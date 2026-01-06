Politico: В ближайшие месяцы США могут установить контроль над Гренландией

В Вашингтоне обсуждают сценарии усиления контроля над Гренландией уже в течение текущего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалахPolitico.

Издание опирается на комментарии чиновников, которые указывают на возможное использование политического "окна возможностей" в ближайшие месяцы.

По данным источников, в США рассматривают несколько символических дат для активизации этой темы. Среди них — 4 июля, когда страна будет отмечать 250-ю годовщину независимости, а также период накануне промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября. Эксперты предполагают, что администрация может стремиться закрепить стратегическое влияние на острове до этих политических событий.

Позиция США

В Белом доме не скрывают, что вопрос Гренландии рассматривается через призму безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп публично объяснял интерес Вашингтона к острову.

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Если посмотреть на побережье, там можно увидеть российские и китайские корабли. Поэтому Гренландия — это большое дело", — заявил Трамп.

Американская сторона подчеркивает, что речь идет не о ресурсах, а о контроле над стратегическим регионом в Северной Атлантике и Арктике. Именно этот аргумент все чаще звучит в заявлениях политиков, близких к администрации президента.

Реакция Дании и дипломатические сигналы

Копенгаген жестко отреагировал на подобные заявления. Посол Дании в США Йеспер Меллер Соренсен официально напомнил о территориальной целостности Гренландии. Поводом стала публикация в соцсети X, где была размещена карта острова в цветах американского флага с подписью "скоро".

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен подчеркнул, что страна не согласится на передачу Гренландии Соединенным Штатам. По его словам, такие требования неприемлемы, а для разъяснения позиции Вашингтона в МИД Дании был вызван посол США Кен Хауэри.

Ситуация вокруг Гренландии остается напряженной. Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от внутриполитических процессов в США и реакции союзников по НАТО.

