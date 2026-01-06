Захоплення Гренландії Штатами означатиме кінець НАТО, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що слова Дональда Трампа щодо Гренландії варто сприймати серйозно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.

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Що сказала Фредеріксен?

За її словами, якщо США вирішать у військовий спосіб атакувати іншу країну НАТО, "то все закінчиться".

"Включно з нашим НАТО і, отже, безпекою, яка була забезпечена з кінця Другої світової війни", - додала прем'єрка Данії.

Фредеріксен зазначила, що робить все можливе, аби цього не сталося.

"Я вірю в демократію та міжнародні правила гри. І я також вірю, що кордони не змінюються ні в один, ні в інший бік", - підсумувала вона.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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