Слова Трампа наводят на мысль, что США планируют захватить Гренландию, - премьер Норвегии Стере

Трамп хочет захватить Гренландию? Что говорят в Норвегии?

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прокомментировал новые заявления Дональда Трампа о контроле над Гренландией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.

Подробности

"Такой способ выражения, когда говорят, что "нужна Гренландия", наводит на мысль, что США планируют захватить Гренландию", - отметил он.

"Тогда мы должны заявить, что Гренландия является частью Королевства Дания, и что этот вопрос решают датчане и гренландцы", - добавил премьер Норвегии.

Стере считает, что "то, что произошло в Венесуэле, не соответствует международному праву".

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

