Реконструкція нафтової інфраструктури Венесуели може обійтися США в $100 мільярдів, ‒ Bloomberg

Реалізація плану президента Дональда Трампа щодо відновлення венесуельської нафтової галузі під контролем США може перетворитися на тривалий і складний процес, вартість якого перевищить $100 млрд.

Роки корупції, хронічної нестачі інвестицій, аварій та крадіжок суттєво зруйнували ключову інфраструктуру країни, повідомляє Bloomberg.

На переконання Франсіско Мональді, директора з енергетичної політики Латинської Америки Інституту державної політики Бейкера при Університеті Райса, щоб повернути видобуток у Венесуелі до рівня піку 1970-х років, таким компаніям, як Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. та ConocoPhillips, знадобиться приблизно $10 млрд щороку протягом наступних десяти років.

Попри те, що Венесуела має найбільші у світі запаси нафти, видобуток різко скоротився за 12 років правління Ніколаса Мадуро, якого в суботу на світанку затримали американські війська. Нині країна видобуває близько 1 млн барелів на добу, тоді як у 1974 році цей показник наближався до 4 млн.

У нафтових портах країни стан обладнання настільки незадовільний, що повне завантаження супертанкерів, які транспортують нафту до Китаю, може тривати до пʼяти днів. Ще сім років тому на це йшов лише один день.

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У басейні Оріноко, величезному регіоні всередині країни, який, за оцінками, містить майже півтрильйона барелів придатної до видобутку нафти, бурові установки покинуті, розливи залишаються без контролю. Водночас бурові платформи відкрито розкрадаються та продаються на запчастини на чорному ринку.

Те невелике виробництво, яке ще зберігається у Венесуелі, значною мірою тримається на Chevron ‒ єдиній великій американській нафтовій компанії, яка продовжує працювати. Компанія з Хʼюстона забезпечує близько 25% національного видобутку та діє за спеціальними ліцензіями, які дозволяють їй залишатися там попри санкції США.

Ще дві американські компанії, які за масштабами та досвідом найкраще підходять для участі у відбудові нафтового сектору Венесуели, ‒ це Exxon і ConocoPhillips. Вони вже працювали в країні раніше, але були змушені піти після націоналізації їхніх активів попередником Мадуро, покійним Уго Чавесом, у середині 2000-х років.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати утримуватимуть контроль над Венесуелою доти, поки не буде гарантовано "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".

"Ми збираємося керувати країною до того часу, коли зможемо забезпечити безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Ми не хочемо, щоб хтось втрутився, і ми мали ту саму ситуацію, що останніми роками. Ми хочемо миру, свободи та справедливості для великого народу Венесуели", ‒ зазначив Трамп.