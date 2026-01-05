Слова Трампа наводят на мысль, что США планируют захватить Гренландию, - премьер Норвегии Стере
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прокомментировал новые заявления Дональда Трампа о контроле над Гренландией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.
Подробности
"Такой способ выражения, когда говорят, что "нужна Гренландия", наводит на мысль, что США планируют захватить Гренландию", - отметил он.
"Тогда мы должны заявить, что Гренландия является частью Королевства Дания, и что этот вопрос решают датчане и гренландцы", - добавил премьер Норвегии.
Стере считает, что "то, что произошло в Венесуэле, не соответствует международному праву".
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Топ комментарии
+3 Погрібний Олександр
показать весь комментарий05.01.2026 11:34 Ответить Ссылка
+2 Alex Bylim #199631
показать весь комментарий05.01.2026 11:30 Ответить Ссылка
+2 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий05.01.2026 11:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо в Гренландіі найбільші ліси кокі