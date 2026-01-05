Слова Трампа наводят на мысль, что США планируют захватить Гренландию, - премьер Норвегии Стере

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прокомментировал новые заявления Дональда Трампа о контроле над Гренландией.

Подробности

"Такой способ выражения, когда говорят, что "нужна Гренландия", наводит на мысль, что США планируют захватить Гренландию", - отметил он.

"Тогда мы должны заявить, что Гренландия является частью Королевства Дания, и что этот вопрос решают датчане и гренландцы", - добавил премьер Норвегии.

Стере считает, что "то, что произошло в Венесуэле, не соответствует международному праву".

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

