Politico: В ближайшие месяцы США могут установить контроль над Гренландией
В Вашингтоне обсуждают сценарии усиления контроля над Гренландией уже в течение текущего года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалахPolitico.
Издание опирается на комментарии чиновников, которые указывают на возможное использование политического "окна возможностей" в ближайшие месяцы.
- По данным источников, в США рассматривают несколько символических дат для активизации этой темы. Среди них — 4 июля, когда страна будет отмечать 250-ю годовщину независимости, а также период накануне промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября. Эксперты предполагают, что администрация может стремиться закрепить стратегическое влияние на острове до этих политических событий.
Позиция США
В Белом доме не скрывают, что вопрос Гренландии рассматривается через призму безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп публично объяснял интерес Вашингтона к острову.
"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Если посмотреть на побережье, там можно увидеть российские и китайские корабли. Поэтому Гренландия — это большое дело", — заявил Трамп.
Американская сторона подчеркивает, что речь идет не о ресурсах, а о контроле над стратегическим регионом в Северной Атлантике и Арктике. Именно этот аргумент все чаще звучит в заявлениях политиков, близких к администрации президента.
Реакция Дании и дипломатические сигналы
Копенгаген жестко отреагировал на подобные заявления. Посол Дании в США Йеспер Меллер Соренсен официально напомнил о территориальной целостности Гренландии. Поводом стала публикация в соцсети X, где была размещена карта острова в цветах американского флага с подписью "скоро".
Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен подчеркнул, что страна не согласится на передачу Гренландии Соединенным Штатам. По его словам, такие требования неприемлемы, а для разъяснения позиции Вашингтона в МИД Дании был вызван посол США Кен Хауэри.
Ситуация вокруг Гренландии остается напряженной. Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от внутриполитических процессов в США и реакции союзников по НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Заради миру в усьому світі, звичайно. Доколє жителі Гренландії будуть стогнати під важким чоботом цього самодура?
Чекаю блогерів і експертів які пояснять нам детально чому чергове накладання купи лайна на міжнародне право - вигідно для України.
Для вузького горизонту - добре (в тому числі і для нас), що нарешті нахабний диктатор отримав *****.
Для середнього горизонту - не дуже (проросійська Родрігес змінила Мадуро, курс країни на зближення з руснею зберігається, бо наземного контролю США немає)
Для дального горизонту - дуже погано, і зрозуміло, чому.
Ггг )))
А поки трамп буде колеса відкручувати, китай магнітолу зніме.
Тихенько пропонуєте Британії(погоджено з Французами і Німечиною, всі інші блазні ЄС нах), це важливо, враховуючи геополітичну напругу, потенційні загрози, для кращого реагування на них в суворих зимових умовах, зайняти колишні бази США військовими та флотом. З подальшим підключенням Франції і Німечини.
Трумп - сосе.