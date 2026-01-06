Politico: Найближчими місяцями США можуть встановити контроль над Гренландією

У Вашингтоні обговорюють сценарії посилення контролю над Гренландією вже протягом поточного року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Politico.

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Видання опирається на коментарі посадовців, які вказують на можливе використання політичного "вікна можливостей" у найближчі місяці.

За даними джерел, у США розглядають кілька символічних дат для активізації цієї теми. Серед них — 4 липня, коли країна відзначатиме 250-ту річницю незалежності, а також період напередодні проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада. Експерти припускають, що адміністрація може прагнути закріпити стратегічний вплив на острові до цих політичних подій.

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Позиція США

У Білому домі не приховують, що питання Гренландії розглядається крізь призму безпеки. Раніше президент США Дональд Трамп публічно пояснював інтерес Вашингтону до острова.

"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Якщо подивитися на узбережжя, там можна побачити російські та китайські кораблі. Тож Гренландія — це велика справа", — заявив Трамп.

Американська сторона наголошує, що йдеться не про ресурси, а про контроль над стратегічним регіоном у Північній Атлантиці та Арктиці. Саме цей аргумент дедалі частіше звучить у заявах політиків, близьких до адміністрації президента.

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Реакція Данії та дипломатичні сигнали

Копенгаген жорстко відреагував на подібні заяви. Посол Данії у США Єспер Меллер Соренсен офіційно нагадав про територіальну цілісність Гренландії. Приводом стала публікація у соцмережі X, де була розміщена карта острова в кольорах американського прапора з підписом "незабаром".

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен підкреслив, що країна не погодиться на передачу Гренландії Сполученим Штатам. За його словами, такі вимоги є неприйнятними, а для роз’яснення позиції Вашингтона до МЗС Данії було викликано посла США Кена Хауері.

Ситуація навколо Гренландії залишається напруженою. Аналітики зазначають, що подальший розвиток подій залежатиме від внутрішньополітичних процесів у США та реакції союзників по НАТО.

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