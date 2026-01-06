РУС
Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
3 885 27

Politico: В ближайшие месяцы США могут установить контроль над Гренландией

Гренландия и Трамп

В Вашингтоне обсуждают сценарии усиления контроля над Гренландией уже в течение текущего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалахPolitico.

Издание опирается на комментарии чиновников, которые указывают на возможное использование политического "окна возможностей" в ближайшие месяцы.

  • По данным источников, в США рассматривают несколько символических дат для активизации этой темы. Среди них — 4 июля, когда страна будет отмечать 250-ю годовщину независимости, а также период накануне промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября. Эксперты предполагают, что администрация может стремиться закрепить стратегическое влияние на острове до этих политических событий.

Читайте: "Это наше полушарие": Госдеп США заинтриговал изображением Трампа в соцсетях

Позиция США

В Белом доме не скрывают, что вопрос Гренландии рассматривается через призму безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп публично объяснял интерес Вашингтона к острову.

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Если посмотреть на побережье, там можно увидеть российские и китайские корабли. Поэтому Гренландия — это большое дело", — заявил Трамп.

Американская сторона подчеркивает, что речь идет не о ресурсах, а о контроле над стратегическим регионом в Северной Атлантике и Арктике. Именно этот аргумент все чаще звучит в заявлениях политиков, близких к администрации президента.

Читайте также: Трамп назначил спецпосланника США в Гренландии. Дания призвала уважать ее территориальную целостность

Реакция Дании и дипломатические сигналы

Копенгаген жестко отреагировал на подобные заявления. Посол Дании в США Йеспер Меллер Соренсен официально напомнил о территориальной целостности Гренландии. Поводом стала публикация в соцсети X, где была размещена карта острова в цветах американского флага с подписью "скоро".

Гренландия

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен подчеркнул, что страна не согласится на передачу Гренландии Соединенным Штатам. По его словам, такие требования неприемлемы, а для разъяснения позиции Вашингтона в МИД Дании был вызван посол США Кен Хауэри.

Ситуация вокруг Гренландии остается напряженной. Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от внутриполитических процессов в США и реакции союзников по НАТО.

Читайте также: Премьер Гренландии Нильсен об очередных претензиях Трампа: это наша страна, наши решения принимаются здесь

+12
Гиги, гага, данський король наркоторговець, і взагалі це треба для боротьби з расією (так сказав Трампиня, не питайте чому).

Чекаю блогерів і експертів які пояснять нам детально чому чергове накладання купи лайна на міжнародне право - вигідно для України.
06.01.2026 01:52
06.01.2026 01:52 Ответить
+9
Ну ясно, всім відомий жахливий диктатор Гренландії Йенс Фредерік-Нільсен заслуговує на чергову спецоперацію.
Заради миру в усьому світі, звичайно. Доколє жителі Гренландії будуть стогнати під важким чоботом цього самодура?
06.01.2026 01:51
06.01.2026 01:51 Ответить
+6
на узбережжі чорного моря можна також побачити російські кораблі, але крим віддали росіянам. Чи ета другое?
06.01.2026 02:44
06.01.2026 02:44 Ответить
залишилось розквартирувати в Гренландії продажних венесуельських військових

.
06.01.2026 01:19
06.01.2026 01:19 Ответить
Ну ясно, всім відомий жахливий диктатор Гренландії Йенс Фредерік-Нільсен заслуговує на чергову спецоперацію.
Заради миру в усьому світі, звичайно. Доколє жителі Гренландії будуть стогнати під важким чоботом цього самодура?
06.01.2026 01:51
06.01.2026 01:51 Ответить
Демократія по-штатоаськи. Еталон.
06.01.2026 07:18
06.01.2026 07:18 Ответить
Гиги, гага, данський король наркоторговець, і взагалі це треба для боротьби з расією (так сказав Трампиня, не питайте чому).

