Европейцы будут избегать темы Гренландии на встрече относительно Украины, чтобы не раздражать США, - Politico

Гренландия и Трамп

Европейские чиновники считают, что упоминание Гренландии во время встречи "Коалиции решительных" в Париже 6 января может вызвать негативную реакцию США, поэтому стараются не поднимать эту тему, чтобы не сорвать процесс обсуждения мира в Украине.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, угрозы Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии "будут висеть в воздухе" во время встречи в Париже, где около 40 лидеров и высокопоставленных чиновников ЕС соберутся для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

По словам представителя Елисейского дворца, одной из ключевых целей встречи является углубление согласованности между Украиной, Европой и США относительно путей завершения войны России против Украины. Он подчеркнул, что участие США в этом процессе является решающим.

В то же время представитель ЕС отметил, что любая попытка сместить фокус дискуссии на Гренландию может раздражать Трампа и поставить под угрозу переговорный процесс. Во время брифинга в Елисейском дворце перед началом мероприятия эта тема не упоминалась, несмотря на участие в встрече премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Мирный план США

Politico отмечает, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о 90-процентной готовности совместного с США мирного предложения для представления России. В этом контексте европейские лидеры стремятся избежать любых факторов, способных сорвать процесс.

По словам чиновника ЕС, стороны постепенно приближаются к договоренностям по "шести или семи различным документам", касающимся аспектов перемирия и послевоенной архитектуры безопасности. Окончательных решений пока не ожидается, однако возможно принятие совместного заявления о гарантиях безопасности.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

+3
Голову в пісок?
06.01.2026 11:32 Ответить
+2
Ну оце така латентна Європка зараз, нікого захистити не спроможні навіть себе, мабуть пукін лікті кусає за те що не напав на неї замість України.
06.01.2026 11:40 Ответить
+1
Не забувайте, що це ті самі люди, які з лютого 2022 року обіцяють Україні гарантії безпеки) Свої мається на увазі, бо хто ж чуже пропонує.
06.01.2026 11:34 Ответить
Одним - охочисть і рішучисть, а іншим - неохочисть і нерішучисть. Тому що послідовність. незалежність і демократія.
06.01.2026 11:30 Ответить
Голову в пісок?
06.01.2026 11:32 Ответить
Не забувайте, що це ті самі люди, які з лютого 2022 року обіцяють Україні гарантії безпеки) Свої мається на увазі, бо хто ж чуже пропонує.
06.01.2026 11:34 Ответить
Заглядайте і далі під хвіст рудому імбецилу, можливо тоді США вас і не анексує! 🤬
06.01.2026 11:38 Ответить
Головне платити данину і виконувати всі накази
06.01.2026 11:45 Ответить
Ну оце така латентна Європка зараз, нікого захистити не спроможні навіть себе, мабуть пукін лікті кусає за те що не напав на неї замість України.
06.01.2026 11:40 Ответить
******** світ, тебе ***** в сраку а ти заявляєш що мирний план для представлення росії готовий на 90%
06.01.2026 11:43 Ответить
Дивлячись на все виникає думка що трампонутий, ху....до і сі ділять світ. Як десь читав, то трампонутий отримає Америку та частково Європу, ху....до трампонутий віддасть Україну, а Китай отримає Тайвань, хоча забере і частково ху....лостан.
А все інше це для відведення очей.
06.01.2026 11:43 Ответить
не чіпайте рудого нарциса
най на ***** збуджується
06.01.2026 11:44 Ответить
Шо, сынку, помогли тебе твои москали?
06.01.2026 11:45 Ответить
Зібралися обговорювати те що народилося мертвим
06.01.2026 11:46 Ответить
 
 