Европейцы будут избегать темы Гренландии на встрече относительно Украины, чтобы не раздражать США, - Politico

Европейские чиновники считают, что упоминание Гренландии во время встречи "Коалиции решительных" в Париже 6 января может вызвать негативную реакцию США, поэтому стараются не поднимать эту тему, чтобы не сорвать процесс обсуждения мира в Украине.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, угрозы Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии "будут висеть в воздухе" во время встречи в Париже, где около 40 лидеров и высокопоставленных чиновников ЕС соберутся для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

По словам представителя Елисейского дворца, одной из ключевых целей встречи является углубление согласованности между Украиной, Европой и США относительно путей завершения войны России против Украины. Он подчеркнул, что участие США в этом процессе является решающим.

В то же время представитель ЕС отметил, что любая попытка сместить фокус дискуссии на Гренландию может раздражать Трампа и поставить под угрозу переговорный процесс. Во время брифинга в Елисейском дворце перед началом мероприятия эта тема не упоминалась, несмотря на участие в встрече премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Мирный план США

Politico отмечает, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о 90-процентной готовности совместного с США мирного предложения для представления России. В этом контексте европейские лидеры стремятся избежать любых факторов, способных сорвать процесс.

По словам чиновника ЕС, стороны постепенно приближаются к договоренностям по "шести или семи различным документам", касающимся аспектов перемирия и послевоенной архитектуры безопасности. Окончательных решений пока не ожидается, однако возможно принятие совместного заявления о гарантиях безопасности.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

