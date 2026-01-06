Європейці уникатимуть теми Гренландії на зустрічі щодо України, щоб не дратувати США, - Politico

Європейські посадовці вважають, що згадка Гренландії під час зустрічі "Коаліції рішучих" у Парижі 6 січня може викликати негативну реакцію США, тому намагаються не порушувати цю тему, аби не зірвати процес обговорення миру в Україні.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, погрози Дональда Трампа щодо можливої анексії Гренландії "висітимуть у повітрі" під час зустрічі в Парижі, де близько 40 лідерів і високопосадовців ЄС зберуться для обговорення гарантій безпеки для України.

За словами представника Єлисейського палацу, однією з ключових цілей зустрічі є поглиблення узгодженості між Україною, Європою та США щодо шляхів завершення війни Росії проти України. Він наголосив, що участь США у цьому процесі є вирішальною.

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Водночас представник ЄС зазначив, що будь-яка спроба змістити фокус дискусії на Гренландію може роздратувати Трампа та поставити під загрозу переговорний процес. Під час брифінгу в Єлисейському палаці перед початком заходу ця тема не згадувалася, попри участь у зустрічі прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.

Мирний план США

Politico зазначає, що наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський заявив про 90-відсоткову готовність спільної з США мирної пропозиції для представлення Росії. У цьому контексті європейські лідери прагнуть уникнути будь-яких факторів, здатних зірвати процес.

За словами посадовця ЄС, сторони поступово наближаються до домовленостей щодо "шести або семи різних документів", які стосуються аспектів перемир’я та післявоєнної архітектури безпеки. Остаточних рішень наразі не очікується, однак можливе ухвалення спільної заяви щодо гарантій безпеки.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

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Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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