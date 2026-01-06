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Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
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Ніхто не воюватиме зі США через майбутнє Гренландії, - радник Трампа Міллер

У Трампа пояснили, навіщо США Гренландія

Щоб США могли захисти НАТО та забезпечити безпеку Арктики - Гренландія має стати частиною Штатів.

Про це в інтерв'ю CNN заявив радник президента США Стівен Міллер, передає Цензор.НЕТ.

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"Ніхто не збирається воювати зі Сполученими Штатами через майбутнє Гренландії", - сказав він.

"Сполучені Штати – це сила НАТО. Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", - додав Міллер.

Читайте також: Слова Трампа наводять на думку, що США планують захопити Гренландію, - прем’єр Норвегії Стере

Раніше Кеті Міллер - дружина радника президента США Дональда Трампа та заступника керівника апарату Білого дому з питань політики та внутрішньої безпеки Стівена Міллера - опублікувала карту Гренландії у кольорах американського прапора

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери Європи оприлюднили заяву щодо Гренландії: Належить її народу

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Також читайте: Захоплення Гренландії Штатами означатиме кінець НАТО, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Автор: 

Гренландія (231) США (26961)
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Топ коментарі
+37
Воювати не будуть за Гренландію, але і разом з США більше ніде не будуть воювати, ні в якому Афганістані, Іраку, Венесуелі, Колумбії та інших проблемних місцях! США забули як сильно їм допомагали союзники під час боротьби з тероризмом, невдячні покидьки. В такому сенсі не варто розраховувати і на гарантії безпеки від США, бо США самі перетворюються на джерело небезпеки!
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06.01.2026 16:59 Відповісти
+30
А щоб забезпечити безпеку Середиземного моря що повинно стати "частиною Америки"? Італія, Іспанія? Ну й брєдятіна! Трампівські імбіцили вже путінців випереджають за рівнем шизофренії!
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06.01.2026 16:57 Відповісти
+18
Ага, в дурдомах Америки місяць відкритих дверей! А де ж ті міфічні противаги, що набито повинні зупиняти психічно хворих політиків?
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06.01.2026 17:02 Відповісти

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