах США и Дании из-за Гренландии».
"Ніхто не воюватиме з расєєю через Крим",
"Ніхто не воюватиме з расєєю через ту Україну"
Така движуха циклічно відбувається у людства.