Чекаю блогерів і експертів які пояснять нам детально чому чергове накладання купи лайна на міжнародне право - вигідно для України.
06.01.2026 01:52
06.01.2026 01:52 Ответить
зараз свідки святої непогрішної америки тобі розкажуть що є хороше порушення міжнародного права і погане порушення міжнародного права. От америка завжди на стороні добра, тому і порушення міжнародного права в них виключно хороше.
06.01.2026 02:09
06.01.2026 02:09 Ответить
Особливо вона такою стала при трампонутому, США стало трампостаном, в скоро і до ху...лостана скотиться
06.01.2026 06:51
06.01.2026 06:51 Ответить
Не богохульствуйте. Вірніше, не цензорхульствуйте.
06.01.2026 07:02
06.01.2026 07:02 Ответить
Тут той випадок, коли точка зору залежить від місця сидіння, тобто від спостережуваного горизонту.
Для вузького горизонту - добре (в тому числі і для нас), що нарешті нахабний диктатор отримав *****.
Для середнього горизонту - не дуже (проросійська Родрігес змінила Мадуро, курс країни на зближення з руснею зберігається, бо наземного контролю США немає)
Для дального горизонту - дуже погано, і зрозуміло, чому.
06.01.2026 06:28
06.01.2026 06:28 Ответить
Американська сторона наголошує, що мова йде не про ресурси.
Ггг )))
06.01.2026 01:53
06.01.2026 01:53 Ответить
Тільки про територію, а ресурси, так склалося, знаходяться на цієї території
06.01.2026 06:46
06.01.2026 06:46 Ответить
на узбережжі чорного моря можна також побачити російські кораблі, але крим віддали росіянам. Чи ета другое?
06.01.2026 02:44
06.01.2026 02:44 Ответить
настав час послати до берегів Гренландії АУГ. А краще дві.
А поки трамп буде колеса відкручувати, китай магнітолу зніме.
06.01.2026 03:06
06.01.2026 03:06 Ответить
Трампмає рота як у дешевої мінєтчиці. І ось оцим ротом він хоче не тільки Західну півкулю, але ще й Східну проковтнути… впевнена, що фізичні дані його рота будуть на заваді. Дід просто здохне. У тиск на росію не вірю… театр.
06.01.2026 03:10
06.01.2026 03:10 Ответить
"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3593980 Так у вас там є військові бази якщо нехватає будуйте ще в чому питання чи питання в іншомум в незлічених багацтвах Гренландії. Путін теж казав що мета війни вбити всіх нацистів на Украине без яких він виграв би особисто Другу Світову війну якщо був президентом у 1945 році., а потім виявляється що питання теріторій стає головним . Так що все починається з Будапештського меморандуму якщо у тебе є ракети з ядерною зброєю ти можеш навіть насрати союзнику в обличчя. Тому що як казав Черчель немає постійних друзів а є постійні інтереси. А Трамп тим часом доїдає остання українські цукерки згідно будапештського меморандуму а свої він сказав сам зїсть.
06.01.2026 04:53
06.01.2026 04:53 Ответить
Теза " У Британії немає постійних союзників, є тільки постійні інтереси...", існує ще з ХІХ століття. Дкхто приписує цей вислів королеві Вікторії , дехто - прем"єр-міністру Дізраелі...
06.01.2026 08:09
06.01.2026 08:09 Ответить
Два слова "Піздец Тайбею". На жаль
06.01.2026 06:14
06.01.2026 06:14 Ответить
Гренландія - штучно створена країна. Це завжди були американська територія. Тому тримаємо кулаки. P..s.. Це дуже послабить Путіна. Усе, що не відбувається в світі, ослабляє Путіна. Тому він такій розслаблений.
06.01.2026 06:41
06.01.2026 06:41 Ответить
Колиу...ло, напало на Україну це стало злом для цивілізованого світу. А трампонутий зробив ще гірше, не знаю на догоду ху....лу, або по власному недоумству, але він працює не на США, він розвалює НАТО, ЄС і взагалі усю світову систему стримування агресивних держав типу ху...лостана. і як буде реагуватиме НАТО коли один з основних його членів, нападе на такого ж члена НАТО. На мою думку доки ми намагатимемося стати членом ЄС, його вже не буде, агент краснов завдання ху...ла/Китая виконає
06.01.2026 06:42
06.01.2026 06:42 Ответить
Це відбудеться завдяки росії, яка створила прецедент безнаказанного порушення норм міжнародного права. сша цим скористались. рашка послужила на благо сша
06.01.2026 07:58
06.01.2026 07:58 Ответить
Трамп і путін- два брата по духу і по крові.Вони дивляться на світ однаково тими ж самими хижими очима загарбника. Іх об'єднує їхнє спільне тяжіння до реалізму raw power та руйнування ліберального світового порядку, Обидва дивляться на світ як автократи: вони прагнуть змусити світ підлаштуватися під їхнє бачення, а не підлаштовуватися під світові стандарти демократії чи прав людини, Обидва відкидають ідею глобальних правил для всіх, віддаючи перевагу домовленостям між «великими державами». Путін прагне відновити контроль над пострадянським простором, вважаючи це історичним правом росії.Трамп демонструє схильність до концепції, де великі держави мають право на свої географічні сфери впливу, і у відкриту говорить про приєднання до США Канади і Гренландіі вважаючи що це посилить безпеку США. У обох той самий «імперський» стиль, бо обидва сприймають міжнародні відносини не як співпрацю заради цінностей свободи, демократіі і міжнародного права і сили права, а як низку угод, де панує право сили іперемагає сильніший. Трамп завдав ударів по Ірану та провів агресивні дії у Венесуелі , що експерти називають переходом США до «імперської фази» консолідації сили. Путін використовує військову силу в Украіні для розширення кордонів, вважаючи, що право сили стоїть вище за міжнародне право.І Трамп, і путін демонстративно не привохують неприязнь до багатосторонніх інституцій. Обидва бачать загрозу у міжнародних організаціях (ООН, НАТО, ЄС). Путін бореться проти розширення НАТО та впливу ЄС, вбачаючи в них інструменти Заходу.Трамп продовжує політику виходу або послаблення участі США у багатосторонніх угодах, вважаючи їх обмежувальними для американських інтересів. P.S Попри те, що Трамп хоча часом і діє як суперник росії (наприклад, через тарифи або енергетичну конкуренцію), усі його методи, погляди , думки і діі - такі ж самі ,як і путіна.... Отже, хоча біологічно вони і не рідні, але їх точно можно назвати «духовними близнюками» через віддання переваги цинічному реалізму та силі над міжнародним правом, через схожий авторитарний стиль управління та прагнення перерозподілити світ на своі зони впливу....
06.01.2026 08:04
06.01.2026 08:04 Ответить
А я ж казала, що наступною буде Гренландія. У Трампа своя півкуля, де він буде чинити безлад та анексовувати чужі території. ***** дало йому приклад, як це робиться.
06.01.2026 08:32
06.01.2026 08:32 Ответить
Данія даю пораду.
Тихенько пропонуєте Британії(погоджено з Французами і Німечиною, всі інші блазні ЄС нах), це важливо, враховуючи геополітичну напругу, потенційні загрози, для кращого реагування на них в суворих зимових умовах, зайняти колишні бази США військовими та флотом. З подальшим підключенням Франції і Німечини.
Трумп - сосе.
06.01.2026 08:33
06.01.2026 08:33 Ответить
 
 