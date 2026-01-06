РУС
Никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии, - советник Трампа Миллер

У Трампа объяснили, зачем США нужна Гренландия

Чтобы США могли защитить НАТО и обеспечить безопасность Арктики, Гренландия должна стать частью Штатов.

Об этом в интервью CNN заявил советник президента США Стивен Миллер, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не собирается воевать с Соединенными Штатами из-за будущего Гренландии", - сказал он.

"Соединенные Штаты - это сила НАТО. Чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", - добавил Миллер.

Читайте также: Слова Трампа наводят на мысль, что США планируют захватить Гренландию, - премьер Норвегии Стере

Ранее Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера - опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры Европы обнародовали заявление относительно Гренландии: Принадлежит ее народу

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Захват Гренландии Штатами будет означать конец НАТО, - премьер Дании Фредериксен

+14
А щоб забезпечити безпеку Середиземного моря що повинно стати "частиною Америки"? Італія, Іспанія? Ну й брєдятіна! Трампівські імбіцили вже путінців випереджають за рівнем шизофренії!
06.01.2026 16:57 Ответить
+12
Воювати не будуть за Гренландію, але і разом з США більше ніде не будуть воювати, ні в якому Афганістані, Іраку, Венесуелі, Колумбії та інших проблемних місцях! США забули як сильно їм допомагали союзники під час боротьби з тероризмом, невдячні покидьки. В такому сенсі не варто розраховувати і на гарантії безпеки від США, бо США самі перетворюються на джерело небезпеки!
06.01.2026 16:59 Ответить
+7
ой хлопаки дивіться не обсе ріть штани. дуже ви щось патужно почали керню ліпити. потім заїпетеся ковтати наліплене з гівна
06.01.2026 16:55 Ответить
далбайоби
06.01.2026 16:53 Ответить
Воювати не будуть за Гренландію, але і разом з США більше ніде не будуть воювати, ні в якому Афганістані, Іраку, Венесуелі, Колумбії та інших проблемних місцях! США забули як сильно їм допомагали союзники під час боротьби з тероризмом, невдячні покидьки. В такому сенсі не варто розраховувати і на гарантії безпеки від США, бо США самі перетворюються на джерело небезпеки!
06.01.2026 16:59 Ответить
Ігор як завжди дуже потужно пише, але забуває, що в тих гарячих точках воюють контрактники, а США має що запропонувати контрактнику з будь-якої країни.
06.01.2026 17:23 Ответить
А скільки грошей коштувала допомога союзників під час компанії в Іраку та Афганістані, якби США це купляли за гроші? По-перше такі речі не купиш за гроші, військова допомога дорожча за будь які гроші! Ми збільшуємо грошове забезпечення військових, але гроші не є вирішальним чинником для мобілізації навіть наших громадян, не кажучи про іноземців. Як казав Гай Юлій Цезарь - можна знайти безліч людей готових вбивати на гроші, але неможливо знайти людей готових вмирати за гроші!
06.01.2026 17:48 Ответить
Ага, в дурдомах Америки місяць відкритих дверей! А де ж ті міфічні противаги, що набито повинні зупиняти психічно хворих політиків?
06.01.2026 17:02 Ответить
ой хлопаки дивіться не обсе ріть штани. дуже ви щось патужно почали керню ліпити. потім заїпетеся ковтати наліплене з гівна
06.01.2026 16:55 Ответить
Напевно на своєму досвіді навчився, може лайно не у того їв
06.01.2026 17:17 Ответить
ТАК

- але прощайте американські товари
- прощайте закупки в США ВПК
- і ніхто не впишеться за США при битві з мусульманами чи Китаєм

чи Варта того Гренландія?
06.01.2026 16:57 Ответить
А щоб забезпечити безпеку Середиземного моря що повинно стати "частиною Америки"? Італія, Іспанія? Ну й брєдятіна! Трампівські імбіцили вже путінців випереджають за рівнем шизофренії!
06.01.2026 16:57 Ответить
Італія ні, а ось частина Іспанії, Франції та Великобританії частково знаходяться в Західній півкулі. Не кажучи вже про Португалію, Ірландію та Ісландію, які всією територією належать до Західної півкулі, тобто в полі інтересів Трампа.
06.01.2026 17:22 Ответить
А все почалося дуже банально - жаднюща Данія стягувала космічне мито за прохід кораблів біля Гренландії. Я памьятаю ту новину де трамп сказав що вони "грабіжники". і після того сказав що забере Гренландію щоб не припухали со своїми митами.

І що тепер? тепер всі бояться що забере.
06.01.2026 16:59 Ответить
Где ты эту хрень откопал? Хотя бы проверял такую информацию!
Нет, это не совсем так, но в вашем вопросе, скорее всего, смешались два разных исторических факта.
Дания действительно взимала знаменитые и очень высокие пошлины за проход кораблей, из-за чего у неё был серьезный конфликт с США, но это касалось не Гренландии, а пролива Эресунн (Sound Dues) на входе в Балтийское море.
Вот как обстоят дела на самом деле:

1. Зундская пошлина (Эресуннская пошлина) - реальная причина конфликта
На протяжении более 400 лет (с 1429 по 1857 год) Дания взимала плату со всех иностранных судов, проходящих через пролив Эресунн (между Данией и Швецией). Это был «золотой рудник» для датской короны.
Роль США: В XIX веке США стали набирать морскую мощь и заявили, что не намерены платить за проход через международные воды. В 1855 году США официально отказались платить эту дань, что создало прецедент.
Итог: Под давлением США и других держав в 1857 году была подписана Копенгагенская конвенция. Пошлины были отменены, а Дания получила единоразовую компенсацию от морских держав (США заплатили свою долю отдельно).

