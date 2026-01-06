Лідери Європи оприлюднили заяву щодо Гренландії: Належить її народу

Лідери європейських країн висловили позицію щодо Гренландії на тлі заяв Дональда Трампа про бажання контролювати острів.

Відповідну заяву оприлюднив уряд Данії, передає Цензор.НЕТ.

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Хто підтримав заяву?

До заяви приєдналися лідер Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, прем'єрка Італії Мелоні, прем'єр Польщі Туск, прем'єр Іспанії Санчес, прем'єр Великої Британії Стармер та прем'єрка Данії Фредеріксен.

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Там наголосили, що безпека в Арктиці залишається ключовим пріоритетом для Європи та має вирішальне значення для міжнародної та трансатлантичної безпеки.

"НАТО чітко просигналізував, що Арктичний регіон – пріоритет, і європейські союзники активізували свої зусилля.

Ми і багато інших союзників збільшили присутність, діяльність та інвестиції, щоб підтримувати безпеку в Арктиці і стримувати суперників. Королівство Данія, включно з Гренландією, є частиною НАТО", - йдеться в заяві лідерів.

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За їхніми словами, безпека в Арктиці має бути досягнута колективними зусиллями, зокрема в рамках НАТО - до якого входять і США, "з дотриманням принципів Статуту ООН, у тому числі щодо суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів".

"Це універсальні принципи, і ми не припинимо їх захищати. США - ключовий партнер у цих зусиллях, як країна-член НАТО та країна, що також має оборонну угоду з Королівством Данія від 1951 року.

Гренландія належить її народу. Данія та Гренландія, і лише вони, мають вирішувати щодо питань, які стосуються Данії та Гренландії", - підсумували лідери.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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