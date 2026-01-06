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Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
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Захоплення Гренландії Штатами означатиме кінець НАТО, - прем’єрка Данії Фредеріксен

У Данії відреагували на слова Трампа щодо Гренландії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що слова Дональда Трампа щодо Гренландії варто сприймати серйозно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.

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Що сказала Фредеріксен?

За її словами, якщо США вирішать у військовий спосіб атакувати іншу країну НАТО, "то все закінчиться".

"Включно з нашим НАТО і, отже, безпекою, яка була забезпечена з кінця Другої світової війни", - додала прем'єрка Данії.

Фредеріксен зазначила, що робить все можливе, аби цього не сталося.

"Я вірю в демократію та міжнародні правила гри. І я також вірю, що кордони не змінюються ні в один, ні в інший бік", - підсумувала вона.

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Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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Автор: 

Гренландія (231) Данія (928) Трамп Дональд (9081) Фредеріксен Метте (127)
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Топ коментарі
+13
"Я вірю в демократію та міжнародні правила гри. І я також вірю, що кордони не змінюються ні в один, ні в інший бік" -доросла людина а вірить у казки...
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06.01.2026 13:50 Відповісти
+10
НАТО вже давно кінець.
Ті хто зрозумів - утворюють коаліцію охочих. Правда крім гучних заяв в них поки нічого не виходить, але все ж
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06.01.2026 13:48 Відповісти
+9
НАТО і так померло, через бездіяльність США, тому НАТО просто буде існувати без США. Але можна буде взяти до НАТО інші країни!
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06.01.2026 13:47 Відповісти

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