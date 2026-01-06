У Трампа разрабатывают проект соглашения относительно Гренландии, - The Economist
Администрация Белого дома работает над проектом соглашения относительно Гренландии, который предложат руководству острова.
Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, чиновники США рассматривают возможность предложить Гренландии заключить Договор о свободной ассоциации, предусматривающий улучшение уровня жизни жителей Гренландии.
Такие договоренности США уже имеют с Микронезией, Маршалловыми островами и Палау. Штаты предоставляют партнерам финансовую поддержку, а те сохраняют свое внутреннее самоуправление в обмен на передачу США полномочий решать вопросы безопасности и обороны.
Издание отмечает, что политика администрации Трампа преследует две цели: усилить разногласия между властями Гренландии и Дании, а также попытаться наладить прямые договоренности с местными властями, минуя Копенгаген.
"Прямая аннексия" остается маловероятной, однако претензии США вызвали панику среди лидеров Европы.
The Economist также напоминает, что на Гренландии уже размещена американская военная база. Хотя условия договора с Данией не предусматривают ограничения количественного состава военнослужащих США на острове, значительное увеличение количества войск США может потребовать согласия Копенгагена.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
