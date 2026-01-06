Европейцы будут избегать темы Гренландии на встрече относительно Украины, чтобы не раздражать США, - Politico
Европейские чиновники считают, что упоминание Гренландии во время встречи "Коалиции решительных" в Париже 6 января может вызвать негативную реакцию США, поэтому стараются не поднимать эту тему, чтобы не сорвать процесс обсуждения мира в Украине.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, угрозы Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии "будут висеть в воздухе" во время встречи в Париже, где около 40 лидеров и высокопоставленных чиновников ЕС соберутся для обсуждения гарантий безопасности для Украины.
По словам представителя Елисейского дворца, одной из ключевых целей встречи является углубление согласованности между Украиной, Европой и США относительно путей завершения войны России против Украины. Он подчеркнул, что участие США в этом процессе является решающим.
В то же время представитель ЕС отметил, что любая попытка сместить фокус дискуссии на Гренландию может раздражать Трампа и поставить под угрозу переговорный процесс. Во время брифинга в Елисейском дворце перед началом мероприятия эта тема не упоминалась, несмотря на участие в встрече премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
Мирный план США
Politico отмечает, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о 90-процентной готовности совместного с США мирного предложения для представления России. В этом контексте европейские лидеры стремятся избежать любых факторов, способных сорвать процесс.
По словам чиновника ЕС, стороны постепенно приближаются к договоренностям по "шести или семи различным документам", касающимся аспектов перемирия и послевоенной архитектуры безопасности. Окончательных решений пока не ожидается, однако возможно принятие совместного заявления о гарантиях безопасности.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
