УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14800 відвідувачів онлайн
Новини Контроль США над Гренландією
3 172 32

Слова Трампа наводять на думку, що США планують захопити Гренландію, - прем’єр Норвегії Стере

Трамп хоче захопити Гренландію? Що кажуть у Норвегії?

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прокоментував нові заяви Дональда Трампа щодо контролю над Гренландією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Такий спосіб висловлювання, коли кажуть, що "потрібна Гренландія", наводить на думку, що США планують захопити Гренландію", - зазначив він.

"Тоді ми повинні заявити, що Гренландія є частиною Королівства Данія, і що це питання вирішують данці та гренландці", - додав прем'єр Норвегії.

Стере вважає, що "те, що сталося у Венесуелі, не відповідає міжнародному праву".

Читайте: Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії в кольорах прапора США: Реакція посла Данії

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте також: Данія різко відповіла Трампу на погрози щодо анексії Гренландії

Автор: 

Гренландія (231) США (26961) Трамп Дональд (9081) Стере Йонас Гар (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
США не планує захопити Гренландію. Бо по великому рахунку вона США не потрібна (там діє американська військова база). Гренладія - під надійним захистом всього блоку НАТО. Планує захопити острів Трамп - йому особисто для бізнесу потрібні корисні копалини Гренландії
показати весь коментар
05.01.2026 11:40 Відповісти
+7
Цей навіжений маразматик ще натворить бід!
показати весь коментар
05.01.2026 11:34 Відповісти
+5
Словесний пронос Трампа часто наводить на думку, що психіатри десь недопрацювали.
показати весь коментар
05.01.2026 11:32 Відповісти

Завантаження...

 
 