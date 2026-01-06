У Трампа разрабатывают проект соглашения относительно Гренландии, - The Economist

Администрация Белого дома работает над проектом соглашения относительно Гренландии, который предложат руководству острова.

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, чиновники США рассматривают возможность предложить Гренландии заключить Договор о свободной ассоциации, предусматривающий улучшение уровня жизни жителей Гренландии.

Такие договоренности США уже имеют с Микронезией, Маршалловыми островами и Палау. Штаты предоставляют партнерам финансовую поддержку, а те сохраняют свое внутреннее самоуправление в обмен на передачу США полномочий решать вопросы безопасности и обороны.

Издание отмечает, что политика администрации Трампа преследует две цели: усилить разногласия между властями Гренландии и Дании, а также попытаться наладить прямые договоренности с местными властями, минуя Копенгаген.

"Прямая аннексия" остается маловероятной, однако претензии США вызвали панику среди лидеров Европы.

The Economist также напоминает, что на Гренландии уже размещена американская военная база. Хотя условия договора с Данией не предусматривают ограничения количественного состава военнослужащих США на острове, значительное увеличение количества войск США может потребовать согласия Копенгагена.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

