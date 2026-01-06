Никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии, - советник Трампа Миллер

Чтобы США могли защитить НАТО и обеспечить безопасность Арктики, Гренландия должна стать частью Штатов.

Об этом в интервью CNN заявил советник президента США Стивен Миллер, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не собирается воевать с Соединенными Штатами из-за будущего Гренландии", - сказал он.

"Соединенные Штаты - это сила НАТО. Чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", - добавил Миллер.

Ранее Кэти Миллер - жена советника президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивена Миллера - опубликовала карту Гренландии в цветах американского флага

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