2. Гренландия и США
С Гренландией ситуация иная. Дания никогда не взимала «пошлины за проход мимо Гренландии» в таком же масштабе или контексте, как в Эресунне.
Напротив, история отношений США и Гренландии строится на обороне и покупке. США несколько раз пытались купить Гренландию (в 1867, 1946 годах и проявляли интерес в наши дни), а также использовали её для размещения военных баз (например, авиабаза Туле) бесплатно или по договорам о совместной обороне, а не платили пошлины за проход.

Почему возникла путаница?
Скорее всего, вы слышали звон о том, что «США заставили Данию отменить вековые пошлины за проход кораблей» (что правда, но касается Балтики) и наложили это на современные новости о «спорах США и Дании из-за Гренландии».
06.01.2026 17:07 Ответить
дивно ... наче нема ніяких мит за прохід повз ту Гренландію (це ж не канали типу панамського і суецького) хіба портові і екологічні збори якщо до них в порт сунешся 🤔
06.01.2026 17:08 Ответить
Так і ***** розмірковувало:
"Ніхто не воюватиме з расєєю через Крим",
"Ніхто не воюватиме з расєєю через ту Україну"
06.01.2026 17:04 Ответить
Ніхто - Трамп забере - і не подавиться
06.01.2026 17:04 Ответить
Військова база і достатньо...Бо яка безпека НАТО , якщо пиз...юк знюхався з х...йлом
06.01.2026 17:05 Ответить
Подейкують, що янкі вже готують багато колючого дроту для створення резервацій. Місцеві аборигени мають мати своє місце. Ну, щоб було як в США.
06.01.2026 17:51 Ответить
Ну чому не будуть же? В коментарях он які війни йдуть...
показать весь комментарий
воювати дійсно ніхто не буде , а ось дрон на оптоволокні в стару дурну макітру може прилетіти ! куля в вухо прилетіла .
показать весь комментарий
Бровь паднімім, і Гренландія паймет всьо (с)
показать весь комментарий
Для Украиїни будь-які варіанти хєрові. Може потрібно заявити про споконвічні українські землі Східних Словаччини та Угорщини раз пішла така п'янка?
показать весь комментарий
А колись США були оплотом демократії, колись. Я раніше думав шо Штати це держава яку вже не може ніхто зруйнувати, а вийшло що як і срср там тоже базікали що соціалізм переміг повністю і остаточно, реставрація капіталізму не можлива. А сами комуняки його і угробили. Виявляється що і демократію може зруйнувати один дебіл з купкою соратників.
показать весь комментарий
Вони автократи, а не демократи
показать весь комментарий
Шизофреники
показать весь комментарий
Данія маленька країна, але в давинній історії змогла завоювати бритів, ну разом з іншими нордами та вікінгами. Ше один придурковатий шлімазел.
показать весь комментарий
Зараз зовсім інші часи. В Скандинавії переміг фемінізм і лгбт, вояками бути вже не в тренді.
показать весь комментарий
Бритів завойовували римляни, дани - англів та саксів.
показать весь комментарий
Мав на увазі острови.
показать весь комментарий
Китай завтра скаже таке про Тайвань.Аргентина про фолкленські острови.Японія про Курили?)
показать весь комментарий
Японія про Курили 😸😸😸.
показать весь комментарий
Так,це не з цього ряду))але война)
показать весь комментарий
На Тайване живут миллионы людей, в Гренландии пару тысяч.
показать весь комментарий
Старе, руде пердло просто хоче розвернути на острові криптомайнинг. Інше його мало цікавить. Схиляюсь до думки, що Європа буде шукати компроміси і відрізати клапоть від своєї поли аби вспокоїти дурня.
показать весь комментарий
Не кидайте зразу помідори 😸😸😸. Та на мою думку тут нє всьо так однозначно 😸. Дійсно з точки зору міжнародного права та демократії Гренладнію США не мають права чипати. Та вона автономна Республіка і геограіфічно, хоча політично належить Європі, відноситься до північної Америки. І дивлячись на без хребетність ЄС логічно, що США розуміють від стурбованих в Європі толку мало, а Китай чи раша їм під боком не потрібні. Заналом вся ситуації в Європі з Україною та Гренладнією наслідок лівацтва ЄС.
показать весь комментарий
маховик набирає силу
показать весь комментарий
Це у владі США те покоління, яке не бачило війни, відгодоване за кошт всієї планети, з розжирілими сраками і заплившим жиром мозком. Як казав дід фуйло - хочеться движухи.
Така движуха циклічно відбувається у людства.
показать весь комментарий
А в ЄС прям покоління Рембо 😸
показать весь комментарий
Штати як росія самі не перемогли ні в одній війні в,єтнам афганістан а тепер проти всього євросоюзу і нато розпушили хвоста
показать весь комментарий
Европа упрямится на ровном месте. Та Голландия ей вообще не нада. Пусть забирают.
показать весь комментарий
Трамп-"реінкарнація" Гітлера й Мусоліні у одному флаконі, з тими ж "ідеями" й "аргументами" у ******** обгортці! Звідси й "любов" до путлера й зневага до всіх і вся! І світ,особливо Європа,знову,намагаючись не засмутити "гегемона", втрапить на кривавий бенкет у якості "основної страви"! "Скринька Пандори" вже відкрита!
показать весь комментарий
