У Трампа розробляють проєкт угоди щодо Гренландії, - The Economist

Адміністрація Білого дому працює над проєктом угоди щодо Гренландії, який запропонують керівництву острова.

Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, посадовці США розглядають можливість запропонувати Гренландії укласти Договір про вільну асоціацію, що передбачає покращення рівня життя жителів Гренландії.

Такі домовленості США вже мають із Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау. Штати надають партнерам фінансову підтримку, а ті зберігають їхнє внутрішнє самоврядування в обмін на передачу США повноважень розв'язувати питання безпеки та оборони.

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Видання зазначає, що політика адміністрації Трампа має дві цілі: посилити розбіжності між владою Гренландії та Данії, а також спробувати налагодити прямі домовленості з місцевою владою, оминаючи Копенгаген.

"Пряма анексія" залишається малоймовірною, проте претензії США викликали паніку серед лідерів Європи.

The Economist також нагадує, що на Гренландії вже розміщено американську військову базу. Хоча умови договорів з Данією не передбачають обмеження кількісного складу військовослужбовців США на острові, значне збільшення кількості військ США може потребувати згоди Копенгагена.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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